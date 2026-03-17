search
ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 16:46
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.03.2026 14:20

OB STREEM: Εξασφάλιση Χρηματοδότησης έως 655,5 εκατ. ευρώ για επενδύσεις

Η OB STREEM GLOBAL SUPPLY CHAIN SOLUTIONS S.A ​ (OB STREEM) προχώρησε σε αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της εξασφαλίζοντας παράλληλα κεφάλαια για μελλοντικές επενδύσεις μέσω κοινοπρακτικών ομολογιακών δανείων συνολικού ποσού €655,5 εκατ. Η Πειραιώς ενήργησε ως κύριος συντονιστής ανάδοχος και διαχειριστής των προγραμμάτων, ενώ στην έκδοση συμμετέχουν επίσης ως ανάδοχοι η Alpha Bank ​ και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.

Η χρηματοδότηση αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος προς την OB STREEM την κορυφαία εταιρεία στον τομέα των Logistics στην Ελλάδα με σημαντικό pipeline επενδύσεων στα επόμενα χρόνια. ​ ​

Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει αρχική εκταμίευση €260 εκατ., για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση επενδύσεων για την ανάπτυξη νέων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, καθώς και για πιθανές εξαγορές στον κλάδο των logistics εντός και εκτός Ελλάδας, που θα ενισχύσουν την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου.

Ο Αλέξανδρος Καραφυλλίδης, Group CEO της OB STREEM, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που εξασφαλίσαμε αυτή τη χρηματοδότηση με ισχυρή υποστήριξη από κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, γεγονός που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη τους στα μελλοντικά σχέδια της OB STREEM.

Η χρηματοδότηση αυτή, υπό εξαιρετικά ανταγωνιστικούς όρους, υποστηρίζει τις συνεχείς προσπάθειές μας για οργανική και μη οργανική ανάπτυξη, ενισχύοντας την οικονομική μας ευελιξία και δίνοντας μας τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε νέες ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν στο μέλλον.»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3