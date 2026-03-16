ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 10:52
16.03.2026 09:42

Αφγανιστάν: Δύο νεκροί από βομβαρδισμούς του Πακιστάν

Δύο άτομα, μια γυναίκα και ένα παιδί σκοτώθηκαν την περασμένη νύκτα στο ανατολικό Αφγανιστάν από πακιστανικές οβίδες, αυξάνοντας σε 18 τον αριθμό των αμάχων που έχουν σκοτωθεί μέσα σε μια εβδομάδα στη χώρα, σύμφωνα με τις αρχές.

«Οβίδες εβλήθησαν από το πακιστανικό καθεστώς εναντίον του χωριού Ναρί στην περιφέρεια Γκουρμπάζ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν μια γυναίκα και ένα παιδί» στη διάρκεια της περασμένης νύκτας, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μουσταφάρ Γκουρμπάζ, εκπρόσωπος του ταλιμπάν κυβερνήτη της ανατολικής επαρχίας της Χοστ.

Χθες, Κυριακή, το βράδυ, οι αρχές της Χοστ είχαν ανακοινώσει το θάνατο δύο παιδιών σε πακιστανική επίθεση με όλμο «εναντίον σπιτιών αμάχων στην περιφέρεια της Σπίρα». Συνολικά, εδώ και μια εβδομάδα, οι Αρχές της χώρας έχουν ανακοινώσει το θάνατο 18 αμάχων στις επαρχίες που βρίσκονται στη μεθόριο με το Πακιστάν, καθώς και στην Καμπούλ.

Είναι δύσκολο να επιβεβαιωθούν άμεσα από ανεξάρτητη πηγή οι αριθμοί των νεκρών και των τραυματιών, δεδομένου του ότι δεν υπάρχει πρόσβαση σε ορισμένα σημεία του Πακιστάν και στο Αφγανιστάν. Όμως η αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν (UNAMA) επιβεβαίωσε το θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων αμάχων στη διάρκεια πακιστανικού βομβαρδισμού της Καμπούλ τη νύκτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή, ενώ ανέφερε ότι 75 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στο Αφγανιστάν από τις 26 Φεβρουαρίου που εντάθηκαν οι συγκρούσεις με το Πακιστάν.

Οι δύο χώρες συγκρούονται εδώ και μήνες, με το Ισλαμαμπάντ να κατηγορεί τη γείτονά του ότι παρέχει καταφύγιο σε μαχητές του κινήματος των πακιστανών Ταλιμπάν (TTP), οι οποίοι έχουν αναλάβει την ευθύνη για φονικές επιθέσεις στο πακιστανικό έδαφος. Οι αφγανικές αρχές το διαψεύδουν.

Έπειτα από μια κλιμάκωση τον Οκτώβριο που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, οι συγκρούσεις μειώθηκαν χωρίς ποτέ να σταματήσουν. Όμως επαναλήφθηκαν με ένταση μετά τα πακιστανικά πλήγματα στις 26 Φεβρουαρίου, με το Ισλαμαμπάντ να κάνει λόγο για «ανοικτό πόλεμο». Την, Κυριακή, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι τέσσερις άμαχοι σκοτώθηκαν από πυρά του αφγανικού πυροβολικού εναντίον κατοικίας στο Μπαζαούρ, από την πακιστανική πλευρά των συνόρων.

Στο Αφγανιστάν, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ άρχισε χθες, Κυριακή, να παρέχει επειγόντως βοήθεια σε 20.000 οικογένειες οι οποίες έχουν εκτοπισθεί λόγω της σύγκρουσης με το Πακιστάν, ενώ προειδοποίησε πως «αν διαρκέσει η αστάθεια, εκατομμύρια άνθρωποι θα υποφέρουν ακόμα περισσότερο από την πείνα».

