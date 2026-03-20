Η «ακτινογραφία» των νέων αυξήσεων: Τι μπαίνει στην τσέπη

Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 870 ευρώ μικτά (από 830 ευρώ) δημιουργεί ένα νέο τοπίο στις αμοιβές.

Για έναν εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα χωρίς προϋπηρεσία, ο καθαρός μισθός διαμορφώνεται πλέον στα 745 ευρώ, ενώ για όσους έχουν «χτίσει» τριετίες, τα ποσά ανεβαίνουν σημαντικά:

Χωρίς τριετία: 870 ευρώ μικτά / 745 ευρώ καθαρά

Με 1 τριετία (10%): 957 ευρώ μικτά

Με 2 τριετίες (20%): 1.044 ευρώ μικτά

Με 3 τριετίες (30%): 1.131 ευρώ μικτά

Το «πακέτο» των 19 επιδομάτων – Τα νέα ποσά

Η αύξηση αυτή παρασύρει αυτόματα μια σειρά από κοινωνικές παροχές. Οι κυριότερες αλλαγές που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες είναι:

Επίδομα Ανεργίας: Αυξάνεται στα 544 ευρώ (από 509 ευρώ). Μια ενίσχυση 35 ευρώ το μήνα για τους δικαιούχους.

Επίδομα Μητρότητας: Η παροχή για 9 μήνες «κλειδώνει» στα 870 ευρώ μικτά. Το συνολικό ποσό που λαμβάνει η νέα μητέρα φτάνει πλέον τα 7.830 ευρώ.

Πρόγραμμα «Προεργασία»: Η αποζημίωση για τους συμμετέχοντες ορίζεται πλέον στα 870 ευρώ.

Εποχικό Βοήθημα: Για τους εργαζόμενους στον τουρισμό και τον επισιτισμό, το βοήθημα αναπροσαρμόζεται και μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ, ανάλογα με τα ένσημα.

Αποζημίωση Μαθητείας ΔΥΠΑ: Η ημερήσια αμοιβή των σπουδαστών διαμορφώνεται περίπου στα 29 ευρώ.

Η πλήρης λίστα των 19 παροχών που επηρεάζονται:

Εκτός από το επίδομα ανεργίας και μητρότητας, η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει επίσης:

Βοήθημα λήξης ανεργίας: (ίσο με 13 ημερήσια επιδόματα). Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο μητρώο ανέργων. Βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας. Ειδικό βοήθημα σε αποφυλακισθέντες. Επίδομα γονικής αδείας: (για 4 μήνες από τον ΔΥΠΑ). Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων. Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού: (αυξάνεται η επιδότηση ανά διανυκτέρευση). Πρόγραμμα επιταγών αγοράς βιβλίων. Κατασκηνωτικά προγράμματα ΔΥΠΑ. Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας: (η επιχορήγηση προς τον εργοδότη). Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (Stage). Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα. Αποζημίωση για την πρακτική άσκηση φοιτητών/σπουδαστών. Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας (για μη μισθωτές). Συμπληρωματική παροχή μητρότητας (διαφορά από ΕΦΚΑ).

