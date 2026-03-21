ENDLESSEC: Εξαγοράζει τη FINEZZA ενισχύοντας δυναμικά το αποτύπωμά της σε HO.RE.CA και βιομηχανία

Σε ένα ακόμη βήμα ενίσχυσης του επιχειρηματικού της αποτυπώματος προχωρά η ENDLESS EC, υλοποιώντας στρατηγική κίνηση εξαγοράς που έρχεται να ενδυναμώσει τη θέση της στην αγορά. Η εταιρεία απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο της ελληνικής FINEZZA, μιας επιχείρησης με ισχυρή παρουσία στον κλάδο παραγωγής και εκτύπωσης χαρτοπετσετών, αλλά και στην εμπορία συναφών προϊόντων για τον χώρο της εστίασης και της φιλοξενίας.

Η συμφωνία σηματοδοτεί μια νέα φάση για τις δύο εταιρείες, καθώς ενσωματώνει τη δραστηριότητα της FINEZZA σε ένα ευρύτερο αναπτυξιακό πλάνο που έχει χαράξει η ENDLESS EC. Στόχος είναι η ενίσχυση της παρουσίας στον δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο HO.RE.CA, αλλά και η δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου και ανταγωνιστικού χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών.

Η συγκεκριμένη εξαγορά εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο μετασχηματισμού της ENDLESS EC, το οποίο εστιάζει στη διεύρυνση του παραγωγικού της αποτυπώματος και στην ενίσχυση της θέσης της σε εξειδικευμένες αγορές. Μέσω της συνεργασίας με τη FINEZZA, η εταιρεία φιλοδοξεί να αξιοποιήσει συνέργειες που θα της επιτρέψουν να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Η FINEZZA, με ιστορία που ξεκινά το 2000 από τους Αθανάσιο Μαρκόπουλο, Αδάμ Κανδυλίδη και Γιώργο Αμπατζή, έχει καταφέρει να αποκτήσει ηγετική θέση στον κλάδο της. Διαθέτει ευρύ και σταθερό πελατολόγιο, ενώ έχει αναπτύξει και αξιόλογη εξαγωγική δραστηριότητα, γεγονός που την καθιστά σημαντικό παίκτη στην αγορά επαγγελματικών προϊόντων για επιχειρήσεις εστίασης και φιλοξενίας.

Η στρατηγική σύμπραξη των δύο εταιρειών βασίζεται στη συμπληρωματικότητα των δραστηριοτήτων τους. Από τη μία πλευρά, η FINEZZA φέρνει την τεχνογνωσία και την ισχυρή της παρουσία στο κανάλι των επαγγελματικών πελατών. Από την άλλη, η ENDLESS EC διαθέτει οργανωτική δομή, παραγωγικές δυνατότητες και επενδυτικό πλάνο που μπορούν να επιταχύνουν την ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η FINEZZA θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ανεξάρτητη εταιρική οντότητα, διατηρώντας την επιχειρησιακή της αυτονομία. Οι ιδρυτές Αθανάσιος Μαρκόπουλος και Αδάμ Κανδυλίδης θα παραμείνουν με συμβουλευτικό ρόλο για ένα μεταβατικό διάστημα, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και την ομαλή ενσωμάτωση. Παράλληλα, ο Γιώργος Αμπατζής αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου (CEO), αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη νέα αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.

Ο CEO της ENDLESS EC, Γιώργος Τρακάκης, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία, τονίζοντας ότι αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού με ορίζοντα το 2030. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η δημιουργία μιας ισχυρής και διαφοροποιημένης βιομηχανικής εταιρείας, με διευρυμένη παρουσία σε νέους κλάδους και αγορές.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συνεργασία με τη FINEZZA θα ενισχύσει τόσο το παραγωγικό όσο και το εμπορικό αποτύπωμα της ENDLESS EC, επιτρέποντας την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε περισσότερους πελάτες, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ποιότητα, την καινοτομία, τις επενδύσεις σε υποδομές και –όπως σημείωσε– στους ανθρώπους της εταιρείας.

Από την πλευρά της FINEZZA, ο νέος CEO, Γιώργος Αμπατζής, έκανε λόγο για μια στρατηγική επιλογή που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης. Τόνισε ότι η συμφωνία δεν αποτελεί απλώς μια επιχειρηματική εξέλιξη, αλλά μια συνεργασία που βασίζεται σε κοινές αξίες και κοινό όραμα για το μέλλον.

Όπως επισήμανε, η σύγκλιση των στρατηγικών στόχων των δύο εταιρειών αποτέλεσε τη βάση της συμφωνίας, ενώ υπογράμμισε ότι η FINEZZA, μετά από 26 χρόνια πορείας, εισέρχεται σε μια νέα φάση εξέλιξης, διατηρώντας παράλληλα τη δέσμευσή της απέναντι σε πελάτες και συνεργάτες.

Η εξαγορά αυτή αναμένεται να ενισχύσει τη δυναμική και των δύο εταιρειών, δημιουργώντας ένα ισχυρότερο επιχειρηματικό σχήμα με αυξημένες δυνατότητες ανάπτυξης και μεγαλύτερη παρουσία τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

