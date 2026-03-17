17.03.2026 14:20

Πασχαλινά μυστήρια, μουσική και δημιουργία στο Easter Camp του Μουσείου Μαρία Κάλλας

17.03.2026 14:20
adv1-new

Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Τετάρτη, το Μουσείο Μαρία Κάλλας Δήμου Αθηναίων προσκαλεί παιδιά ηλικίας 5 έως 10 ετών στο Easter Camp MCM Kids, ένα camp γεμάτο μουσική, θέατρο, εικαστικά και παιχνίδι! Κάθε πρωί, από τις 10.00 έως τις 13.00, τα παιδιά θα ζήσουν τη μαγεία της άνοιξης μέσα και έξω από το Μουσείο, συμμετέχοντας σε βιωματικές δράσεις γεμάτες τέχνη!

Μέσα από το παιχνίδι και την καλλιτεχνική εμπειρία, τα παιδιά εξοικειώνονται με τις παραστατικές τέχνες και ανακαλύπτουν τη ζωή και το έργο της Μαρίας Κάλλας. Παράλληλα, γνωρίζουν το Μουσείο ως έναν χώρο δημιουργίας εμπειριών και παιχνιδιού, εξερευνούν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους και κατανοούν πώς η όπερα συνδυάζει διαφορετικές τέχνες σε μία ενιαία εμπειρία.

Πρόγραμμα Easter Camp MCM Kids:

Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026 | Όταν χάθηκε το αβγό!

Πασχαλινό κυνήγι θησαυρού στο μουσείο & εικαστικό παιχνίδι

Ένα μυστηριώδες πασχαλινό μουσικό αβγό που θα έπαιζε στην παράσταση της Carmen έχει χαθεί μέσα στο Μουσείο και τα παιδιά καλούνται να το βρουν  μέσα από ένα μουσικό κυνήγι θησαυρού.

Με οδηγό τη φαντασία, τη συνεργασία και τους ήχους που ξεπηδούν από τα εκθέματα, τα παιδιά εξερευνούν τους χώρους του Μουσείου, λύνουν γρίφους και ανακαλύπτουν κρυμμένες ιστορίες. Η ημέρα ολοκληρώνεται με ένα εικαστικό παιχνίδι, όπου τα παιδιά αποτυπώνουν την εμπειρία του κυνηγιού, δημιουργώντας το δικό τους τρισδιάστατο πασχαλινό αβγό, εμπνευσμένο από τα χρώματα, τους ήχους και τα συναισθήματα της ημέρας!

Μεγάλη Τρίτη, 7 Απριλίου 2026 | Μουσικοί Καμβάδες!

Εικαστικό παιχνίδι & μουσική αφήγηση

Μύρισε άνοιξη μέσα και έξω από το Μουσείο Μαρία Κάλλας και η έμπνευση έρχεται από τη φύση και τη μουσική! Τα παιδιά βγαίνουν έξω από το Μουσείο και παρατηρούν τα χρώματα και τις εικόνες της άνοιξης μέσα από ένα παιχνίδι εξερεύνησης. Έπειτα, ακούν μουσικά αποσπάσματα στα σκηνικά δωμάτια του μουσείου και συνδέουν ήχους, συναισθήματα και εικόνες.

Στο τέλος, δημιουργούν συλλογικάa έναν μεγάλο ανοιξιάτικο καμβά, ο οποίος δεν είναι απλώς ένα εικαστικό έργο, αλλά το σκηνικό μιας ιστορίας που γεννιέται μέσα από το παιχνίδι, την αφήγηση και τη φαντασία τους. Η ιστορία των παιδιών θα παρουσιαστεί μέσα στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου!

Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026 | ΟΠΕΡΑ: SOS!

Θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα

Την τελευταία ημέρα, όλα ανατρέπονται! Η όπερα έχει χαθεί και τίποτα δεν βρίσκεται στη θέση του. Τα παιδιά αναλαμβάνουν δράση και χωρίζονται σε ομάδες σκηνογράφων, μουσικών, τραγουδιστών, ηθοποιών και τεχνικών.

