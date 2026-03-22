Η ευρωπαϊκή… αντίσταση στον Τραμπ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και πώς «διευκολύνει» την Αθήνα

Σθεναρό «όχι» στην εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν: αυτή είναι, grosso modo, η γραμμή που τηρεί η Αθήνα, μπροστά στις πιέσεις που δέχεται η Ευρώπη από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να βάλει «δέρμα στο παιχνίδι», κατά την έκφραση του Νασίμ Νίκολας Ταλέμπ.

Ανακούφιση

Η αλήθεια είναι ότι στην κυβέρνηση επικρατεί έντονη ανακούφιση από το γεγονός ότι η μία μετά την άλλη οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αρνούνται να απαντήσουν θετικά στο αίτημα / έμμεσο εκβιασμό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να στείλουν πλοία στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο κρίσιμο υδάτινο πέρασμα των Στενών του Ορμούζ – μάλιστα, η Αθήνα δεν κρύβει την ικανοποίησή της από το γεγονός ότι μεγάλες χώρες, όπως η Γερμανία ή η Γαλλία, ξεκαθαρίζουν στον Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν «δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης».

Μάλιστα, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα, μαζί με την Ιταλία, έχουν στα χέρια τους ένα επιπλέον ατού: είναι οι μοναδικές χώρες – μέλη της Ε.Ε. που έχουν στείλει πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο της επιχείρησης «ASPIDES», προκειμένου να προστατεύουν από επιθέσεις των Χούθι τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το Στενό του Μπαμπ ελ Μπαντέμπ.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η επιχείρηση αυτή πραγματοποιείται με απόφαση και υπό την αιγίδα της Ε.Ε., η οποία σύσσωμη, όπως αποδείχθηκε και από τη Σύνοδο των ΥΠΕΞ της Ένωσης, απορρίπτει την επέκτασή της στην άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου.

Βέβαια, οι ίδιες πηγές αναγνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα οι Βρυξέλλες να αναθεωρήσουν τη στάση τους και να προτείνουν μια αντίστοιχη επιχείρηση και για τα Στενά του Ορμούζ – αν και, όπως πιστοποιείται εν τοις πράγμασι, η κρίσιμη αυτή θαλάσσια δίοδος ακόμα δεν έχει κλείσει, π.χ. με νάρκες ή με ταχύπλοα – καμικάζι, οπότε προς το παρόν δεν μοιάζει να υφίσταται ανάγκη για αυξημένη στρατιωτική παρουσία στον Περσικό και την παροχή προστασίας σε τάνκερ ή άλλα πλοία από πιθανές επιθέσεις του Ιράν.

Τα ενδεχόμενα

Περίπου αυτό είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος επισήμανε (ΣΚΑΪ), ότι «η Ελλάδα συμμετέχει στην επιχείρηση “ASPIDES” με μια φρεγάτα. Μια επιχείρηση ευρωπαϊκή, όπου χωροθετείται συγκεκριμένα στην Ερυθρά Θάλασσα. Να πούμε ότι, ενώ είναι μια ευρωπαϊκή επιχείρηση, συνέδραμαν μόνο δύο κράτη: η Ιταλία και εμείς, η Ελλάδα. Σε περίπτωση που ληφθεί μια άλλη απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι το οποίο, όπως είπε ο πρωθυπουργός, το θεωρεί απίθανο, τότε είναι μια άλλη κουβέντα. Όμως ούτε κάτι τέτοιο υπάρχει στο τραπέζι, ούτε η Ελλάδα πρόκειται να μπει στη διαδικασία εμπλοκής».

Ο Μαρινάκης εξήγησε περαιτέρω ότι «οφείλουμε να συζητήσουμε το οτιδήποτε τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν μπορούμε να αποχωρούμε ή να λέμε δεν συζητάμε. Αλλά, πρώτον, ούτε κάτι τέτοιο υπάρχει αυτή τη στιγμή ως πρόθεση, αν ακούσετε τι είπε ο πρωθυπουργός, και, δεύτερον, η ήδη υπάρχουσα πολύ σημαντική επιχείρηση “ASPIDES” στην Ερυθρά Θάλασσα, στηρίχθηκε μόνο από δύο κράτη. Άρα δεδομένου του γεγονότος αυτού και δεδομένης και της διάθεσης της Ευρώπης να μην υπάρχει εμπλοκή, θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι άκαιρο και δεν έχει νόημα να το συζητάμε».

Στην ουσία, αποκωδικοποιώντας τη δήλωση Μαρινάκη, η Αθήνα αναγνωρίζει ότι, αν αλλάξουν οι συνθήκες – για παράδειγμα, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι το Παρίσι θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μια επιχείρηση προστασίας της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ, αν η σύρραξη στο Ιράν και ευρύτερα στην περιοχή του Περσικού λάμβανε τέλος –, ίσως της ζητηθεί να συνεισφέρει σε μια κάποια ευρωπαϊκή αποστολή, αν και κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι σε καμία περίπτωση δεν θα υπήρχε συμμετοχή σε επιχείρηση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή/και τη σωματική ακεραιότητα μελών των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.

Προς το παρόν, πάντως, η Αθήνα επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην απόφασή της να μην εμπλακεί στον πόλεμο και στις υποχρεώσεις της ως συμμάχου των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Για την ώρα, αυτή η ισορροπία διασφαλίζεται, από τη μία πλευρά, χάρη στην απροθυμία της Ε.Ε. να συμμετάσχει σε έναν πόλεμο που δεν της «ανήκει», και, από την άλλη, μέσω της παροχής εξυπηρέτησης στους συμμάχους της.

Για παράδειγμα, το «πληγωμένο» αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «USS Gerald R. Ford» έφυγε από την περιοχή των επιχειρήσεων και κατευθύνεται στη Σούδα για ανεφοδιασμό και εκτίμηση των ζημιών που προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε στο πλοίο.

Κυβερνο-κίνδυνος

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι άλλη μια παρενέργεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή αφορά την κυβερνοασφάλεια της χώρας, καθώς, όπως αποκάλυψε το Reuters, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας κάλεσε εφοπλιστικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις να ελέγξουν τα πληροφοριακά τους συστήματα για ενδεχόμενες επιθέσεις από χάκερ που συνδέονται με το Ιράν, μετά από περιστατικά σε άλλες χώρες που δείχνουν τις διαθέσεις της Τεχεράνης για ασύμμετρα χτυπήματα, στο πλαίσιο της απάντησής της στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Το πρακτορείο, μάλιστα, αναφέρει ότι η αρχή έστειλε την περασμένη εβδομάδα μια συμβουλευτική επιστολή σε υπεύθυνους ασφαλείας ναυτιλιακών εταιρειών, τραπεζών και επιχειρήσεων στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών, της υγείας και της ενέργειας, σε μια προληπτική κίνηση, αναφέροντας δείκτες πιθανής παραβίασης, όπως διευθύνσεις IP, εργαλεία και κακόβουλο λογισμικό, όπως το Trojan απομακρυσμένης πρόσβασης Vshell, τονίζοντας ότι όποιος εντοπίσει ενδείξεις επίθεσης θα πρέπει να ελέγξει αμέσως τα συστήματά του.

Διαβάστε επίσης:

Η απειλή των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων

Κουτσούμπας: Σε κρίση οι δύο πόλοι του συστήματος, ο λαός να φτιάξει δικό του εναλλακτικό μέτωπο

Ο «Πολιτισμός» πηγή δυστυχίας – Μέρος πρώτο