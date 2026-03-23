ΕΝΦΙΑ 2026 και 2027: Ποιες απαλλαγές ισχύουν – Οι δικαιούχοι και οι περιοχές των μειώσεων 

Σε ισχύ τίθενται νέες ρυθμίσεις για τον ΕΝΦΙΑ των ετών 2026 και 2027, με τροπολογία που επεκτείνει το πλαίσιο απαλλαγών και μειώσεων για ακίνητα σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

Οι διατάξεις αφορούν κυρίως ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και οικισμούς με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως μικρό πληθυσμό ή πολεοδομικές ιδιαιτερότητες.

Παράλληλα, προβλέπεται νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ εντός Απριλίου για περιπτώσεις ιδιοκτητών που δεν έλαβαν τις προβλεπόμενες απαλλαγές στα φετινά εκκαθαριστικά, παρά το γεγονός ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

Ποιες απαλλαγές ισχύουν για το 2026 και το 2027

Με βάση τη ρύθμιση, πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται για τα έτη 2026 και 2027 στις εξής κατηγορίες:

Ακίνητα σε περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2018, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν καταγεγραμμένες ζημιές μέσω αυτοψίας. Στις περιπτώσεις θυμάτων των πυρκαγιών, η απαλλαγή καλύπτει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας.

Ακίνητα σε οικισμούς που έχουν χαρακτηριστεί πολεοδομικά ανενεργοί ή βρίσκονται σε καθεστώς απαλλοτρίωσης, όπως ο οικισμός Αναργύρων στη Φλώρινα και οικισμοί σε Κοζάνη και Γρεβενά, λόγω κατολισθητικών φαινομένων.

Ακίνητα στη Βόρεια Εύβοια, στους δήμους Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας και Ιστιαίας–Αιδηψού, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2021, εφόσον οι ιδιοκτήτες διατηρούν την κυριότητα.

Ακίνητα σε σεισμόπληκτες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας, καθώς και σε Πιερία, Γρεβενά, Κοζάνη και Φθιώτιδα, που επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, υπό την προϋπόθεση ότι τα κτίρια έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα ή ακατάλληλα για χρήση.

Ακίνητα στην Κρήτη που επλήγησαν από τους σεισμούς του 2021, καθώς και ακίνητα στα νησιά Σάμο, Ικαρία και Χίο, που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές το 2020.

Όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σουφλίου στον Έβρο.

Μείωση 50% για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς

Πέρα από τις πλήρεις απαλλαγές, προβλέπεται και μείωση κατά 50% του ΕΝΦΙΑ για το έτος 2026 σε κύριες κατοικίες που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς.

Η μείωση αφορά οικισμούς έως 1.500 κατοίκους ή έως 1.700 κατοίκους σε παραμεθόριες περιοχές (με εξαίρεση την Αττική) και ισχύει για ακίνητα αντικειμενικής αξίας έως 400.000 ευρώ.

Για την εφαρμογή της έκπτωσης απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης έως τις 31 Ιουλίου, με δήλωση του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες

Οι ιδιοκτήτες που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες θα πρέπει να ελέγξουν τα εκκαθαριστικά τους, καθώς ενδέχεται να προκύψουν διορθώσεις μετά τη νέα εκκαθάριση.

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται υποβολή στοιχείων, όπως για τη μείωση σε μικρούς οικισμούς, η τήρηση των προθεσμιών είναι απαραίτητη για την κατοχύρωση της έκπτωσης.

Οι νέες ρυθμίσεις διαμορφώνουν ένα διευρυμένο πλαίσιο απαλλαγών και μειώσεων, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και την κατάσταση των ακινήτων.

