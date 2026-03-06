search
06.03.2026 08:55

Η Holcim – μητρική του Ομίλου Ηρακλή – ξανά στους κορυφαίους εργοδότες παγκοσμίως για δεύτερη χρονιά

Holcim

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Holcim, μητρική εταιρεία του Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, αναγνωρίζεται ως ένας από τους κορυφαίους εργοδότες παγκοσμίως, λαμβάνοντας την πιστοποίηση Global Top Employer από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute. Η διάκριση αυτή απονέμεται σε εταιρείες που ξεχωρίζουν για τις πρακτικές τους στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και τη δημιουργία ενός σύγχρονου και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Η Holcim συγκαταλέγεται μεταξύ μόλις 17 εταιρειών παγκοσμίως που έλαβαν τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, γεγονός που υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο των πολιτικών που εφαρμόζει για την ανάπτυξη, την υποστήριξη και την εξέλιξη των εργαζομένων της.

Η αξιολόγηση αφορά συνολικά 27 αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος. Στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης, η εταιρεία συγκέντρωσε συνολική βαθμολογία 87%, υπερβαίνοντας το διεθνές σημείο αναφοράς συγκριτικής αξιολόγησης.

Ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις κατέγραψε σε τομείς όπως η Ηθική και Ακεραιότητα, η Μάθηση και Ανάπτυξη καθώς και η Επιχειρηματική Στρατηγική, τομείς που αποτελούν βασικούς πυλώνες για την ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας και της απόδοσης των εργαζομένων.

Σύνδεση με τη στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου

Η συγκεκριμένη διάκριση συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου, γνωστή ως NextGen Growth 2030, η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους του οργανισμού και στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας υψηλής απόδοσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Miljan Gutovic, σημείωσε ότι η Holcim επενδύει συστηματικά στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την καινοτομία. Όπως ανέφερε, η φιλοσοφία της εταιρείας συνοψίζεται στο «Holcim Spirit», μια κουλτούρα που βασίζεται στον σκοπό, στους ανθρώπους και στην εργασιακή επίδοση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διάκριση αυτή αντανακλά την καθημερινή προσπάθεια περισσότερων από 45.000 εργαζομένων της εταιρείας παγκοσμίως, οι οποίοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ομίλου και στη διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος υψηλών προδιαγραφών.

Επένδυση στην ανάπτυξη των εργαζομένων

Η Chief People & Sustainability Officer της Holcim, Carmen Diaz, υπογράμμισε ότι η εταιρεία επενδύει συστηματικά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενισχύει την εξέλιξη των εργαζομένων και αξιοποιεί το ταλέντο τους.

Όπως ανέφερε, πρωτοβουλίες όπως το Holcim University προσφέρουν ευκαιρίες συνεχούς μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης, ενώ η εταιρεία προωθεί ενεργά τη διαφορετικότητα και τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διαμόρφωση της εταιρικής κουλτούρας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα υγείας και ασφάλειας, τα οποία αποτελούν βασική προτεραιότητα για τον όμιλο σε όλες τις δραστηριότητές του.

Η διαδικασία αξιολόγησης

Η πιστοποίηση Top Employer βασίζεται σε μια εκτενή διαδικασία αξιολόγησης που εξετάζει τις πρακτικές των εταιρειών σε τομείς όπως η επαγγελματική εξέλιξη, η εκπαίδευση, η ευημερία των εργαζομένων και οι πολιτικές αμοιβών.

Για να αποκτήσει μια εταιρεία τον τίτλο Global Top Employer, απαιτείται προηγουμένως να έχει πιστοποιηθεί ως Regional Top Employer σε συγκεκριμένο αριθμό χωρών και περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της χώρας όπου βρίσκεται η έδρα της.

Η νέα αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη στρατηγική της Holcim να επενδύει τόσο στην ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων για τον κλάδο των κατασκευών όσο και στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενισχύει την εξέλιξη των ανθρώπων της.

