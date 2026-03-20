Ο Νετανιάχου απειλεί με χερσαία εμπλοκή – «Η Τεχεράνη δεν μπορεί πλέον να εμπλουτίζει ουράνιο» – Διυλιστήρια και F-35 των ΗΠΑ χτύπησαν οι Ιρανοί – Live οι εξελίξεις

Σε επικίνδυνη φάση έχει εισέλθει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με μπαράζ επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, καταρρίψεις πυραύλων και εκατέρωθεν απειλές.

Οι επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά ενεργειακών υποδομών στον Κόλπο συνεχίζονται, με το Ιράν να πλήττει κρίσιμες εγκαταστάσεις μετά την ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν. Η Τεχεράνη, μετά τα δύο χτυπήματα του Ιράν μέσα σε 12 ώρες στη μεγαλύτερη μονάδα LNG στο Κατάρ με την κρατική εταιρεία QatarEnergy, εξαπέλυσε νέα χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή.

Θραύσματα ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), έπεσαν σε διυλιστήριο πετρελαίου στη Χάιφα, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ οι Ιρανοί χτύπησαν και μαχητικό αεροσκάφος F-35 των ΗΠΑ, το οποίο φέρεται από τις ΗΠΑ να πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αμερικανική αεροπορική βάση στη Μέση Ανατολή.

Το Κατάρ διέταξε τους Ιρανούς ακόλουθους ασφαλείας και στρατιωτικούς να αποχωρήσουν, αφού οι ιρανικοί πύραυλοι προκάλεσαν «εκτεταμένες ζημιές» στην κύρια εγκατάσταση φυσικού αερίου του στο Ρας Λαφάν, ενώ εντείνονται οι φόβοι για ενεργειακή και οικονομική αστάθεια.

Την ίδια ώρα, οι Βρετανία και άλλες πέντε χώρες δήλωσαν «έτοιμες να συνεισφέρουν» στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ. Σε κοινή δήλωση με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, των Κάτω Χωρών και της Ιαπωνίας, το Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνει τονίζει ότι θα εργαστεί για τη σταθεροποίηση των ενεργειακών αγορών.

Live οι εξελίξεις:

