ΕΝΦΙΑ 2026 και 2027: Ποιες απαλλαγές ισχύουν – Οι δικαιούχοι και οι περιοχές των μειώσεων 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε ισχύ τίθενται νέες ρυθμίσεις για τον ΕΝΦΙΑ των ετών 2026 και 2027, με τροπολογία που επεκτείνει το πλαίσιο απαλλαγών και μειώσεων για ακίνητα σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.
Οι διατάξεις αφορούν κυρίως ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και οικισμούς με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως μικρό πληθυσμό ή πολεοδομικές ιδιαιτερότητες.
Παράλληλα, προβλέπεται νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ εντός Απριλίου για περιπτώσεις ιδιοκτητών που δεν έλαβαν τις προβλεπόμενες απαλλαγές στα φετινά εκκαθαριστικά, παρά το γεγονός ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια.
Με βάση τη ρύθμιση, πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται για τα έτη 2026 και 2027 στις εξής κατηγορίες:
Πέρα από τις πλήρεις απαλλαγές, προβλέπεται και μείωση κατά 50% του ΕΝΦΙΑ για το έτος 2026 σε κύριες κατοικίες που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς.
Η μείωση αφορά οικισμούς έως 1.500 κατοίκους ή έως 1.700 κατοίκους σε παραμεθόριες περιοχές (με εξαίρεση την Αττική) και ισχύει για ακίνητα αντικειμενικής αξίας έως 400.000 ευρώ.
Για την εφαρμογή της έκπτωσης απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης έως τις 31 Ιουλίου, με δήλωση του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας.
Οι ιδιοκτήτες που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες θα πρέπει να ελέγξουν τα εκκαθαριστικά τους, καθώς ενδέχεται να προκύψουν διορθώσεις μετά τη νέα εκκαθάριση.
Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται υποβολή στοιχείων, όπως για τη μείωση σε μικρούς οικισμούς, η τήρηση των προθεσμιών είναι απαραίτητη για την κατοχύρωση της έκπτωσης.
Οι νέες ρυθμίσεις διαμορφώνουν ένα διευρυμένο πλαίσιο απαλλαγών και μειώσεων, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και την κατάσταση των ακινήτων.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.