SMERC: Επενδύσεις άνω των 12 εκατ. σε τρόφιμα με στόχο εξαγωγική ανάπτυξη

Σε φάση δυναμικής ανάπτυξης εισέρχεται ο όμιλος τροφίμων που δημιουργεί το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap, προχωρώντας σε νέες επενδύσεις άνω των 12 εκατ. ευρώ και ενισχύοντας το αποτύπωμά του στον αγροδιατροφικό τομέα.

Το επενδυτικό σχήμα συνεχίζει να «χτίζει» μεθοδικά έναν ολοκληρωμένο όμιλο, συνδυάζοντας εξαγορές και οργανική ανάπτυξη. Στο χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνονται ήδη εταιρείες ελαιολάδου όπως Λατζιμάς, Lasitia και Olympian Green, ενώ πλέον ενισχύεται περαιτέρω με τις εταιρείες Άροσις, Γης Βοΐου και Organic3S.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις κατέγραψαν το 2025 συνολικό κύκλο εργασιών 32 εκατ. ευρώ, με λειτουργική κερδοφορία κοντά στα 2 εκατ. ευρώ. Ο στόχος για το 2026 είναι ακόμη πιο φιλόδοξος, με τον όμιλο να επιδιώκει τζίρο 40 εκατ. ευρώ και EBITDA που θα ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ.

Κεντρικός άξονας της στρατηγικής είναι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, η ανάπτυξη νέων προϊόντων και η διεύρυνση της παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Οι εταιρείες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, βιολογικά και επώνυμα, ανταποκρινόμενες στις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις.

Στο επίκεντρο του νέου επενδυτικού κύκλου βρίσκονται η Άροσις – Γης Βοΐου και η Organic3S. Για την πρώτη, υλοποιείται επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 5 εκατ. ευρώ σε Καστοριά και Κοζάνη, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και τον διπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας. Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό αλλά και πόρους του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Η Άροσις, με ιστορία επτά δεκαετιών, αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες στον χώρο των οσπρίων και του ρυζιού, συνεργαζόμενη με περισσότερους από 250 παραγωγούς σε όλη τη χώρα. Ήδη εξάγει τα προϊόντα της σε 18 χώρες, ενώ μετά την ενσωμάτωση της Γης Βοΐου ενισχύει σημαντικά τη θέση της στη μικρή λιανική.

Στόχος είναι ο συνδυασμός των δύο εταιρειών να δημιουργήσει έναν ισχυρό «παίκτη» που θα ξεπεράσει τα 9 εκατ. ευρώ σε κύκλο εργασιών έως το 2026, από 4,8 εκατ. το 2024, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία και την απασχόληση.

Από την πλευρά της, η Organic3S προχωρά σε επενδύσεις άνω των 7 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων στην Αττική. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή δημητριακών και προϊόντων υγιεινής διατροφής, κυρίως για λογαριασμό τρίτων, επενδύοντας έντονα στην έρευνα και ανάπτυξη.

Η ανάπτυξη της Organic3S τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακή, με τον κύκλο εργασιών να φτάνει τα 8 εκατ. ευρώ το 2025 από 3,3 εκατ. το 2023. Με την ολοκλήρωση των επενδύσεων, εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 15 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας παράλληλα σημαντικά την κερδοφορία της.

Κοινός παρονομαστής όλων των εταιρειών είναι η έμφαση στην ελληνική πρώτη ύλη, η συνεργασία με εγχώριους παραγωγούς και η ανάπτυξη προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες. Παράλληλα, η εξαγωγική δραστηριότητα αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης, με στόχο τη διείσδυση σε νέες αγορές.

Οι επενδύσεις του SMERC εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική στήριξης ελληνικών επιχειρήσεων με ισχυρό παραγωγικό χαρακτήρα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η πορεία του ομίλου δείχνει ότι ο αγροδιατροφικός τομέας παραμένει πεδίο σημαντικών ευκαιριών, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται ποιότητα, καινοτομία και εξωστρέφεια.

