«Το χελιδόνι» στο Θέατρο ΕΛΕΡ

Το έργο «Το χελιδόνι» του Ισπανού συγγραφέα Γκιλιέμ Κλούα παρουσιάζεται από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο ΕΛΕΡ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Αναστασάκη. Τους ρόλους ερμηνεύουν η Μαρία Τσιμά και ο Κυριάκος Μαρκάτος.

Το «Χελιδόνι» έχει διαγράψει μια σημαντική διεθνή πορεία, με επιτυχημένες παραστάσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας, στο Λονδίνο, καθώς και σε θεατρικές σκηνές της Ιταλίας, της Ρουμανίας, της Ουρουγουάης, της Βραζιλίας, του Πουέρτο Ρίκο, του Περού, της Κύπρου και των ΗΠΑ. Στην Αθήνα έχει ανέβει δύο φορές, με ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από το κοινό και την κριτική. Το έργο – γραμμένο με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση στο «Pulse», ένα nightclub στο Ορλάντο, το 2016 – δεν λειτουργεί ως χρονικό ενός γεγονότος, αλλά ως μια βαθιά ανθρώπινη διερεύνηση του τραύματος που αφήνει πίσω του.

Η υπόθεση. Η δράση εκτυλίσσεται σε ένα διαμέρισμα, κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος φωνητικής που ξεκινά ως μια τυπική συνάντηση. Πολύ γρήγορα, όμως, οι δύο χαρακτήρες, η Αμέλια κι ο Ραμόν, καταλαβαίνουμε πως συνδέονται με έναν τρόπο βαθύτερο και πιο οδυνηρό απ’ όσο φαίνεται αρχικά. Ο διάλογός τους εξελίσσεται σε μια σταδιακή σύγκρουση, όπου ο πόνος, η άρνηση και η ενοχή έρχονται στην επιφάνεια. Ένα ψυχολογικό δράμα που μιλά καθαρά και ειλικρινά για τη βία απέναντι στη διαφορετικότητα και για το κόστος που αφήνει αυτή η βία πίσω της.

Ο σκηνοθέτης. Λέει ο Αναστασάκης: «Αγαπώ την Ισπανία και την Τέχνη της, έχοντας αγαπήσει τα έργα του Λόρκα, έχοντας θαυμάσει τους πίνακες του Γκόγια κι έχοντας σκηνοθετήσει παλιότερα το «Μια στιγμή πριν» και το «Είμαι άσχημη» του Σέρτζι Μπελμπέλ. Παρακολουθώ στενά τη σύγχρονη ισπανική δραματουργία και, όταν συνάντησα το «Χελιδόνι» του Κλούα – πρώτη φορά στη σκηνή με την αξέχαστη Σοφία Σεϊρλή –, συγκλονίστηκα. Έτσι, δεν το σκέφτηκα καθόλου όταν μου το πρότεινε ο φίλος και συνεργάτης Κυριάκος Μαρκάτος. Η Μαρία Τσιμά ενθουσιάστηκε, οι υπόλοιποι συνεργάτες βρέθηκαν αμέσως και αρχίσαμε δουλειά! Σε κάθε πρόβα ανακαλύπταμε και μια καινούρια πτυχή στην ιστορία του Ντάνι, του Ραμόν και της Αμέλια. Ένα καινούριο επιχείρημα που στέριωνε την απόφασή μας να παρουσιάσουμε το έργο ξανά στο κοινό, γιατί τα λόγια του έργου πρέπει να λέγονται ξανά και ξανά!».

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ. Σκηνικά – κοστούμια: Αλέγια Παπαγεωργίου. Μουσική: Αντώνης Παπανικολάτος. Σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Εβίνα Βασιλακοπούλου. Graphic designer: Όλγα Κουτρουμάνου. Φωτογραφίες: Θεόφιλος Τσιμάς. Τρέιλερ: Χρήστος Συμεωνίδης. Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Κουρή. Βοηθός σκηνογράφου: Δανάη Αλιφραγκή.

Θέατρο ΕΛΕΡ, Φρυνίχου 10, Πλάκα (Στάση Μετρό: Ακρόπολη). Εσιτήρια: more.com

