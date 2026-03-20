Φορολογικές δηλώσεις με αυτόματο πιλότο αλλά ευθύνη στον πολίτη και παγίδες στα στοιχεία

Πάνω από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι μπαίνουν και φέτος στο «καλούπι» των προσυμπληρωμένων δηλώσεων, με την ΑΑΔΕ να εμφανίζει έτοιμα τα βασικά στοιχεία για μισθωτούς και συνταξιούχους. Η εικόνα δείχνει απλοποίηση, στην πράξη όμως η ευθύνη παραμένει ακέραια στον φορολογούμενο, που καλείται να ελέγξει αν τα δεδομένα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Το βασικό ορόσημο είναι η 16η Απριλίου 2026. Όσοι δεν μπουν στη διαδικασία να δουν και να ελέγξουν τη δήλωσή τους, θα τη βρουν… κατατεθειμένη αυτόματα. Μέχρι τις 15 Απριλίου υπάρχει δυνατότητα διορθώσεων μέσω αρχικής δήλωσης, ενώ από 17 Απριλίου έως 15 Ιουλίου δίνεται ένα δεύτερο «παράθυρο» για αλλαγές χωρίς πρόστιμα, μέσω τροποποιητικών δηλώσεων.

Στα χαρτιά, όλα δείχνουν εύκολα. Στην πράξη, όμως, τα λάθη δεν λείπουν. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν διορθώνονται από μόνα τους. Αν ο φορολογούμενος δεν τα εντοπίσει εγκαίρως, τα πληρώνει — κυριολεκτικά.

Πρώτο σημείο ελέγχου τα προσωπικά στοιχεία. Οικογενειακή κατάσταση, εξαρτώμενα μέλη, λεπτομέρειες που μπορεί να φαίνονται τυπικές αλλά επηρεάζουν άμεσα τον φόρο και τα επιδόματα. Ένα λάθος εδώ μπορεί να κοστίσει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται.

Ακολουθούν τα εισοδήματα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου λείπουν ποσά, ειδικά από ενοίκια, ευκαιριακή εργασία ή δραστηριότητα στο εξωτερικό. Η απουσία τους δεν σημαίνει ότι «γλιτώνουν» — αντίθετα, μπορεί να εμφανιστούν αργότερα με πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στους φόρους που έχουν ήδη παρακρατηθεί, καθώς και στις ασφαλιστικές εισφορές. Αν δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά, ο λογαριασμός στο τέλος μπορεί να είναι φουσκωμένος ή να καθυστερήσει η επιστροφή χρημάτων.

Ένα ακόμη «αθόρυβο» σημείο είναι οι ηλεκτρονικές δαπάνες. Αν δεν καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό για το αφορολόγητο, ενεργοποιείται επιπλέον φόρος. Και αυτό είναι κάτι που συχνά διαπιστώνεται… εκ των υστέρων.

Στο ίδιο μοτίβο κινούνται και τα τεκμήρια διαβίωσης. Κατοικίες, αυτοκίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να ανεβάσουν το τεκμαρτό εισόδημα, ακόμη κι αν τα πραγματικά έσοδα είναι χαμηλότερα. Αν δεν υπάρχει κάλυψη, η διαφορά μετατρέπεται σε φόρο.

Η ΑΑΔΕ από την πλευρά της ενημερώνει ότι σε περίπτωση αλλαγών στα διαθέσιμα στοιχεία, οι φορολογούμενοι θα ειδοποιούνται. Αν οι αλλαγές γίνουν πριν την υποβολή, ενσωματώνονται αυτόματα. Αν όμως προκύψουν μετά, τότε η ευθύνη επιστρέφει στον πολίτη, που θα πρέπει να προχωρήσει σε τροποποιητική δήλωση.

Τέλος, μια λεπτομέρεια που συχνά περνά απαρατήρητη: το IBAN. Αν είναι λάθος ή ανενεργό, η επιστροφή φόρου μπορεί να καθυστερήσει ή να μπλοκαριστεί.

Το συμπέρασμα είναι απλό: η διαδικασία μπορεί να έγινε πιο γρήγορη, αλλά όχι πιο «αθώα». Όποιος δεν ελέγξει, ρισκάρει. Και σε αυτή την περίπτωση, ο λογαριασμός έρχεται πάντα στο τέλος.

FT: Ενεργειακό σοκ παγκόσμιας κλίμακας – Το πλήγμα στο Κατάρ ανοίγει εφιαλτικό σενάριο για το φυσικό αέριο

«Καμπανάκι» από Λαγκάρντ για τον πόλεμο και την οικονομία: «Να ληφθούν στοχευμένα μέτρα» – Τα σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό

Σε κίνδυνο φτώχειας 2,8 εκατ. πολίτες – Το προφίλ των πιο ευάλωτων και η γεωγραφική κατανομή