Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Εσείς που γράφετε για ν’ αποχτήσετε / Τον επιφανή χαρακτηρισμό του δημόσιου προσώπου / Του γνωστού ενώπιον αγνώστων, του ονομαστού ενώπιον ανωνύμων, / Κατρακυλάτε ακόμη πιο κάτω και από την μοναξιά σας. / Κι αν ακόμη καταξιώνεστε θορυβωδώς / Κι αν ακόμη σας λένε γεια σου Νίκο ή Κώστα / Έτσι για να φανούν οικείοι με μια διασημότητα, / κι αν οι μετοχές σας ανεβαίνουν στο χρηματιστήριο προσωπικοτήτων / Κι αν ξεχειλίζετε από γόητρο και κύρος / Κι αν σας ανοίγουν πόρτες, κι αν σας βρίσκουν αινιγματικό / Είτε θετικό, είτε με φαντασία, με πρωτοτυπία, με πάθος / Κι αν σας ερμηνεύουν, σας σχολιάζουν, σας δείχνουν / Σας αναλύουν, σας αποκρυπτογραφούν, σας μελετούν / Σας τιμούν, σας αναγνωρίζουν, σας χειροκροτούν / Κι αν ακόμη βυθιζόσαστε σε οράματα υστεροφημίας / Θα κατρακυλάτε απ’ την μοναξιά που περνάνε οι μοναχικοί άνθρωποι / Στην φλύαρη μοναξιά των πολλών ανθρώπων / Θα κατρακυλάτε απ’ το κακό στο χειρότερο.
Γιάννης Σχίζας, Οδός Πανός, 1984
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.