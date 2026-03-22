Σε διαρροή φυσικού αερίου φαίνεται πως οφείλεται η έκρηξη που ισοπέδωσε τρία κτίρια στη Ρώμη – Δύο σοβαρά τραυματίες, 70 άτομα εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Έκρηξη η οποία οφείλεται, πιθανότατα, σε διαρροή από φιάλη φυσικού αερίου προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε τρεις πολυκατοικίες, οι οποίες βρίσκονται κοντά στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Ρώμη με το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο.

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, 84 και 86 ετών, ανασύρθηκε με σοβαρά τραύματα από τα συντρίμμια και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ εβδομήντα κάτοικοι της περιοχής αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Μεγάλες καταστροφές

Η μια από τις τρεις πολυκατοικίες κατέρρευσε σχεδόν ολοσχερώς και, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της Αιώνιας Πόλης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, ο οποίος έσπευσε στο σημείο της έκρηξης, «οι καταστροφές που προκλήθηκαν προκαλούν τεράστια εντύπωση».

Ο Γκουαλτιέρι πρόσθεσε, παράλληλα, ότι η δημοτική Αρχή θα προσφέρει κάθε αναγκαία βοήθεια στους πληγέντες.

Esplosione Roma, le testimonianze dei vicini: «Due giovani salvi perché erano andati a votare» pic.twitter.com/cSUdCFMELl — AGTW (@AGTW_it) March 22, 2026

Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες και οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να σκάβουν κάτω από τα συντρίμμια, για να αποκλείσουν ότι μπορεί να υπάρχουν άλλοι εγκλωβισμένοι. Στην προσπάθειά τους αυτή, καθοριστικής σημασίας είναι και η βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.

