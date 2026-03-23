ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 10:30
ΚΟΣΜΟΣ

23.03.2026 08:20

Ηχηρή προειδοποίηση από ΔΟΕ: Αντιμέτωποι με τη χειρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες – Καμία χώρα δεν είναι άτρωτη

Σαφή προειδοποίηση για μια ενδεχομένως ιστορικών διαστάσεων ενεργειακή κρίση απευθύνει ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, τονίζοντας ότι καμία χώρα δεν θα μείνει ανεπηρέαστη από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με τον κίνδυνο να βιώσει τη χειρότερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε σήμερα ο Φατίχ Μπιρόλ, ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), αναφερόμενος σε «μείζονα απειλή» για την παγκόσμια οικονομία.

«Ως σήμερα, έχουμε απολέσει 11 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, με άλλα λόγια περισσότερα απ’ ό,τι στις δυο προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις μαζί», τόνισε στο National Press Club στην Καμπέρα ο Μπιρόλ, αναφερόμενος στις κρίσεις των χρόνων του 1970.

«Την εποχή, σε καθεμιά από τις κρίσεις, ο κόσμος είχε απολέσει περίπου πέντε εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ή αλλιώς, αν προσθέταμε και τις δύο, 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα», εξήγησε ο Μπιρόλ.

Αναφερόμενος επίσης στις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, πρόσθεσε πως «αυτή η κρίση ως αυτό το στάδιο ισοδυναμεί με δυο πετρελαϊκές κρίσεις και την κατάρρευση της αγοράς αερίου μαζί».

Τουλάχιστον σαράντα ενεργειακές υποδομές έχουν υποστεί «σοβαρές ή πολύ σοβαρές» ζημιές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή για 24η ημέρα, συνέχισε.

«Καμιά χώρα δεν θα μπορέσει να έχει ανοσία έναντι των συνεπειών αυτής της κρίσης, αν συνεχιστεί σε αυτόν τον δρόμο. Είναι επομένως απαραίτητο να υπάρξει δράση σε παγκόσμια κλίμακα», εκτίμησε ακόμη ο Μπιρόλ.

«Η παγκόσμια οικονομία είναι αντιμέτωπη με μείζονα απειλή και ελπίζω (…) ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί το συντομότερο δυνατόν», συμπλήρωσε.

Τα Στενά του Χορμούζ, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων, είναι ουσιαστικά κλειστό από το ξέσπασμα του πολέμου που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή από την 28η Φεβρουαρίου — η μεταφορά εμπορευμάτων έχει κατακρημνιστεί (-95%), σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Kpler.

Αν το Ιράν δεν έχει ανοίξει τα στ ως τα ξημερώματα, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να «βομβαρδίσει και να αφανίσει» τους ιρανικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, «αρχίζοντας από τον μεγαλύτερο».

Σε αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, το Ιράν διεξάγει πλήγματα αντιποίνων εναντίον υποδομών, ιδίως ενεργειακών, σε κράτη-συμμάχους της Ουάσιγκτον στην περιοχή, κι εναντίον πλοίων κινούμενων στον Κόλπο, ιδίως όσων βρίσκονται κοντά στο στενό.

Με την προσδοκία πως θα φρέναρε την απογείωση των τιμών του μαύρου χρυσού, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή πως θα επιτρέψουν, για έναν μήνα, τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου που μεταφέρεται από πλοία. Όμως η Τεχεράνη αντέτεινε πως δεν έχει κανένα πλεόνασμα αργού που βρίσκεται στη θάλασσα.

Μέση Ανατολή: Λήγει το τελεσίγραφο του Τραμπ στο Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ – Συνεχές σφυροκόπημα σε όλο το Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

Νέα Υόρκη: Σύγκρουση αεροπλάνου με πυροσβεστικό στο αεροδρόμιο LaGuardia (video)

Πυρκαγιά σε ρωσικό λιμάνι κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία μετά από επιδρομή drones (videos)

