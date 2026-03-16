Η Ρωσία χτυπά με drones το Κίεβο – Διαδοχικές εκρήξεις στο κέντρο της πρωτεύουσας

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στο Κίεβο καθώς η Ρωσία επιτίθεται με drones, σε μια σπάνια επίθεση με drones στη διάρκεια της μέρας.

«Συντρίμμια drone έπεσαν μέσα στο κέντρο της πόλης, χωρίς να υπάρξουν θύματα», δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, ο οποίος σημείωσε ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην ουκρανική πρωτεύουσα για να αποκρούσουν ρωσική επίθεση.

«Η εχθρική επίθεση στο Κίεβο συνεχίζεται, παραμείνετε στα καταφύγια» πρόσθεσε.

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα, δήλωσαν επίσης αυτόπτες μάρτυρες που επικαλέστηκε το Reuters, ενώ η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου είχε ανακοινώσει νωρίτερα, με ανάρτησή της στο Telegram, ότι στην πόλη είχε σημάνει συναγερμός για αεροπορικές επιθέσεις λόγω απειλής από ρωσικά drones.

Στο μεταξύ ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν διευκρίνισε σήμερα ότι η Ρωσία κατέρριψε τις τελευταίες δύο ημέρες γύρω στα 250 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που πλησίαζαν τη Μόσχα, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

