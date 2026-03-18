ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 16:11
Data Center για τις ΑΙ ανάγκες των επιχειρήσεων στην Ελλάδα από την COSMOTE TELEKOM

Νέες υποδομές Data Center για τις ΑΙ ανάγκες των επιχειρήσεων λανσάρει η COSMOTE TELEKOM, προσφέροντας πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες Business Cloud, συμπεριλαμβανομένων πρωτοποριακών λύσεων GPUasaService για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η νέα τεχνολογική υποδομή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρείας για την ανάπτυξη ασφαλών εγχώριων cloud & AI υπηρεσιών

Η υπηρεσία GPU-as-a-Service αξιοποιεί την τεχνολογία της NVIDIA σε συνεργασία με την HPE (Hewlett Packard Enterprise), προσφέροντας σημαντικά υψηλότερη υπολογιστική απόδοση σε σχέση με παραδοσιακές υποδομές για workloads τεχνητής νοημοσύνης, data analytics και high-performance computing. Με αυτό τον τρόπο, επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και δημόσιοι φορείς μπορούν σήμερα να αναπτύσσουν και να εκπαιδεύουν AI μοντέλα, να επεξεργάζονται μεγάλους όγκους δεδομένων και να δημιουργούν νέες ψηφιακές υπηρεσίες, χωρίς την ανάγκη επένδυσης σε δική τους υποδομή υψηλής υπολογιστικής ισχύος. Και όλα αυτά, σε ένα περιβάλλον που πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και κανονιστικής συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η COSMOTE TELEKOM φέρνει νέες υποδομές για τις AI ανάγκες των επιχειρήσεων, δίνοντας άμεση πρόσβαση στην υπολογιστική ισχύ που χρειάζονται για να αναπτύξουν καινοτόμες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Με τις προηγμένες δυνατότητες GPU-as-a-Service μέσω του Business Cloud, διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα και οι εφαρμογές τους φιλοξενούνται σε ένα ασφαλές ευρωπαϊκό περιβάλλον, ενισχύοντας την εθνική ψηφιακή κυριαρχία και την καινοτομία.» δήλωσε ο κ. Λυκούργος Αντωνόπουλος, Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ.

Το Data Center της COSMOTE TELEKOM στην Αθήνα έχει σχεδιαστεί με πολλαπλά επίπεδα φυσικής και ψηφιακής ασφάλειας. Η υποδομή συμμορφώνεται με διεθνή πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών, όπως τα πρότυπα ISO για Data Center και cloud υποδομές, καθώς και με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας δεδομένων GDPR. Επιπλέον, τηρεί αυστηρές προδιαγραφές βιωσιμότητας, με ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες ψύξης, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με 100% χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πλήρες φάσμα υπηρεσιών

Οι υποδομές του Data Center υποστηρίζουν σύγχρονες cloud αρχιτεκτονικές διευκολύνοντας τη δημιουργία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης μέσα σε ένα περιβάλλον με μεγάλες δυνατότητες υψηλής επεκτασιμότητας.Παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) και GPU as a service, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δημιουργούν, να διαχειρίζονται και να επεκτείνουν τις ψηφιακές τους υποδομές με ασφάλεια, ευελιξία και πλήρη έλεγχο.

Το ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών Business Cloud προσφέρει:

  • AI‑ready υποδομές για εκτέλεση εφαρμογών όπως: Gen AI εφαρμογές digital twins, chatbots και 3D μοντέλα
  • Ευέλικτη χρέωση, pay‑as‑you‑go και δυνατότητα επιλογής πόρων, είτε από έτοιμα πακέτα, είτε προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης
  • Try‑and‑Buy, για τη διευκόλυνση της αρχικής μετάβασης και χρήσης των υπηρεσιών
  • Self‑service portal, με έλεγχο, διαφάνεια και άμεση διαχείριση πόρων
  • Professional services από εξειδικευμένους cloud & AI μηχανικούς
  • 24/7 τεχνική υποστήριξη & live chatbot assistance.

Περισσότερες πληροφορίες στο Business Cloud

Η COSMOTE TELEKOM ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως αναπτυσσόμενου κόμβου ψηφιακών υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και συμβάλλει στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, προσφέροντας τις τεχνολογικές βάσεις για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των δεδομένων στη νέα ψηφιακή εποχή.

