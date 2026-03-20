Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο του Αργους: ΙΧ «καρφώθηκε» σε κολώνα της ΔΕΗ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και προσέκρουσε σε κολώνα της ΔΕΗ, κοντά στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης του Άργους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα argolikeseidhseis.gr από την πρόσκρουση τραυματίστηκε τουλάχιστον μία γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αργους.

Το αυτοκίνητο σχεδον καταστράφηκε

Έρευνα για το τροχαίο διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Άργους.

Διαβάστε επίσης

