Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Χερσαίες επιθέσεις στο Ιράν εξετάζουν οι ΗΠΑ – Φόβοι για τεράστιες απώλειες

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποστείλει χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες για να ενισχύσει τις επιχειρήσεις της στη Μέση Ανατολή, καθώς ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για πιθανά επόμενα βήματα στην εκστρατεία του κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και τρία άτομα με γνώση του θέματος, που μίλησαν στο Reuters, οι αποστολές αυτές θα μπορούσαν να προσφέρουν στον Τραμπ επιπλέον επιλογές, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης των αμερικανικών επιχειρήσεων, με τον πόλεμο στο Ιράν να βρίσκεται πλέον στην τρίτη εβδομάδα.

Επιλογές

Αυτές οι επιλογές περιλαμβάνουν τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των πετρελαιοφόρων μέσω του Στενού του Ορμούζ, μια αποστολή που θα επιτευχθεί κυρίως μέσω αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων, ανέφεραν οι πηγές. Ωστόσο, η διασφάλιση του Στενού θα μπορούσε επίσης να σημαίνει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στις ακτές του Ιράν, ανέφεραν τέσσερις πηγές, μεταξύ των οποίων δύο αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης συζητήσει επιλογές για την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο νησί Χαργκ του Ιράν, το κέντρο για το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, ανέφεραν τρία άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα και τρεις αξιωματούχοι των ΗΠΑ. Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι μια τέτοια επιχείρηση θα ήταν πολύ επικίνδυνη. Το Ιράν έχει τη δυνατότητα να φτάσει στο νησί με πυραύλους και drones.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο νησί στις 13 Μαρτίου, ενώ ο Τραμπ απείλησε να επιτεθεί και στις κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές του. Ωστόσο, δεδομένου του ζωτικού ρόλου του νησιού στην ιρανική οικονομία, ο έλεγχος του νησιού θα θεωρηθεί πιθανότατα καλύτερη επιλογή από την καταστροφή του, σύμφωνα με στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες.

Πολιτικό ρίσκο

Οποιαδήποτε χρήση αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων – ακόμη και για μια περιορισμένη αποστολή – θα μπορούσε να ενέχει σημαντικούς πολιτικούς κινδύνους για τον Τραμπ, δεδομένης της χαμηλής υποστήριξης του αμερικανικού κοινού για την εκστρατεία κατά του Ιράν και των προεκλογικών υποσχέσεων του ίδιου του Τραμπ να αποφύγει την εμπλοκή των ΗΠΑ σε νέες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν επίσης συζητήσει την πιθανότητα ανάπτυξης αμερικανικών δυνάμεων για την εξασφάλιση των αποθεμάτων του Ιράν σε υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο, ανέφερε ένα από τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα. Οι πηγές δεν πίστευαν ότι η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων οπουδήποτε στο Ιράν ήταν επικείμενη, αλλά αρνήθηκαν να συζητήσουν λεπτομέρειες του επιχειρησιακού σχεδιασμού των ΗΠΑ. Εμπειρογνώμονες αναφέρουν ότι η αποστολή της απόσπασης των αποθεμάτων ουρανίου του Ιράν θα ήταν εξαιρετικά περίπλοκη και επικίνδυνη, ακόμη και για τις αμερικανικές δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων.

«Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση»

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για την αποστολή χερσαίων δυνάμεων αυτή τη στιγμή, αλλά ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί σοφά όλες τις επιλογές στη διάθεσή του. Ο πρόεδρος επικεντρώνεται στην επίτευξη όλων των καθορισμένων στόχων της Επιχείρησης Epic Fury: να καταστρέψει την ικανότητα του Ιράν στον τομέα των βαλλιστικών πυραύλων, να εξοντώσει το ναυτικό του, να διασφαλίσει ότι οι τρομοκρατικές ομάδες που ενεργούν για λογαριασμό του δεν θα μπορούν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να εγγυηθεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Οι συζητήσεις αυτές λαμβάνουν χώρα ενώ ο αμερικανικός στρατός συνεχίζει να επιτίθεται στο ναυτικό του Ιράν, στα αποθέματα πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών του, καθώς και στην αμυντική βιομηχανία του. Οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 7.800 επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου και έχουν καταστρέψει ή προκαλέσει ζημιές σε περισσότερα από 120 ιρανικά σκάφη μέχρι στιγμής, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία εποπτεύει τα περίπου 50.000 αμερικανικά στρατεύματα στη Μέση Ανατολή.

