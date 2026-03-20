ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 10:34
Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

20.03.2026 08:30

Η «ακτινογραφία» των νέων αυξήσεων: Τι μπαίνει στην τσέπη

katotatos misthos 77- new

Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 870 ευρώ μικτά (από 830 ευρώ) δημιουργεί ένα νέο τοπίο στις αμοιβές.

Για έναν εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα χωρίς προϋπηρεσία, ο καθαρός μισθός διαμορφώνεται πλέον στα 745 ευρώ, ενώ για όσους έχουν «χτίσει» τριετίες, τα ποσά ανεβαίνουν σημαντικά:

  • Χωρίς τριετία: 870 ευρώ μικτά / 745 ευρώ καθαρά
  • Με 1 τριετία (10%): 957 ευρώ μικτά
  • Με 2 τριετίες (20%): 1.044 ευρώ μικτά
  • Με 3 τριετίες (30%): 1.131 ευρώ μικτά

Το «πακέτο» των 19 επιδομάτων – Τα νέα ποσά

Η αύξηση αυτή παρασύρει αυτόματα μια σειρά από κοινωνικές παροχές. Οι κυριότερες αλλαγές που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες είναι:

  • Επίδομα Ανεργίας: Αυξάνεται στα 544 ευρώ (από 509 ευρώ). Μια ενίσχυση 35 ευρώ το μήνα για τους δικαιούχους.
  • Επίδομα Μητρότητας: Η παροχή για 9 μήνες «κλειδώνει» στα 870 ευρώ μικτά. Το συνολικό ποσό που λαμβάνει η νέα μητέρα φτάνει πλέον τα 7.830 ευρώ.
  • Πρόγραμμα «Προεργασία»: Η αποζημίωση για τους συμμετέχοντες ορίζεται πλέον στα 870 ευρώ.
  • Εποχικό Βοήθημα: Για τους εργαζόμενους στον τουρισμό και τον επισιτισμό, το βοήθημα αναπροσαρμόζεται και μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ, ανάλογα με τα ένσημα.
  • Αποζημίωση Μαθητείας ΔΥΠΑ: Η ημερήσια αμοιβή των σπουδαστών διαμορφώνεται περίπου στα 29 ευρώ.

Η πλήρης λίστα των 19 παροχών που επηρεάζονται:

Εκτός από το επίδομα ανεργίας και μητρότητας, η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει επίσης:

  1. Βοήθημα λήξης ανεργίας: (ίσο με 13 ημερήσια επιδόματα).
  2. Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο μητρώο ανέργων.
  3. Βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας.
  4. Ειδικό βοήθημα σε αποφυλακισθέντες.
  5. Επίδομα γονικής αδείας: (για 4 μήνες από τον ΔΥΠΑ).
  6. Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων.
  7. Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού: (αυξάνεται η επιδότηση ανά διανυκτέρευση).
  8. Πρόγραμμα επιταγών αγοράς βιβλίων.
  9. Κατασκηνωτικά προγράμματα ΔΥΠΑ.
  10. Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας: (η επιχορήγηση προς τον εργοδότη).
  11. Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (Stage).
  12. Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
  13. Αποζημίωση για την πρακτική άσκηση φοιτητών/σπουδαστών.
  14. Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας (για μη μισθωτές).
  15. Συμπληρωματική παροχή μητρότητας (διαφορά από ΕΦΚΑ).

google_news_icon

instagram_20260320T082627
ice_deadmigrant
tehran_new
ekt new
stegastika daneia 77- new
Missles
Charles De Gaulle Faliro
overnight_oats
tempi-new
instagram_20260320T082627
ice_deadmigrant
tehran_new
