ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 16:38
17.03.2026 14:33

«Πριν έρθει η Λευτεριά»: Ένα βιωματικό οδοιπορικό στην Ελληνική Επανάσταση

prin-erthei-i-lefteria

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ) και ο φιλανθρωπικός οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Αποστολή», μέσω του Πολυχώρου Παιδιού «Λέλα Καραγιάννη» προσκαλούν μικρούς και μεγάλους το Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026 στις 11:00 σε μια ξεχωριστή ανοικτή εκπαιδευτική δράση στον επιβλητικό χώρο της παλαιότερης οικίας των Αθηνών, στο Αρχοντικό των Μπενιζέλων (Αδριανού 96, Πλάκα).

Η εκδήλωση με τίτλο «Πριν έρθει η Λευτεριά» διοργανώνεται, με αφορμή τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, και προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία βιωματικής επαφής με την ιστορική και κοινωνικοπολιτική περίοδο του Αγώνα της Παλιγγενεσίας. Στην καρδιά της διοργάνωσης βρίσκεται η παρουσίαση του έργου που υλοποιεί το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και η εταιρεία Talent Α.Ε. για τον Δήμο Μεγαλόπολης· μια πρωτότυπη ψηφιακή παραγωγή, που ζωντανεύει το ιστορικό έπος του 1821, συνδυάζοντας την επιστημονική τεκμηρίωση, με τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για μια καθηλωτική περιήγηση στα γεγονότα και τους πρωταγωνιστές της περιόδου.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην ψηφιακή πύλη του έργου και να ανακαλύψουν τεκμηριωμένες πληροφορίες για τις ενδυμασίες, τον οπλισμό και την καθημερινή ζωή της εποχής. Μέσω τεχνολογιών αιχμής, το ΙΜΕ θα διαθέσει κάσκες εικονικής πραγματικότητας (VR) για μια εμβυθιστική εμπειρία στη Μάχη της Καρύταινας (Στενά Αγίου Αθανασίου), την πρώτη τακτική μάχη του Αγώνα. Παράλληλα, με τη χρήση επαυξημένης πραγματικότητας (AR) σε κινητές συσκευές, οι μορφές αγωνιστών, πασάδων αλλά και καθημερινών ανθρώπων θα «ζωντανέψουν» μπροστά στα μάτια των επισκεπτών, προσφέροντας μια οπτικοποιημένη αντίληψη της ιστορίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, επίσης, πρωτότυπες εκπαιδευτικές δραστηριότητες από τον Πολυχώρο «Λέλα Καραγιάννη», που παιδιά και γονείς θα έρθουν σε επαφή με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων πριν και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Μέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι, οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν τα συστήματα κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας για να διασφαλίσουν τα μυστικά τους σχέδια, κρυπτογραφώντας και αποκρυπτογραφώντας συνθήματα του Αγώνα.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα εφαλτήριο για τη διάχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας, αναδεικνύοντας την ανάγκη να θυμόμαστε τις ρίζες μας μέσα από σύγχρονες, συμμετοχικές δράσεις.

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

  • Ημερομηνία: Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026
  • Ώρα: 11:00 – 14:00
  • Τοποθεσία: Αρχοντικό Μπενιζέλων (Οικία Αγίας Φιλοθέης), Αδριανού 96, Πλάκα.
  • Είσοδος Ελεύθερη (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τις ψηφιακές δραστηριότητες).

——————————————————————————–

Το έργο με τίτλο «Ψηφιακά ιστορικά εκθέματα, εφαρμογές multimedia, εγκυκλοπαίδεια/ιστολόγιο με θέμα την ιστορία των επαναστατικών χρόνων που θα φιλοξενηθούν στον σύγχρονο πολυχώρο/μουσείο για την ιστορία, τον πολιτισμό, την τέχνη και την τεχνολογία» πραγματοποιείται από την ένωση των φορέων «Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού» και «Talent Α.Ε.» για τον Δήμο Μεγαλόπολης.

Rodez 1200 x 900 (1)
peiraias_fotia_kafeteria_1703_1920-1080_new
FREGATAYDRA
Ali-Larijani 1
joe-kent-234
DYPA
jumbo 665- new
Hormuz (1)
xristos pappous dimarxow fylis – new
venzini-new
Rodez 1200 x 900 (1)
peiraias_fotia_kafeteria_1703_1920-1080_new
FREGATAYDRA
