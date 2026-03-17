search
ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 16:49
search
MENU CLOSE
Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.03.2026 14:43

Το Θέατρο Noũs – Creative Space διοργανώνει το 2ο Athens Theatre Tournament

Το θεατρικό τουρνουά της Αθήνας επιστρέφει για δεύτερη χρονιά

Το Θέατρο Noũs – Creative Space διοργανώνει το 2ο Athens Theatre Tournament δημιουργώντας για μία ακόμη φορά στην Αθήνα ένα Θεατρικό Τουρνουά με σκοπό να διαγωνιστούν οι καλύτερες και πιο δημιουργικές νέες θεατρικές ομάδές της πόλης και φυσικά να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο.

Οι ομάδες που θέλουν να λάβουν μέρος θα πρέπει να αποστείλουν την πρότασή τους για παράσταση έως 30 λεπτά κι όσες επιλεγούν θα κληθούν να διαγωνιστούν κερδίζοντας την ψήφο του κοινού, περνώντας τους γύρους, φτάνοντας μέχρι τον μεγάλο τελικό.

Το 2ο Athens Theatre Tournament στο Θέατρο Noũs – Creative Space προσκαλεί τους νέους καλλιτέχνες της πόλης να συνεργαστούν, να φτιάξουν τις ομάδες τους και να δημιουργήσουν πέρα από στεγανά και πεπαλαιωμένες ιδέες, πέρα από αμφιβολίες και φόβους. Η τέχνη δεν έχει κανόνες και σύνορα, δεν έχει συγκεκριμένες φόρμες και πρότυπα. Η τέχνη είναι ελεύθερη και πολύμορφη.

Με αυτό ως γνώμονα, λοιπόν, καλούμε όλες τις θεατρικές ομάδες αυτής της πόλης, νέες και παλιές, επαγγελματικές και μη, αποφοίτων δραματικών σχολών ή μη, τελειοφοίτων, αυτοδίδακτων καλλιτεχνών και κάθε άλλη που πιστεύει στην τέχνη της να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε ένα διαγωνιστικό φεστιβάλ όπου η τέχνη του θεάτρου συναντά τη συναρπαστική πρόκληση της αναμέτρησης με στόχο το μεγάλο έπαθλο.

Το έπαθλο

Η ομάδα που θα καταφέρει να κερδίσει την ψήφο του κοινού, να περάσει κάθε γύρο φτάνοντας στον τελικό όπου επίσης θα κερδίσει την ψήφο του κοινού και της κριτικής επιτροπής, θα κερδίσει:

  • Το χρηματικό έπαθλο των 600€ και 
  • 10 παραστάσεις σε συμπαραγωγή με το Θέατρο Noũs – Creative Space στη σκηνή Black Box τη νέα θεατρική σεζόν

Από τις 29 Ιουνίου έως τις 5 Ιουλίου, ομάδες από όλη την Ελλάδα θα αναμετρηθούν σε ένα δυναμικό τουρνουά, όπου η κάθε παράσταση θα έχει διάρκεια έως 30 λεπτά. Το στοιχείο που κάνει τον διαγωνισμό ακόμα πιο συναρπαστικό; Οι αναμετρήσεις θα καθορίζονται μέσω κλήρωσης, κάνοντας κάθε γύρο απρόβλεπτο και γεμάτο αγωνία!

Μια μοναδική ευκαιρία για ανερχόμενους δημιουργούς να παρουσιάσουν το έργο τους σε ένα επαγγελματικό θέατρο και να κερδίσουν προβολή, κοινό και χρηματική ενίσχυση. 

Είσαι έτοιμος να δώσεις τη δική σου μάχη;

Πώς να συμμετάσχετε 

Στην αίτησή σας θα πρέπει να περιλαμβάνεται αναλυτικά:

1. Η πρότασή σας (τίτλος, περίληψη, σκεπτικό)
2. Οι συντελεστές και τα βιογραφικά τους
3. Φωτογραφικό υλικό που σχετίζεται με την πρότασή σας
4. Φωτογραφικό υλικό και βίντεο από τυχόν προηγούμενη δουλειά σας (αν υπάρχει) καθώς και οτιδήποτε άλλο θεωρείτε πως μπορεί να ενισχύσει την πρότασή σας
5. Στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο της ομάδας

Οι ενδιαφερόμενες ομάδες καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους μέχρι και τις 26 Απριλίου 2026  στο [email protected].

Το κόστος συμμετοχής είναι 50€ ανά ομάδα.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ADVERTORIAL

ΕΤΑΔ: Online αιτήσεις εκμίσθωσης παλαιών αιγιαλών ή αιγιαλών από όμορες επιχειρήσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανοιχτή επιστολή Αλεξιάδη σε Τσίπρα: «Να ξεκαθαρίσεις αν ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι δικό σου δημιούργημα, θέλεις να συνεχίσει να υπάρχει»

ΘΕΑΤΡΟ

«Η Μουγγή Καμπάνα» – Θεατρική ομάδα Rodez: «Η συλλογικότητα θα σώσει τον κόσμο» (photos)

ΕΛΛΑΔΑ

Έξι χρόνια μετά την έκρηξη που πήρε τη ζωή της 20χρονης Νεφέλης οι γονείς της περιμένουν ακόμη δικαίωση (photos)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Milliyet: Μυστική συμφωνία Αθήνας και Τελ Αβίβ κατά της «τουρκικής ασπίδας» – «Προετοιμασία για πόλεμο;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στα βενζινάδικα: Στο τραπέζι το «λουκέτο» – Αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3