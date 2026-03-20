Ακριβότερα αεροπορικά εισιτήρια λόγω πολέμου και εκτίναξης καυσίμων, αυξήσεις έως 8% από την Aegean

Πιο ακριβά γίνονται πλέον τα αεροπορικά εισιτήρια, καθώς η κλιμάκωση της σύρραξης στη Μέση Ανατολή και η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι μετακυλίονται ήδη στο κόστος των μετακινήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Aegean Airlines προχώρησε από χθες σε αυξήσεις της τάξης του 7% έως 8% στους ναύλους. Όπως επισημαίνουν κύκλοι της εταιρείας, πρόκειται για μια μερική μόνο προσαρμογή, που απορροφά σημαντικό μέρος της επιβάρυνσης από το αυξημένο κόστος καυσίμων, χωρίς ωστόσο να την καλύπτει πλήρως.

Οι επιπτώσεις της κρίσης δεν περιορίζονται μόνο στο ενεργειακό κόστος. Οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες και με επιχειρησιακές αναταράξεις, καθώς έχουν ήδη αναστείλει δρομολόγια προς συγκεκριμένους προορισμούς στη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον έως το τέλος Απριλίου. Η αβεβαιότητα που επικρατεί καθιστά δύσκολη οποιαδήποτε αξιόπιστη πρόβλεψη για το πότε θα επανέλθει η κανονικότητα.

Ωστόσο, ο πιο έντονος και διαρκής παράγοντας πίεσης παραμένει το κόστος των καυσίμων. Η τιμή του αργού έχει αυξηθεί περίπου κατά 50%, από τα 70 στα 110 δολάρια το βαρέλι. Ακόμη πιο εκρηκτική είναι η άνοδος στο jet fuel, το οποίο έχει υπερδιπλασιαστεί, από τα 800 δολάρια ανά τόνο στα περίπου 1.700 δολάρια. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη δυσκολία πρόσβασης σε μεγάλα διυλιστήρια του Κόλπου, που αποτελούν κρίσιμους κόμβους παραγωγής και διανομής αεροπορικών καυσίμων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η αύξηση αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο στο λειτουργικό κόστος των αεροπορικών εταιρειών. Σε συνθήκες ομαλότητας, τα καύσιμα αντιστοιχούν περίπου στο 22% του συνολικού κόστους λειτουργίας, αποτελώντας τη μεγαλύτερη επιμέρους δαπάνη. Με τα σημερινά δεδομένα, η επιβάρυνση είναι τέτοια που καθιστά τις αυξήσεις στους ναύλους ουσιαστικά αναπόφευκτες.

Παρά τις πιέσεις, η εφαρμογή πολιτικών αντιστάθμισης κινδύνου συμβάλλει στον περιορισμό των επιπτώσεων. Στην περίπτωση της Aegean, έχει εξασφαλιστεί μέσω προαγορών περίπου το 60% των αναγκών σε καύσιμα, γεγονός που περιορίζει την έκθεση στις τρέχουσες υψηλές τιμές στο υπόλοιπο 40%. Αυτό επιτρέπει τη συγκράτηση των αυξήσεων σε μονοψήφια επίπεδα, με την εταιρεία να απορροφά σημαντικό μέρος του πρόσθετου κόστους.

Την ίδια στιγμή, η πλειονότητα των επιβατών δεν επηρεάζεται άμεσα από τις ανατιμήσεις. Περίπου 3,6 εκατομμύρια ταξιδιώτες που έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια για το επόμενο διάστημα διατηρούν τις τιμές που είχαν «κλειδώσει», χωρίς καμία επιβάρυνση. Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν αγοράσει πακέτα AEGEAN Pass, τα οποία εξασφαλίζουν σταθερό κόστος μετακινήσεων.

Σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού, η εταιρεία δίνει για περιορισμένο χρονικό διάστημα τη δυνατότητα αγοράς AEGEAN Pass με τιμές προ κρίσης. Η πρωτοβουλία αυτή λειτουργεί ως ένα επιπλέον εργαλείο προστασίας για όσους θέλουν να προγραμματίσουν τα ταξίδια τους εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας.

Σε κάθε περίπτωση, οι αυξήσεις στους ναύλους αποτυπώνουν τη συνολική πίεση που δέχεται ο κλάδος των αερομεταφορών σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών εντάσεων και ενεργειακής αστάθειας. Το βασικό ζητούμενο για τις εταιρείες παραμένει η εύρεση ισορροπίας ανάμεσα στη διατήρηση της βιωσιμότητάς τους και στην ανάγκη να παραμείνουν οι μετακινήσεις όσο το δυνατόν πιο προσιτές για το επιβατικό κοινό.

