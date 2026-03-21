search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.03.2026 09:24
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.03.2026 08:20

BureauVeritas στη FoodExpo 2026: Στο επίκεντρο η ασφάλεια τροφίμων και πιστοποίηση κρέατος

21.03.2026 08:20
Με ουσιαστική παρέμβαση σε έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς της αγροδιατροφής, η Bureau Veritas συμμετείχε στη Food Expo 2026, τη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσα από θεματικό πάνελ στο MEAT LAB (15 Μαρτίου).

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η διαδρομή των προϊόντων κρέατος «από την παραγωγή στο τραπέζι», με τον κ. Ιγνάτιο Λίτσα, Διευθυντή Πιστοποίησης της Bureau Veritas Hellas, να αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της πιστοποίησης και της ασφάλειας τροφίμων σε έναν κλάδο που μετασχηματίζεται διαρκώς.

Η παρέμβασή του εστίασε στην ουσία: η πραγματική αξία δεν βρίσκεται απλώς στη συμμόρφωση, αλλά στην ποιοτική αξιολόγηση από έμπειρους φορείς, που μεταφράζουν τα διεθνή πρότυπα και τη νομοθεσία σε πρακτικές βελτίωσης και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις.

Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων απαιτήσεων, αναδείχθηκαν οι βασικές προτεραιότητες για τον κλάδο:

  • επένδυση στην εξειδικευμένη εκπαίδευση
  • ουσιαστική εφαρμογή συστημάτων ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000, FSSC 22000, BRCGS, IFS)
  • αξιοποίηση τεχνολογιών για την παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων
  • συνεχής προσαρμογή στις εξελισσόμενες νομοθετικές απαιτήσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και σε ένα λιγότερο «ορατό», αλλά καθοριστικό στοιχείο: την ανάπτυξη ισχυρής κουλτούρας ασφάλειας τροφίμων. Μια κουλτούρα που δεν περιορίζεται σε διαδικασίες, αλλά διαπερνά ολόκληρη τη λειτουργία μιας επιχείρησης, ενισχύοντας την ποιότητα, την αξιοπιστία και τη βιωσιμότητά της.

Η παρουσία της Bureau Veritas στη Food Expo επιβεβαιώνει τον ενεργό της ρόλο ως στρατηγικού συνεργάτη των επιχειρήσεων τροφίμων, σε μια περίοδο που η ασφάλεια, η συμμόρφωση και η εμπιστοσύνη αποτελούν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης.

Η Bureau Veritas είναι παγκόσμιος ηγέτης στις υπηρεσίες δοκιμών, επιθεώρησης και πιστοποίησης, με ιστορία από το 1828 και παρουσία σε 140 χώρες. Με περισσότερους από 80.000 εργαζομένους και δίκτυο άνω των 1.600 γραφείων και εργαστηρίων, υποστηρίζει επιχειρήσεις να βελτιώνουν την απόδοσή τους και να συμμορφώνονται με διεθνή πρότυπα και κανονισμούς.

Ως οργανισμός Business to Business to Society, αποστολή της είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων, θεσμών και καταναλωτών.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.03.2026 09:18
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στις ΗΠΑ: 31χρονη κατηγορείται για ανθρωποκτονία επειδή πήρε χάπια άμβλωσης – Κρατείται στη φυλακή από τις 4 Μαρτίου

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Μανιφέστο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Kλειδώνει την Τρίτη η αύξηση με πιθανότερο σενάριο τα 920 ευρώ

1 / 3