search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 10:31
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

23.03.2026 08:30

ΕΚΤ: Αύξηση στα επιτόκια – Πώς το 2,75% απειλεί τα ελληνικά νοικοκυριά, πού σκαρφαλώνουν τα δάνεια, πίνακας με τις νέες δόσεις

23.03.2026 08:30
lagarde epitokia88- new

Η περίοδος της νομισματικής χαλάρωσης φαίνεται πως δίνει οριστικά τη θέση της σε μια νέα φάση επιθετικής σύσφιγξης.

Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), τα «γεράκια» κερδίζουν έδαφος, τιμολογώντας πλέον τρεις αυξήσεις επιτοκίων για το τρέχον έτος. Ο στόχος είναι το βασικό επιτόκιο να σκαρφαλώσει στο 2,75% από το τρέχον 2%, ακολουθώντας τον βηματισμό της Τράπεζας της Αγγλίας.

Το ρίσκο της «υπερβολικής σύσφιγξης»

Η στρατηκτική της Κριστίν Λαγκάρντ κινείται σε τεντωμένο σχοινί. Η αύξηση των επιτοκίων αποτελεί το κλασικό εργαλείο για την ανάσχεση του πληθωρισμού, καθώς ακριβαίνει το χρήμα. Ωστόσο, ο κίνδυνος είναι ορατός: η υπερβολική σύσφιγξη μπορεί να οδηγήσει σε «καταστροφή της ζήτησης». Όταν το κόστος δανεισμού εκτοξεύεται, η οικονομία κινδυνεύει να διολισθήσει από την επιβράδυνση στην απότομη ύφεση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Deutsche Bank αναθεώρησε τις εκτιμήσεις της, προβλέποντας ότι η ΕΚΤ θα αγγίξει το 2,5% —το ανώτατο όριο του «ουδέτερου επιπέδου»— με δύο κινήσεις των 25 μονάδων βάσης, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; (Παραδείγματα δόσεων)

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της επιβάρυνσης, ας δούμε πώς μεταβάλλεται η μηνιαία δόση ενός τυπικού στεγαστικού δανείου, αν το συνολικό επιτόκιο ακολουθήσει την άνοδο της ΕΚΤ:
Για δάνειο 100.000 ευρώ (διάρκεια 20 ετών):

  • Με επιτόκιο 4% (βασικό ΕΚΤ στο 2%): Η μηνιαία δόση είναι περίπου 606 €.
  • Με επιτόκιο 4,75% (βασικό ΕΚΤ στο 2,75%): Η μηνιαία δόση σκαρφαλώνει στα 646 €.
  • Επιπλέον κόστος: +40 € το μήνα (ή 480 € το χρόνο).
    Για δάνειο 150.000 ευρώ (διάρκεια 25 ετών):
  • Με επιτόκιο 4%: Η δόση είναι 792 €.
  • Με επιτόκιο 4,75%: Η δόση γίνεται 855 €.
  • Επιπλέον κόστος: +63 € το μήνα (ή 756 € το χρόνο).

Η «παγίδα» των νέων κόκκινων δανείων

Για την ελληνική αγορά, αυτά τα «επιπλέον 40 ή 60 ευρώ» δεν είναι αμελητέα. Είναι το ποσό που θα λείψει από το σούπερ μάρκετ ή τους λογαριασμούς ενέργειας. Ο κίνδυνος είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάς «κόκκινων» δανείων. Όταν οι δανειολήπτες φτάνουν στα όριά τους, η απότομη αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης μπορεί να αποτελέσει τη θρυαλλίδα για στάση πληρωμών.

Η «καταστροφή της ζήτησης» που φοβούνται οι αναλυτές μεταφράζεται στην Ελλάδα σε παγωμένη αγορά, μειωμένη κατανάλωση και αυξημένο άγχος για χιλιάδες νοικοκυριά που βλέπουν τις δόσεις τους να ανεβαίνουν, ενώ οι μισθοί παραμένουν στάσιμοι. Το στοίχημα για τους επόμενους μήνες είναι αν η ΕΚΤ θα επιμείνει στην επιθετική τιμολόγηση ή αν θα αντιληφθεί έγκαιρα ότι η «θεραπεία» του πληθωρισμού μπορεί τελικά να σκοτώσει τον «ασθενή» της ανάπτυξης.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gregoire
ΚΟΣΜΟΣ

Εμανουέλ Γκρεγκουάρ: Ποιος είναι ο σοσιαλιστής πολιτικός που αναλαμβάνει δήμαρχος Παρισιού

KYRIAKOS_MITSOTAKIS_NEW_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα μέτρα ανακοινώνει η κυβέρνηση: Δείτε ζωντανά τη δήλωση του πρωθυπουργού (Live)

trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Το ρίσκο που παίρνει ο Τραμπ με το τελεσίγραφο προς το Ιράν

lionel_jospin_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Λιονέλ Ζοσπέν

nikos-apergis-new
LIFESTYLE

Νίκος Απέργης: Σε αυτόν τον χώρο το «καλό παιδί» ισοδυναμεί με κάτι άλλο που ξεκινά από «μ» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS_PLAKIAS_270125
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς για δίκη των Τεμπών: Γιατί δεν πρότειναν τον Κοκοτσάκη ως μάρτυρα;

bakaliaros_afalatosi2
CUCINA POVERA

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

mathites_scholeio_1803_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

tsagkarakis
ΕΛΛΑΔΑ

Από το οικοτροφείο στις αίθουσες δημοπρασιών και από την τηλεοπτική λάμψη στη σύλληψη - Η  ζωή του Γιώργου Τσαγκαράκη

mitsotakis tsipras xaritsis karystianou
ΚΑΛΧΑΣ

Ο πόλεμος και οι πρόωρες εκλογές που επανέρχονται, η δίκη για τα Τέμπη, ο χαμός σε ΝΕΑΡ, ΣΥΡΙΖΑ και τα… εκκλησιαστικά του Τσίπρα, και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 10:31
gregoire
ΚΟΣΜΟΣ

Εμανουέλ Γκρεγκουάρ: Ποιος είναι ο σοσιαλιστής πολιτικός που αναλαμβάνει δήμαρχος Παρισιού

KYRIAKOS_MITSOTAKIS_NEW_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα μέτρα ανακοινώνει η κυβέρνηση: Δείτε ζωντανά τη δήλωση του πρωθυπουργού (Live)

trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Το ρίσκο που παίρνει ο Τραμπ με το τελεσίγραφο προς το Ιράν

1 / 3