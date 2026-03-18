search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 14:13
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης – Easter Camp Κινηματογράφου, 6-8 Απριλίου 2026

Αγαπούν τα παιδιά σας το σινεμά και θέλουν να δημιουργήσουν την πρώτη τους ταινία μικρού μήκους;

O Καρπός – Κέντρο Οπτικοακουστικής Παιδείας, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, διοργανώνει το τριήμερο βιωματικό εργαστήριο κινηματογράφου για παιδιά 8–12 ετών, με τίτλο «Γίνε Σκηνοθέτης σε Τρεις Μέρες», το οποίο θα πραγματοποιηθεί 6–8 Απριλίου 2026, στους χώρους του Ιδρύματος.

Το εργαστήριο προσφέρει στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από τη δημιουργία και το παιχνίδι. Με την καθοδήγηση των έμπειρων εκπαιδευτριών του Καρπού, οι μικροί συμμετέχοντες και συμμετέχουσες θα ανακαλύψουν βασικές αρχές της κινηματογράφησης και θα συνεργαστούν για να δημιουργήσουν τη δική τους ταινία μικρού μήκους.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, τα παιδιά:

  • μαθαίνουν βασικές τεχνικές κινηματογράφησης και αφήγησης,
  • γνωρίζουν τους ρόλους ενός κινηματογραφικού συνεργείου,
  • δημιουργούν ομαδικά το σενάριο της ιστορίας τους,
  • συμμετέχουν ως σκηνοθέτες, ηθοποιοί, οπερατέρ και ηχολήπτες,
  • χρησιμοποιούν πραγματικό κινηματογραφικό εξοπλισμό,
  • και πραγματοποιούν τα γυρίσματα της δικής τους ταινίας.

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στη δημιουργική έκφραση, τη συνεργασία και τη φαντασία, προσφέροντας στα παιδιά μια ολοκληρωμένη εμπειρία γνωριμίας με τη γλώσσα του κινηματογράφου. Γίνετε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας, σε έναν συμβολικό χώρο για τον κινηματογράφο!

 Ημερομηνίες: 6–8 Απριλίου 2026

 Ώρες: 09:00–15:30

Χώρος :Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206, Ταύρος)

Κόστος συμμετοχής: 100€ ανά παιδί/ 90€ για το δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας και για κατοίκους Ταύρου*

Δηλώστε Συμμετοχή έως τις 27/03: https://forms.gle/MBoKqq3jjrHuXh1n7

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

*Απαραίτητη η αποστολή λογαριασμού ΔΕΚΟ στο email μας

→ Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται: το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από
την έμπειρη ομάδα του Καρπού, ο  εξοπλισμός και τα υλικά (κάμερες, φωτογραφικές μηχανές, υπολογιστές, tablet, τρίποδα).

Περιλαμβάνεται διάλειμμα για κολατσιό που θα φέρουν τα παιδιά μαζί τους. Την τελευταία ημέρα, στις 15.00, θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους και θα υποδεχθούν συγγενείς που επιθυμούν να μας επισκεφθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες:

[email protected] , 2130435978, 6949404003 ή στην ιστοσελίδα του Καρπού: https://shorturl.at/BVs9s

Για κράτηση θέσης συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και καταθέστε προκαταβολή 30€ ανά εργαστήριο στην Alpha Bank με IBAN: GR3001401810181002002002627 με αιτιολογία “camp-επίθετο παιδιού”. Αποστείλετε το αποδεικτικό της καταβολής στο karposontheweb@gmail.com

Περισσότερα για το Easter Camp:

Εργαστήριο Ταινίας μικρού μήκους

Πώς μια ιδέα μετατρέπεται σε ιστορία στην οθόνη; Ποιοι ρόλοι υπάρχουν σε ένα κινηματογραφικό συνεργείο και πώς στήνεται τελικά ένα πραγματικό γύρισμα;

Σε αυτό το εργαστήριο τα παιδιά θα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο του κινηματογράφου, ανακαλύπτοντας τη διαδικασία δημιουργίας μιας ταινίας μικρού μήκους από την αρχή μέχρι το τέλος. Μέσα από διασκεδαστικές και βιωματικές ασκήσεις με ψηφιακά μέσα εικόνας και ήχου, θα γνωρίσουν βασικές κινηματογραφικές έννοιες όπως το κάδρο, τη γωνία λήψης, την κίνηση της κάμερας και τον τρόπο με τον οποίο το φως και ο ήχος συμβάλλουν στη δημιουργία της ατμόσφαιρας μιας σκηνής. Παράλληλα, θα εξοικειωθούν με τον βασικό κινηματογραφικό εξοπλισμό και θα γνωρίσουν τους διαφορετικούς ρόλους που συνεργάζονται σε ένα γύρισμα.

