Ο Σαΐντ Τζαλιλί εμφανίζεται ως πιθανότερος διάδοχος του Αλί Λαριτζανί στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, μετά τον θάνατο του δεύτερου σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ.

Η αντικατάσταση του επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, μεταδίδει το CNN, επιχειρώντας να σκιαγραφήσει τον πιθανότερο διάδοχο του πρώην υπ’ αριθμόν δύο στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τον νόμο, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν θα είναι εκείνος που θα διορίσει τον επόμενο σύμβουλο εθνικής ασφάλειας, με τις φήμες να αναφέρουν ότι ο πιθανότερος αντικαταστάτης του Λαριτζανί θα είναι ο Σαΐντ Τζαλιλί.

Ποιος είναι ο Σαΐντ Τζαλιλί

Ο Τζαλιλί έχει διατελέσει στο παρελθόν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, ήταν επικεφαλής διαπραγματευτής για τα πυρηνικά και σήμερα είναι μέλος του Συμβουλίου Εκτίμησης του Ιράν.

Ο αναλυτής για το Ιράν και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Yale, Άρας Αζιζί, σημειώνει ότι «ο Τζαλιλί είναι σκληροπυρηνικός, ηγέτης του πιο αντιδυτικού και ακραίου τμήματος του καθεστώτος».

«Η ανάδειξή του σε αυτή τη θέση θα υπογράμμιζε μια σαφή στροφή προς τους σκληροπυρηνικούς, καθώς ο Λαριτζανί θεωρούνταν πολύ περισσότερο μια κεντρώα και ρεαλιστική μορφή», προσθέτει.

Τι αλλάζει μετά τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί

Όπως αναφέρει το CNN, ο Λαριτζανί θεωρούνταν από πολλούς αναλυτές ως ο σημαντικότερος παράγοντας λήψης αποφάσεων στη χώρα, ένας διαπραγματευτής ικανός να συνεργάζεται με διαφορετικές τάσεις τόσο εντός του καθεστώτος όσο και διεθνώς.

Ωστόσο, ο Τζαλιλί ενδέχεται να είναι λιγότερο ικανός να συνεργαστεί με διαφορετικά τμήματα του ιρανικού συστήματος σε σχέση με τον Λαριτζανί, σημειώνει το αμερικανικό δίκτυο.

«Η ακαμψία και ο εξτρεμισμός του θα μπορούσαν να αποτελέσουν αδυναμία για το καθεστώς στην Τεχεράνη και να μειώσουν την ικανότητά του να αντιμετωπίσει τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται», εξήγησε ο Αζιζί.

Ο ρόλος των Φρουρών της Επανάστασης και οι διαπραγματεύσεις

Οι επίλεκτοι Φρουροί της Επανάστασης «κατέχουν σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της πραγματικής εξουσίας στο Ιράν» και ενδέχεται να προτιμούν κάποιον με «περισσότερη στρατιωτική εμπειρία που θα ήταν πιο κατάλληλος για τις τρέχουσες συνθήκες», πρόσθεσε.

Όποιος κι αν επιλεγεί για να αντικαταστήσει τον Λαριτζανί θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Δεδομένου ότι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας αποτελεί πλέον το κύριο κέντρο εξουσίας στο Ιράν, η αντικατάσταση του Λαριτζανί σε αυτό θα διαμορφώσει την ισορροπία δυνάμεων στη χώρα και θα επηρεάσει τη στάση της απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο ειδικός για το Ιράν, όπως μεταδίδει το CNN.

Το μήνυμα του Σαΐντ Τζαλιλί μετά τον θάνατο του Λαριτζανί

Μετά τον θάνατο του Λαριτζανί, ο Τζαλιλί δημοσίευσε μήνυμα στο οποίο ανέφερε ότι «αυτές οι ενέργειες δεν θα σώσουν τον αδύναμο εχθρό από το τέλμα στο οποίο έχει παγιδευτεί· αντίθετα, θα επιταχύνουν την πορεία της ήττας και της ταπείνωσής του», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ.