Μέσα από συνεργασία, φτιάχνουν από την αρχή μια όπερα, την ιστορία της, τη μουσική της, τα σκηνικά και τους ρόλους. Η ημέρα κορυφώνεται με την παρουσίαση της “χαμένης όπερας”, όπου όλα όσα έμαθαν και δημιούργησαν τις προηγούμενες ημέρες ενώνονται σε μια γιορτή τέχνης, φαντασίας και ομαδικής δημιουργίας.

Πληροφορίες:

  • Ημερομηνίες: Μ. Δευτέρα- Μ. Τετάρτη, 6 – 8 Απριλίου 2026
  • Ώρες: 10:00 – 13:00
  • Ηλικίες: 5 – 10 ετών

Κόστος: 18€/παιδί – για μία ημέρα, 50€/ παιδί – για τρεις ημέρες. Ισχύει έκπτωση 10% για τα αδερφάκια.

Η κράτηση μπορεί να γίνει για μία ή περισσότερες ημέρες, χωρίς υποχρέωση παρακολούθησης του προγράμματος των υπόλοιπων ημερών.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων – Απαραίτητη η κράτηση θέσης

Σημαντική σημείωση: Τα παιδιά φέρνουν μαζί τους το δεκατιανό τους.

Για τους συνοδούς: Όσο τα παιδιά απολαμβάνουν τις πασχαλινές δράσεις, την Μ. Τρίτη και την Μ. Τετάρτη, οι συνοδοί μπορούν να περιηγηθούν στον εκθεσιακό χώρο του μουσείου με μειωμένο εισιτήριο (7€), να απολαύσουν τον καφέ ή το πρωινό τους με 15% έκπτωση στο καφέ La Divina, ή να εξερευνήσουν το πωλητήριο του μουσείου!

alexiadis – tsipras 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανοιχτή επιστολή Αλεξιάδη σε Τσίπρα: «Να ξεκαθαρίσεις αν ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι δικό σου δημιούργημα, θέλεις να συνεχίσει να υπάρχει»

Rodez 1200 x 900 (1)
ΘΕΑΤΡΟ

«Η Μουγγή Καμπάνα» – Θεατρική ομάδα Rodez: «Η συλλογικότητα θα σώσει τον κόσμο» (photos)

peiraias_fotia_kafeteria_1703_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Έξι χρόνια μετά την έκρηξη που πήρε τη ζωή της 20χρονης Νεφέλης οι γονείς της περιμένουν ακόμη δικαίωση (photos)

FREGATAYDRA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Milliyet: Μυστική συμφωνία Αθήνας και Τελ Αβίβ κατά της «τουρκικής ασπίδας» – «Προετοιμασία για πόλεμο;»

Ali-Larijani 1
ΚΟΣΜΟΣ

Άλι Λαριτζανί: Ποιος ήταν ο «Ιρανός Κένεντι» που ισχυρίζεται το Ισραήλ ότι τον εξόντωσε

DYPA
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

jumbo 665- new
BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

Hormuz (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

xristos pappous dimarxow fylis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

venzini-new
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στα βενζινάδικα: Στο τραπέζι το «λουκέτο» – Αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 16:45
alexiadis – tsipras 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανοιχτή επιστολή Αλεξιάδη σε Τσίπρα: «Να ξεκαθαρίσεις αν ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι δικό σου δημιούργημα, θέλεις να συνεχίσει να υπάρχει»

Rodez 1200 x 900 (1)
ΘΕΑΤΡΟ

«Η Μουγγή Καμπάνα» – Θεατρική ομάδα Rodez: «Η συλλογικότητα θα σώσει τον κόσμο» (photos)

peiraias_fotia_kafeteria_1703_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Έξι χρόνια μετά την έκρηξη που πήρε τη ζωή της 20χρονης Νεφέλης οι γονείς της περιμένουν ακόμη δικαίωση (photos)