Ακολουθούν τα γυρίσματα, όπου τα παιδιά θα αναλάβουν διαφορετικούς ρόλους στο συνεργείο (σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, ηχολήπτες, αλλά και ηθοποιοί) για να ζωντανέψουν τις σκηνές της ταινίας τους.

Στο τελευταίο στάδιο θα ανακαλύψουν τις βασικές αρχές του μοντάζ και θα γνωρίσουν ένα λογισμικό επεξεργασίας, ώστε να ολοκληρώσουν την ταινία τους και να δουν πώς όλες οι επιμέρους δημιουργικές επιλογές ενώνονται σε ένα τελικό αποτέλεσμα.

Τα εργαστήρια σχεδιάζουν και υλοποιούν οι εκπαιδεύτριες του Καρπού με επαγγελματική εμπειρία στη Σκηνοθεσία και τη Φωτογραφία.

Μαρία Λεωνίδα

Συν-ιδρύτρια και Διευθύντρια του Καρπού και instructor στο Deree ACG. Σκηνοθέτης με σπουδές στην Ιστορία, Ιστορία της Τέχνης και τον Κινηματογράφο. Έχει σκηνοθετήσει ντοκιμαντέρ σε συνεργασία με την ΕΡΤ, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, τη Γερμανική Τηλεόραση, την E.B.U. και εφαρμογές με διαδραστικό περιεχόμενο. Συνεργάτης του Προγράμματος Μελίνα, έχει γράψει το Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία Ντοκιμαντέρ στα Καλλιτεχνικά Λύκεια, και έχει σχεδιάσει οπτικοακουστικά εργαστήρια για το Παν/ιο Αθηνών, το Παν/ιο Φρανκφούρτης, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, το Βρετανικό Συμβούλιο, το WWF, και Ευρωπαϊκά προγράμματα σε Γαλλία, Γερμανία, Λιθουανία, Τσεχία, Ιταλία και Τουρκία με αντικείμενο τη γλώσσα του κινηματογράφου, τη διαθεματική μάθηση και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Μέλος του Film Literacy Advisory Group.

Αναστασία Βλαχάκη

Πτυχιούχος του τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Επιπλέον έχει σπουδάσει γραφιστική και video art. Το 2014 απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ΜΑ Inclusive Arts Practice στο Μπράιτον της Αγγλίας και το 2018 ολοκλήρωσε διετές πρόγραμμα στη Συνθετική Παιγνιόδραση. Έκτοτε εργάζεται ως εμψυχώτρια και δημιουργός καλλιτεχνικών εργαστηρίων σε συνεργασία με διάφορους οργανισμούς ( Save the Children, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης κ.α.) αλλά και ως συντονίστρια οπτικουακουστικών εργαστηρίων ( Δήμος Αθηναίων- Curing the Limbo, Καρπός). Η φωτογραφική δουλειά Ορίζοντας Γεγονότων έχει κερδίσει έπαινο στις Φωτογραφικές Συναντήσεις Κυθήρων το 2011, έχει παρουσιαστεί το 2012 σε ατομική έκθεση, και έχει συμπεριληφθεί στο λεύκωμα- ομαδική έκθεση Ελληνικές Θάλασσες, Ένα Φωτογραφικό Ταξίδι Μέσα στο Χρόνο το 2013 από το Μουσείο Μπενάκη. Το 2018 συμμετείχε με την φωτογραφική δουλειά One dress Many Costumes στην ομαδική έκθεση σύγχρονων Ελλήνων φωτογράφων με θέμα το αυτοπορτραίτο στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ADVERTORIAL

1 / 3