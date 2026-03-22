ΚΥΡΙΑΚΗ 22.03.2026 02:14
22.03.2026 00:40

Συναγερμός στη Λαμία: Στις φλόγες παιδικός σταθμός – Μάχη για να σωθούν σπίτια και περιουσίες (Photos/Video)

22.03.2026 00:40
Στις φλόγες παραδόθηκε παιδικός σταθμός στην περιοχή της Μεγάλης Βρύσης, περίπου 5 χιλ. ανατολικά της Λαμίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και μέσα σε ελάχιστα λεπτά πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η σκεπή του συγκροτήματος τυλίχθηκε γρήγορα στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς, μετατρέποντας το κτίριο σε παρανάλωμα του πυρός.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν απειλητικά στην ευρύτερη περιοχή, θέτοντας σε κίνδυνο κατοικίες και επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και δίνουν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, προκειμένου να αποτραπεί η επέκτασή της και να μειωθούν οι ζημιές.

Ιδιαίτερα ανησυχητική ήταν η κατάσταση που δημιουργήθηκε από τους πυκνούς καπνούς, οι οποίοι έκαναν την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής προχώρησαν στον απεγκλωβισμό ηλικιωμένων ατόμων από γειτονικές κατοικίες, καθώς οι συνθήκες είχαν καταστεί επικίνδυνες για την υγεία τους. Στο σημείο της μεγάλης φωτιάς και ο Δήμαρχος Λαμιέων, Πανουργιάς Παπαϊωάννου.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με συνεχείς ενισχύσεις δυνάμεων, ενώ οι κάτοικοι παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Τσαγκαράκης: Τι εντοπίστηκε μετά του «ντου» του ελληνικού FBI στη γκαλερί του – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Θεσσαλονίκη: Για κακούργημα διώκεται ο bodybuilder του TikTok για το κύκλωμα με τα αναβολικά

Θύελλα αντιδράσεων με δικαστική απόφαση για γυναίκα δικηγόρο με πρόωρο τοκετό (Video)





ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απειλεί μετά τις επιθέσεις στο νότιο Ισραήλ – «Καμία περιοχή δεν είναι ασφαλής» – Θα πλήττουμε τους εχθρούς μας, απαντά ο Νετανιάχου, όλες οι εξελίξεις

ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λαμία: Στις φλόγες παιδικός σταθμός – Μάχη για να σωθούν σπίτια και περιουσίες (Photos/Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου μετά τα ιρανικά χτυπήματα: «Δύσκολη βραδιά – Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Εξοικονομώ»: 50 % περισσότερα νοικοκυριά στα προγράμματα αναβάθμισης – αλλαγής συσκευών

ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικό πλήγμα με πύραυλο κατά της ισραηλινής πόλης Αράντ: Δεκάδες τραυματίες, εκτεταμένες ζημιές (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

CUCINA POVERA

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

ΕΛΛΑΔΑ

Η Θεσσαλονίκη κοιτάζει ψηλότερα: Η μεγάλη ανάπλαση στα Κεραμεία Αλλατίνη και ο ουρανοξύστης που θα «βλέπει» αφ' υψηλού το Λευκό Πύργο

ΥΓΕΙΑ

Καρδιά: Με ποιες τροφές θα «ξεβουλώσετε» τις αρτηρίες σας

ΕΛΛΑΔΑ

Από το οικοτροφείο στις αίθουσες δημοπρασιών και από την τηλεοπτική λάμψη στη σύλληψη - Η  ζωή του Γιώργου Τσαγκαράκη

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.03.2026 01:09
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απειλεί μετά τις επιθέσεις στο νότιο Ισραήλ – «Καμία περιοχή δεν είναι ασφαλής» – Θα πλήττουμε τους εχθρούς μας, απαντά ο Νετανιάχου, όλες οι εξελίξεις

ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λαμία: Στις φλόγες παιδικός σταθμός – Μάχη για να σωθούν σπίτια και περιουσίες (Photos/Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου μετά τα ιρανικά χτυπήματα: «Δύσκολη βραδιά – Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα»

