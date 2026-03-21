Polyplast: Επενδύει στη βιωσιμότητα και την κυκλική οικονομία ενισχύοντας τον πράσινο μετασχηματισμό της παραγωγής

Με σταθερό προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, η ελληνική βιομηχανία Polyplast ενισχύει το αποτύπωμά της στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, αξιοποιώντας την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης ως αφορμή για την ανάδειξη των πρωτοβουλιών της.

Η εταιρεία, με πολυετή παρουσία στην παραγωγή πλαστικών προϊόντων εύκαμπτης και αυτόματης συσκευασίας, συνεχίζει να επενδύει στη στρατηγική της προσαρμοστικότητα και στην παραγωγική ευελιξία, διατηρώντας ισχυρή θέση στην αγορά. Παράλληλα, ενσωματώνει όλο και περισσότερο τις αρχές της βιωσιμότητας στον πυρήνα της λειτουργίας της, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Κεντρικός άξονας της στρατηγικής της Polyplast αποτελεί η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. Η εταιρεία έχει αναπτύξει ολοκληρωμένα συστήματα που στοχεύουν στη μείωση των μη ανακυκλώσιμων υλικών και στην ενίσχυση της ανακύκλωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Στην καθημερινή λειτουργία της, εφαρμόζονται διαδικασίες συλλογής και διαχωρισμού υλικών όπως πλαστικό, χαρτί, χαρτόνι και ξύλο, τα οποία διοχετεύονται σε εξειδικευμένους συνεργάτες ανακύκλωσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων, τα οποία αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγόμενων υλικών. Η ανακύκλωσή τους αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, καθώς συνδέεται άμεσα με τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, η Polyplast παρακολουθεί συστηματικά βασικούς δείκτες περιβαλλοντικής επίδοσης, όπως η κατανάλωση ενέργειας και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) ανά τόνο παραγωγής. Μέσα από τη συνεχή αξιολόγηση των δεδομένων, επιδιώκει τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη σταδιακή μείωση των εκπομπών, υιοθετώντας πρακτικές που ευθυγραμμίζονται με τα διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει σχεδιάσει και υλοποιεί μια σειρά από πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση της περιβαλλοντικής της επίδοσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσω βελτιστοποίησης των παραγωγικών διαδικασιών και η πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των φυσικών πόρων.

Ταυτόχρονα, δίνεται έμφαση στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, μέσω της αύξησης των ποσοστών ανακύκλωσης και της σταδιακής μείωσης των μη ανακυκλώσιμων υλικών. Η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, με γνώμονα τη βιωσιμότητα, αποτελεί επίσης βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Polyplast, καθώς ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς για πιο «πράσινες» λύσεις.

Σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία αυτής της στρατηγικής είναι και το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. Η Polyplast επενδύει στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της, ενισχύοντας τη συμμετοχή τους στην εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας.

Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνει μια συνολική φιλοσοφία που συνδυάζει την επιχειρηματική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Σε ένα περιβάλλον όπου η βιωσιμότητα αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο ανταγωνιστικότητας, η Polyplast επιχειρεί να διαμορφώσει ένα μοντέλο λειτουργίας που δημιουργεί αξία όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Με μακροπρόθεσμο όραμα και σταθερή δέσμευση στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, η εταιρεία συνεχίζει να εξελίσσεται, επιδιώκοντας να αποτελέσει παράδειγμα σύγχρονης βιομηχανίας που συνδυάζει αξιοπιστία, καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη.

CrediaBank: Στήριξη στον αγροδιατροφικό τομέα της Κρήτης σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Όμιλος ΔΕΗ: Σημαντική αναβάθμιση από την EcoVadis στην αξιολόγηση βιωσιμότητας

SMERC: Επενδύσεις άνω των 12 εκατ. σε τρόφιμα με στόχο εξαγωγική ανάπτυξη