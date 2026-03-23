ΕΚΤ: Αύξηση στα επιτόκια – Πώς το 2,75% απειλεί τα ελληνικά νοικοκυριά, πού σκαρφαλώνουν τα δάνεια, πίνακας με τις νέες δόσεις

Η περίοδος της νομισματικής χαλάρωσης φαίνεται πως δίνει οριστικά τη θέση της σε μια νέα φάση επιθετικής σύσφιγξης.
Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), τα «γεράκια» κερδίζουν έδαφος, τιμολογώντας πλέον τρεις αυξήσεις επιτοκίων για το τρέχον έτος. Ο στόχος είναι το βασικό επιτόκιο να σκαρφαλώσει στο 2,75% από το τρέχον 2%, ακολουθώντας τον βηματισμό της Τράπεζας της Αγγλίας.
Η στρατηκτική της Κριστίν Λαγκάρντ κινείται σε τεντωμένο σχοινί. Η αύξηση των επιτοκίων αποτελεί το κλασικό εργαλείο για την ανάσχεση του πληθωρισμού, καθώς ακριβαίνει το χρήμα. Ωστόσο, ο κίνδυνος είναι ορατός: η υπερβολική σύσφιγξη μπορεί να οδηγήσει σε «καταστροφή της ζήτησης». Όταν το κόστος δανεισμού εκτοξεύεται, η οικονομία κινδυνεύει να διολισθήσει από την επιβράδυνση στην απότομη ύφεση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Deutsche Bank αναθεώρησε τις εκτιμήσεις της, προβλέποντας ότι η ΕΚΤ θα αγγίξει το 2,5% —το ανώτατο όριο του «ουδέτερου επιπέδου»— με δύο κινήσεις των 25 μονάδων βάσης, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο.
Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της επιβάρυνσης, ας δούμε πώς μεταβάλλεται η μηνιαία δόση ενός τυπικού στεγαστικού δανείου, αν το συνολικό επιτόκιο ακολουθήσει την άνοδο της ΕΚΤ:
Για δάνειο 100.000 ευρώ (διάρκεια 20 ετών):
Για την ελληνική αγορά, αυτά τα «επιπλέον 40 ή 60 ευρώ» δεν είναι αμελητέα. Είναι το ποσό που θα λείψει από το σούπερ μάρκετ ή τους λογαριασμούς ενέργειας. Ο κίνδυνος είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάς «κόκκινων» δανείων. Όταν οι δανειολήπτες φτάνουν στα όριά τους, η απότομη αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης μπορεί να αποτελέσει τη θρυαλλίδα για στάση πληρωμών.
Η «καταστροφή της ζήτησης» που φοβούνται οι αναλυτές μεταφράζεται στην Ελλάδα σε παγωμένη αγορά, μειωμένη κατανάλωση και αυξημένο άγχος για χιλιάδες νοικοκυριά που βλέπουν τις δόσεις τους να ανεβαίνουν, ενώ οι μισθοί παραμένουν στάσιμοι. Το στοίχημα για τους επόμενους μήνες είναι αν η ΕΚΤ θα επιμείνει στην επιθετική τιμολόγηση ή αν θα αντιληφθεί έγκαιρα ότι η «θεραπεία» του πληθωρισμού μπορεί τελικά να σκοτώσει τον «ασθενή» της ανάπτυξης.
