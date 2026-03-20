ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 16:06
ΘΕΑΤΡΟ

«Η Αλήθεια είναι» του Δημήτρη Δημητριάδη στο Θέατρο 104 – Σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη

Όταν το διαφορετικό γίνεται στόχος, όταν οι γονείς χάνουν την πίστη τους στο παιδί τους, όταν η έξωθεν καλή μαρτυρία ομολογεί την αλήθεια, την ψυχή μας, τότε «Η Αλήθεια Είναι…» πως το κείμενο του Δημήτρη Δημητριάδη είναι ένα μικρό ευαγγέλιο των επίκτητων συμπλεγμάτων που όλοι μας κουβαλάμε...

Τοποθετημένο σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, το νεοελληνικό έργο του Δημήτρη Δημητριάδη, τολμά να αποκαλύψει πόσο σκοτεινή μπορεί να είναι η αλήθεια μας, πόσο μαύρη μπορεί να είναι η ψυχή μας, πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η καθημερινότητα μας όταν κλείσει η πόρτα του σπιτιού μας.  

 

Δύο απλοί καθημερινοί άνθρωποι, δύο καλοί μετρημένοι σύντροφοι, δύο κανονικοί και ευυπόληπτοι γονείς στην ύστατη προσπάθειά τους να διασώσουν το παιδί τους. Το φαινομενικά άσπιλο περιβάλλον τους, η λιτή και σεμνή οικογένεια τους, η θεοσεβούμενη εικόνα τους καταρρέουν όταν το παιδί τους επιλέγει να είναι «διαφορετικό». Οι αξίες τους και η ηθική τους κλωνίζονται σε τέτοιο βαθμό που αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.

Τρία πρόσωπα, ο πατέρας και η μητέρα -παρόντες στη σκηνή- και η εκκωφαντική απουσία του παιδιού τους.

Τρία πρόσωπα, τα δύο παλεύουν  να διατηρήσουν την εικόνα στην οποία έχουν εγκλωβιστεί και το τρίτο να σπάσει τον καθρέφτη τους σε χίλια κομμάτια.

Ποιος από όλους λέει την αλήθεια; Τελικά μπροστά στην αλήθεια πόσο κανονικοί είμαστε όλοι;

Ο Δημήτρης Δημητριάδης, σε ένα από τα πιο αποκαλυπτικά θεατρικά του κείμενα, δίνει φωνή στην αλήθεια, όχι απλώς για να ακουστεί, αλλά γιατί πια δεν μπορεί να σωπάσει.

Μια παράσταση για εκείνα που δεν τολμάμε να πούμε. Στην παράσταση ακούγονται πυροβολισμοί και γίνεται χρήση καπνού. Παρακαλούνται οι θεατές να μην αποκαλύπτουν το τέλος.

Ταυτότητα Παράστασης

  • Κείμενο: Δημήτρης Δημητριάδης
  • Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης
  • Μουσική Επιμέλεια: Άκης Καρράς
  • Χορογραφία: Μαργαρίτα Τρίκκα
  • Σκηνικά: Γρηγόρης Καραντινάκης
  • Κοστούμια: Ηρώ Κισσανδράκη

Ερμηνεύουν:

  • Γιάννης Δρακόπουλος, Ηρώ Κισσανδράκη

Πληροφορίες Παράστασης:

  • Πρεμιέρα: Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
  • Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00   
  • Θέατρο 104: Ευμολπιδών 41, Μεταξουργείο

