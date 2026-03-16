ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 21:42
Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.03.2026 20:53

Στο Μενίδι για γυρίσματα ο Μπραντ Πιτ τη Δευτέρα – Το στούντιο και οι σκηνές της… θαλασσοταραχής

16.03.2026 20:53
Στο Μενίδι για να πραγματοποιήσει γυρίσματα σε ένα από τα παλαιότερα στούντιο της χώρας βρέθηκε τη Δευτέρα 16 Μαρτίου ο Μπραντ Πιτ, που παραμένει στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερε η εκπομπή «Το Πρωινό», πρόκειται για ένα στούντιο όπου είχαν γυριστεί πλάνα από τις ταινίες της Φίνος Φιλμ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο συγκεκριμένο σημείο γυρίστηκαν μερικές από τις πιο δύσκολες εσωτερικές σκηνές της ταινίας, με τον Μπραντ Πιτ να βρίσκεται σε θαλασσοταραχή πάνω σε ένα ιστιοφόρο.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο παλιό πλατό του STV, όπου μια εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών και συντονιστών κασκαντέρ (που έχουν συνεργαστεί σε γνωστή σειρά ταινιών με πολύ διάσημο πρωταγωνιστή από το στούντιο της Paramount) ετοίμασε σκηνές δράσης που, σύμφωνα με ανθρώπους της παραγωγής, δεν έχουν επιχειρηθεί ξανά σε ελληνικό έδαφος. Ο χώρος έχει μεταμορφωθεί σε ένα σύνθετο κινηματογραφικό σκηνικό, με μεγάλες κατασκευές, μηχανισμούς εφέ, και δεκάδες τεχνικούς να εργάζονται καθημερινά για την προετοιμασία των γυρισμάτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν οι πληροφορίες που θέλουν την παραγωγή να έχει κατασκευάσει μια ειδική δεξαμενή μεγάλης κλίμακας, σχεδιασμένη ώστε να προσομοιώνει έντονη θαλασσοταραχή. Η εγκατάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr θα χρησιμοποιηθεί για σκηνές που διαδραματίζονται σε ακραίες συνθήκες στη θάλασσα, με τη χρήση υδραυλικών μηχανισμών και ειδικών εφέ που δημιουργούν κύματα και καταιγίδα.

Η παραγωγή κρατά πάντως επτασφράγιστο μυστικό την πλοκή της ταινίας. Όσα έχουν διαρρεύσει μιλούν μόνο για έναν πατέρα που παλεύει απεγνωσμένα να σώσει το παιδί του, σε μια ιστορία με έντονη συναισθηματική φόρτιση αλλά και δυναμικές σκηνές περιπέτειας.

Στη σκηνοθεσία βρίσκεται ο Edward Berger, γνωστός στο ευρύ κοινό από την ταινία Κονκλάβιο, ενώ μέρος των γυρισμάτων έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε εντυπωσιακές ελληνικές τοποθεσίες, όπως η Ύδρα, η Χαλκίδα και η Νέα Μάκρη.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 21:40
ΚΟΣΜΟΣ

Ολικό μπλακ άουτ στην Κούβα: 10 εκατ. άνθρωποι στο σκοτάδι

ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Χειροπέδες σε πρώην σύντροφο γνωστής ηθοποιού για αρχαιοκαπηλία  – Είχε καταδικαστεί και για ενδοοικογενειακή βία

ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρή έκρηξη στη Βαγδάτη, η Χεζμπολάχ χτύπησε με ρουκέτες το Ισραήλ – Πάνω από 1 εκατ. οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο – Live οι εξελίξεις

