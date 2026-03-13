search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 13:31
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.03.2026 12:01

Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY η Ελλάδα στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες 2026 – Δύο Έλληνες αθλητές, μία αποστολή και ένα μήνυμα που ξεπερνά τον αθλητισμό

13.03.2026 12:01
epe
Στιγμιότυπο από την εκδήλωση παρουσίασης της ελληνικής αποστολής στο “The Ellinikon Experience Centre”

Όταν η έμπνευση συναντά τη στήριξη και το όραμα γίνεται πράξη, τότε ο αθλητισμός αποκτά πραγματικό νόημα. Με την HELLENiQ ENERGY να βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της, η ελληνική ομάδα δίνει το παρών στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα δύναμης, ισότητας και επιμονής.

Ως Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, η HELLENiQ ENERGY στηρίζει έμπρακτα την ελληνική αποστολή, ενισχύοντας την προετοιμασία και τη διεθνή παρουσία των αθλητών που εκπροσωπούν τη χώρα μας στη μεγαλύτερη παγκόσμια διοργάνωση χειμερινού παραολυμπιακού αθλητισμού.

Ο Κωνσταντίνος Πετράκης, παραολυμπιακός αθλητής στο Snowboard

Οι άνθρωποι πίσω από τη γαλανόλευκη

Στις χιονισμένες πίστες της Ιταλίας αγωνίζονται η Παραολυμπιονίκης Εύα Νίκου, με τον συνοδό της Δημήτρη Προφέντζα, στο Αλπικό Σκι καθώς και ο Κωνσταντίνος Πετράκης, παραολυμπιακός αθλητής στο Snowboard.

Η παρουσία τους στους Αγώνες δεν περιορίζεται στο αγωνιστικό αποτέλεσμα. Αντανακλά τη σταδιακή εξέλιξη των χειμερινών παραολυμπιακών αθλημάτων στην Ελλάδα και τη δημιουργία μιας σταθερής βάσης για το μέλλον.

Μια αποστολή που εμπνέει, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων

Η επίσημη παρουσίαση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Ομάδας πραγματοποιήθηκε στο “The Ellinikon Experience Centre”, σε μια εκδήλωση με ζεστή και αισιόδοξη ατμόσφαιρα, όπου αθλητές, συνοδοί και εκπρόσωποι της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής μοιράστηκαν τη χαρά και την ανυπομονησία πριν από το μεγάλο ταξίδι.

Η Εύα Νίκου, Παραολυμπιονίκης στο Αλπικό Σκι, και ο συνοδός της Δημήτρης Προφέντζας

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων της HELLENiQ ENERGY, κ. Σωτήρης Αναστασιάδης, υπογράμμισε ότι οι αθλητές έχουν, ήδη, κατακτήσει το σημαντικότερο βάθρο: εκείνο του παραδείγματος και της έμπνευσης, τονίζοντας πως η εταιρεία θα βρίσκεται δίπλα τους σε κάθε βήμα.

Ο Κωνσταντίνος Πετράκης, παραολυμπιακός αθλητής στο Snowboard

Όταν ο αθλητισμός γίνεται τρόπος ζωής

Η μακρόχρονη στήριξη της HELLENiQ ENERGY στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή συνοδεύεται και από δράσεις ευαισθητοποίησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μέσα από πρωτοβουλίες, όπως τα «Παραολυμπιακά Πανοράματα», εκατοντάδες μαθητές και πολίτες έχουν έρθει σε επαφή με τα παραολυμπιακά αθλήματα, ανακαλύπτοντας ότι ο αθλητισμός είναι πάνω από όλα συμμετοχή, αποδοχή και σεβασμός.

Η Εύα Νίκου, Παραολυμπιονίκης στο Αλπικό Σκι, και ο συνοδός της Δημήτρης Προφέντζας

Γιατί τελικά, δεν μετρά μόνο το αποτέλεσμα.

Μετρούν και η διαδρομή, η επιμονή και η προσπάθεια.

Διαβάστε επίσης:

Η Holcim – μητρική του Ομίλου Ηρακλή – ξανά στους κορυφαίους εργοδότες παγκοσμίως για δεύτερη χρονιά

Πειραιώς: Το στρατηγικό επιχειρηματικό σχέδιο 2026 -2030 – Οι 3 προτεραιότητες

Σύμπραξη ΔΕΗ – METLEN για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης έως 1.500MW σε τρεις χώρες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pirgos+ptosi_mathitis

Πύργος: Μαθητής έπεσε από τον τρίτο όροφο σε ακάλυπτο – Τραυματίστηκε σοβαρά

jennifer-aniston-new
LIFESTYLE

Τζένιφερ Άνιστον: «Ελπίζω να μεγαλώνω όσο πιο όμορφα γίνεται»

GENERATION_NEXT
ADVERTORIAL

Μαθητές Γυμνασίου μετατρέπουν την τεχνολογία σε σύμμαχο – Οι τρεις νικήτριες ομάδες του Generation Next

matia-kourasi
ΥΓΕΙΑ

Οφθαλμικό σύνδρομο γραφείου: Χρήσιμες συμβουλές για λιγότερη κόπωση στα μάτια

zoi-kaklamanis-markopoulos-lazaridis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Οργή Κακλαμάνη μετά από νέο εκρηκτικό επεισόδιο με Ζωή, Μαρκόπουλο, Λαζαρίδη – Έστειλε τα πρακτικά στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

flat-hunters
MEDIA

ANT1: Πρόωρο φινάλε για το στεγαστικό ριάλιτι «Flat Hunters»

odysseas_konstantinopoulos_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραδίδει την έδρα του ο Οδυσσέας Κωσταντινόπουλος - Παραιτείται από βουλευτής μετά τη διαγραφή του από τον Νίκο Ανδρουλάκη

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 13:31
pirgos+ptosi_mathitis

Πύργος: Μαθητής έπεσε από τον τρίτο όροφο σε ακάλυπτο – Τραυματίστηκε σοβαρά

jennifer-aniston-new
LIFESTYLE

Τζένιφερ Άνιστον: «Ελπίζω να μεγαλώνω όσο πιο όμορφα γίνεται»

GENERATION_NEXT
ADVERTORIAL

Μαθητές Γυμνασίου μετατρέπουν την τεχνολογία σε σύμμαχο – Οι τρεις νικήτριες ομάδες του Generation Next

1 / 3