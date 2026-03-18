search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 14:14
search
MENU CLOSE
Χωρίς κατηγορία

B-2 Spirit: Το stealth βομβαρδιστικό έκανε εμφάνιση στη… Λάρισα (Photos)

b-2-spirit_new

Ένα απροσδόκητο θέαμα περίμενε τους κατοίκους της Λάρισας, οι οποίοι αντίκρυσαν στον ουρανό της πόλης τους ένα παράξενου σχήματος ιπτάμενο αντικείμενο.

via Wikipedia

Στο τέλος της περασμένης εβδομάδας στην περιοχή κοντά στην 110 Πτέρυγα μάχης στη Λάρισα, εμφανίστηκε ένα εντυπωσιακό αεροπλάνο, παντελώς διαφορετικό σε σχήμα και εμφάνιση από όλα όσα βλέπουμε στην πολιτική αλλά και την πολεμική αεροπορία. Οι φωτογραφίες που κατέγραψε συνεργάτης του onlarissa.gr παραπέμπουν στο αμερικανικό Northrop Grumman B-2 Spirit, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο εξελιγμένα στρατηγικά βομβαρδιστικά που έχουν κατασκευαστεί ποτέ.

Ενσωματώνει τεχνολογία χαμηλής παρατηρησιμότητας (stealth) που του επιτρέπει να αποφεύγει τα περισσότερα σύγχρονα ραντάρ. Αναπτύχθηκε από την Northrop Grumman κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, με στόχο τη διείσδυση σε βαριά οχυρωμένους εναέριους χώρους και την εκτέλεση αποστολών υψηλής στρατηγικής σημασίας. Το χαρακτηριστικό του σχήμα «ιπτάμενης πτέρυγας» δεν είναι μόνο εντυπωσιακό οπτικά, αλλά και λειτουργικό, καθώς μειώνει δραστικά το ίχνος του στα ραντάρ.

Το B-2 μπορεί να μεταφέρει μεγάλη ποικιλία οπλισμού, τόσο συμβατικού όσο και πυρηνικού, και έχει τη δυνατότητα να εκτελεί αποστολές μεγάλων αποστάσεων χωρίς ανεφοδιασμό, ενώ με εναέριο ανεφοδιασμό η επιχειρησιακή του εμβέλεια γίνεται πρακτικά παγκόσμια. Το αεροσκάφος τέθηκε σε υπηρεσία τη δεκαετία του 1990 και έχει χρησιμοποιηθεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως στον πόλεμο του Κοσσυφοπεδίου και στη Μέση Ανατολή. Παρά τις εντυπωσιακές δυνατότητές του, το πρόγραμμα χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά υψηλό κόστος κατασκευής και συντήρησης, με αποτέλεσμα να παραχθεί περιορισμένος αριθμός μονάδων.

Συνολικά το κόστος κάθε αεροσκάφους υπολογίζεται στα 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι, παρότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την κατασκευή 132 αεροσκαφών, τελικά κατασκευάστηκαν μόλις 21, ενώ το 2024 η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ διέθετε μόνο 19 βομβαρδιστικά αυτού του τύπου. Νεότερες πληροφορίες από στρατιωτικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι όντως πρόκειται για το B-2 Spirit, το οποίο φέρεται να στάθμευσε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Λάρισας λόγω βλάβης και θα παραμείνει μέχρι να επισκευαστεί.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adv-new
simandrakos_OPEKEPE_new
diatrofi-ygeia-new
cosmote-new
venzini_1803_1920-1080_new
Δείτε όλες τις ειδήσεις
jumbo 665- new
stegastika daneia 77- new
DYPA
ali_larijani_new
mitsotakis -papastaurou- koykoulopoulos – konstantinopoulos – new
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

adv-new
simandrakos_OPEKEPE_new
diatrofi-ygeia-new
1 / 3