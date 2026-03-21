ΣΑΒΒΑΤΟ 21.03.2026 09:26
21.03.2026 08:10

FoodExpo 2026: Τα Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια ενισχύουν τη διεθνή τους παρουσία με premium προϊόντα

Σταθερά προσανατολισμένα στην ποιότητα και την εξωστρέφεια, τα Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια έδωσαν δυναμικό «παρών» και φέτος στη Food Expo, επιβεβαιώνοντας τη θέση τους ως αξιόπιστος εκπρόσωπος της ελληνικής ελαιοκομίας στη διεθνή αγορά.

Η συμμετοχή της εταιρείας αποτέλεσε ουσιαστική ευκαιρία προβολής της αξίας των ελληνικών ελαιολάδων και σπορελαίων, σε ένα περιβάλλον όπου η ποιότητα, η αυθεντικότητα και η συνέπεια αποτελούν βασικά κριτήρια επιλογής για επαγγελματίες και καταναλωτές παγκοσμίως.

Στο περίπτερό της, η εταιρεία παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο και ανταγωνιστικό portfolio προϊόντων, που συνδυάζει την ελληνική παράδοση με τη σύγχρονη τεχνογνωσία. Η γκάμα περιλαμβάνει ελαιόλαδα υψηλής ποιότητας («Enigma», «Doron», «Ανανίας», «Ελάδιν», «Λιοστάσι», «Sparta Gold», «Naos», «Sofia», «Αίγλη»), αρτύματα («Sparta Essences»), σπορέλαια («Λαμπερό») καθώς και εξειδικευμένα έλαια επαγγελματικής χρήσης («Vivo»).

Περισσότερο από μια απλή συμμετοχή σε έκθεση, η παρουσία των Ελληνικών Εκλεκτών Ελαίων ανέδειξε τη συνεχή ενίσχυση της θέσης τους τόσο στην ελληνική αγορά όσο και διεθνώς, μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και διεύρυνση δικτύων.

Με βασικούς πυλώνες το καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και τη σταθερή προσήλωση στην ποιότητα και την εξυπηρέτηση, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στη διεθνή της ανάπτυξη, φέρνοντας τα προϊόντα της σε αγορές και στις πέντε ηπείρους.

Τα προϊόντα των Ελληνικών Εκλεκτών Ελαίων διατίθενται μέσω δικτύων χονδρικής και λιανικής, καθώς και μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eligos.gr.