Φόβοι για απώλειες

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι στόχοι του υπερβαίνουν την αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν και θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης από το Στενό και την αποτροπή της ανάπτυξης πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Οι χερσαίες δυνάμεις θα μπορούσαν να διευρύνουν τις επιλογές του για την επίτευξη αυτών των στόχων, αλλά ενέχουν σημαντικό κίνδυνο. Ακόμη και χωρίς άμεση σύγκρουση στο Ιράν, 13 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στον πόλεμο και περίπου 200 έχουν τραυματιστεί, αν και η συντριπτική πλειοψηφία των τραυματισμών ήταν ελαφρά, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό.

Για χρόνια, ο Τραμπ επέκρινε τους προκατόχους του για την εμπλοκή τους σε συγκρούσεις και έχει δεσμευτεί να κρατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες μακριά από ξένους πολέμους. Όμως, πιο πρόσφατα αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο αποστολής «στρατευμάτων εδάφους» στο Ιράν. Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι ο Τραμπ έχει διάφορες επιλογές για την απόκτηση του πυρηνικού υλικού του Ιράν, αλλά δεν έχει αποφασίσει πώς θα προχωρήσει. «Σίγουρα υπάρχουν τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να αποκτηθεί», είπε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας: «Δεν έχει πάρει ακόμη απόφαση».

Καταστράφηκε το πυρηνικό πρόγραμμα

Σε γραπτή κατάθεσή της προς τους νομοθέτες την Τετάρτη, η Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ ανέφερε ότι το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν είχε καταστραφεί ολοσχερώς από τις επιθέσεις του Ιουνίου και ότι οι είσοδοι των εν λόγω υπόγειων εγκαταστάσεων είχαν «θαφτεί και σφραγιστεί με τσιμέντο». Οι πηγές ανέφεραν ότι οι συζητήσεις σχετικά με τις ενισχύσεις των ΗΠΑ υπερβαίνουν την άφιξη μιας Αμφίβιας Ομάδας Ετοιμότητας την επόμενη εβδομάδα στη Μέση Ανατολή, με μια συνοδευτική Μονάδα Πεζοναυτών που περιλαμβάνει περισσότερους από 2.000 πεζοναύτες.

Ωστόσο, μία από τις πηγές σημείωσε ότι ο αμερικανικός στρατός έχασε σημαντικό αριθμό δυνάμεων με την απόφαση να σταλεί το αεροπλανοφόρο USS Gerald R Ford στην Ελλάδα για συντήρηση μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο πλοίο. Ο Τραμπ έχει επίσης αμφιταλαντευτεί ως προς το αν οι ΗΠΑ πρέπει να εξασφαλίσουν το Στενό του Ορμούζ. Αφού αρχικά δήλωσε ότι το αμερικανικό Ναυτικό θα μπορούσε να συνοδεύσει πλοία, κάλεσε άλλες χώρες να βοηθήσουν στο άνοιγμα της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Με ελάχιστο ενδιαφέρον από τους συμμάχους, ο Τραμπ σκέφτηκε την Τετάρτη να αποχωρήσει απλά. «Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν “τελειώναμε” ό,τι έχει απομείνει από το ιρανικό κράτος τρομοκρατίας και αφήναμε τις χώρες που το χρησιμοποιούν, όχι εμείς, να είναι υπεύθυνες για το λεγόμενο “Στενό”;», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

