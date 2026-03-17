Expert Hellas: Νέο ρεκόρ πωλήσεων το 2025 με αύξηση 7% και επενδύσεις σε δίκτυο καταστημάτων

Νέο ρεκόρ πωλήσεων κατέγραψε το 2025 η Expert Hellas, με τον κύκλο εργασιών της να διαμορφώνεται στα 39,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σύγκριση με το 2024. Η επίδοση αυτή σηματοδοτεί τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ισχυρής ανάπτυξης για την εταιρεία, η οποία ενισχύει τη θέση της στην ελληνική αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Η αύξηση των πωλήσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών παραμένει πιεσμένη από το αυξημένο κόστος ζωής και τις ανατιμήσεις βασικών αγαθών. Παρά τις συνθήκες αυτές, η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει θετική πορεία, αξιοποιώντας ένα συνδυασμό επενδύσεων σε υποδομές, ενίσχυσης της εφοδιαστικής αλυσίδας και ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων για το δίκτυο των συνεργατών της.

Κατά τη διάρκεια του 2025 η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές κινήσεις για την αναβάθμιση της λειτουργίας της. Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής αποτέλεσε η ενίσχυση της κεντρικής αποθήκης της, η οποία εμπλουτίστηκε με περισσότερους κωδικούς προϊόντων από μεγάλους προμηθευτές του κλάδου. Μέσω της αποθήκης διακινήθηκαν περισσότερες από 70.000 ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές προς τα καταστήματα του δικτύου, ενισχύοντας τη διαθεσιμότητα προϊόντων και τη δυνατότητα ταχύτερης εξυπηρέτησης των καταναλωτών.

Παράλληλα, η εταιρεία επένδυσε στη βελτίωση της επικοινωνίας και του συντονισμού με τα μέλη του δικτύου της. Στο πλαίσιο αυτό δημιούργησε μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα συνεργασίας, μέσω της οποίας οι συνεργάτες της μπορούν να έχουν σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση σε πληροφορίες για το διαθέσιμο απόθεμα, να υποβάλλουν παραγγελίες και να διαχειρίζονται βασικά εμπορικά και διοικητικά έγγραφα.

Η πλατφόρμα συγκεντρώνει επίσης τιμολόγια, συμφωνίες με προμηθευτές, εμπορικές ενημερώσεις καθώς και εκπαιδευτικό και προωθητικό υλικό για τα καταστήματα. Με τον τρόπο αυτό τα μέλη του δικτύου έχουν άμεση πρόσβαση στα εργαλεία που χρειάζονται για την καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων τους.

Ένα ακόμη στοιχείο που ενισχύει τη λειτουργικότητα του συστήματος είναι η διασύνδεσή του με το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας. Μέσω της σύνδεσης αυτής, οι συνεργάτες μπορούν να εντοπίζουν άμεσα το διαθέσιμο προϊόν που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πελάτη, γεγονός που διευκολύνει τις πωλήσεις μέσα στα φυσικά καταστήματα και βελτιώνει την εμπειρία εξυπηρέτησης.

Εκτός από την επιχειρηματική της ανάπτυξη, η εταιρεία συνεχίζει να δίνει έμφαση και στη βιώσιμη λειτουργία της. Στο επίκεντρο της δραστηριότητάς της βρίσκονται περίπου 200 εργαζόμενοι, με το 44% του προσωπικού να αποτελείται από γυναίκες, ποσοστό υψηλό για τον κλάδο του λιανεμπορίου ηλεκτρικών συσκευών. Η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων της μέσα από προγράμματα κατάρτισης και δράσεις ενίσχυσης της επαγγελματικής εξέλιξης.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται επίσης στις περιβαλλοντικές δράσεις. Κατά τη διάρκεια του 2025 η εταιρεία συνέβαλε στην ανακύκλωση περισσότερων από 600 τόνων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ενισχύοντας την κυκλική οικονομία και μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων της.

Η διαδικασία πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον φορέα Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., ώστε η διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού να γίνεται σύμφωνα με τις ελληνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Στα καταστήματα του δικτύου έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι για την ανακύκλωση μικροσυσκευών, λαμπτήρων και αναλωσίμων.

Παράλληλα, η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν παραλαβής της παλιάς συσκευής όταν ένας πελάτης αγοράζει νέα. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η διαδικασία ανακύκλωσης για τους καταναλωτές, ιδιαίτερα στην περίπτωση μεγάλων οικιακών συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια και φούρνοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, περισσότερο από το 70% των συσκευών που συλλέγονται για ανακύκλωση ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

Παράλληλα, η εταιρεία ανέπτυξε έντονη κοινωνική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Συνολικά υλοποίησε ή συμμετείχε σε περίπου 50 πρωτοβουλίες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, στηρίζοντας τοπικές κοινότητες, οργανισμούς και κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη.

Τα αποτελέσματα της χρονιάς παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της 12ης Σύσκεψης Καταστημάτων Expert, όπου συζητήθηκαν οι στρατηγικές προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια. Σήμερα η Expert Hellas διαθέτει δίκτυο 44 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα και αποτελεί μέρος ενός διεθνούς brand με παρουσία σε 23 χώρες.

Με βάση τη στρατηγική της, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη του δικτύου της, στην ενίσχυση της σχέσης με τους καταναλωτές και στην παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών, επιδιώκοντας να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στον ανταγωνιστικό κλάδο της αγοράς ηλεκτρικών και τεχνολογικών προϊόντων.

