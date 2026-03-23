Ο πόλεμος και οι πρόωρες εκλογές, που επανέρχονται, η δίκη για τα Τέμπη, ο χαμός σε ΝΕΑΡ, ΣΥΡΙΖΑ και τα… εκκλησιαστικά του Τσίπρα, και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Τα όσα (άγρια έως πολύ άγρια) έγιναν το σαββατοκύριακο το μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μόνο ανησυχία φέρνουν στους Ευρωπαίους – και την Ελλάδα φυσικά – για τις επιπτώσεις αυτής της κατάστασης.

Επιβεβαιώνεται ότι ΗΠΑ και Ισραήλ – ή Τραμπ και Νετανιάχου, αν θέλετε – προκάλεσαν και έμπλεξαν σε μία σύρραξη που δείχνει να είναι πιθανόν πάνω από τα μέτρα τους.

Τι σημαίνει αυτό;

Ή θα κλιμακωθεί εντελώς ανεξέλεγκτα ο πόλεμος και μάλιστα να πάει πέρα από τις κάποιες εβδομάδες που εκτιμούσαν κάποιοι αναλυτές. Κυρίως όμως να επεκταθεί με τυφλά και ατέλειωτα χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές.

Ή θα κερδίσουν έδαφος οι παρασκηνιακές διπλωματικές που κάνει η Ουάσιγκτον – με τη συμμετοχή στενών ανθρώπων του Τραμπ –, ώστε να βρεθεί σύντομα για διέξοδος, με ανακωχή. Κι ας μην το θέλει ο Νετανιάχου, που σχεδόν όλοι θεωρούν πια ως τον αρχιτέκτονα του χάους.

Αν πάμε στο δεύτερο, ίσως τη γλίτωσαν όλοι – και μεις μαζί – φθηνά.

Αν πάμε στο πρώτο, «ζήτω που καήκαμε» – το καήκαμε και με την κυριολεκτική έννοια σε μεγάλο βαθμό.

Οι συνέπειες θα είναι ολέθριες – ακόμα και 200 ευρώ βλέπουν να πηγαίνει το βαρέλι για να σας δώσω ένα μέτρο του κινδύνου.

Το αυξημένο πακέτο και οι εκλογές

Στο πρώτο σενάριο λοιπόν, το άγριο, οι προκλήσεις για την ελληνική κυβέρνηση είναι μεγάλες και οι αποφάσεις που θα κληθεί να πάρει δύσκολες.

Δεν λέω να ανταποκριθεί σε παρανοϊκές εκκλήσεις, όπως αυτές που επαναφέρει ο Νετανιάχου, αφού του Τραμπ απέτυχαν, για άμεση εμπλοκή της Ευρώπης στον πόλεμο.

Μιλάω για τα εσωτερικά – με αιχμή την οικονομία, όπου οι επιπτώσεις αναμένονται δραματικές.

Το πακέτο στήριξης που θα χρειαστεί μπορεί να φτάσει στα 2,5 δισ. ευρώ, από 1 που εκτιμούσαν οι αρμόδιοι αρχικά.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι όλα όσα είχε προϋπολογίσει η κυβέρνηση για προεκλογικές παροχές, μα και ακόμα περισσότερα, θα πρέπει να δοθούν τους αμέσως επόμενους μήνες.

Πιθανόν μέχρι το καλοκαίρι, άντε μέχρι αρχές φθινοπώρου.

Γι’ αυτό και από πολλές πλευρές επανέρχονται τα σενάρια για πρόωρες εκλογές. Λένε κάποιοι ακόμα και για πριν τη ΔΕΘ, αλλά δεν το βλέπω εύκολο.

Όμως σίγουρα το σενάριο για λίγο μετά την Έκθεση, είναι στα τραπέζι με δυνατές πιθανότητες.

Η δίκη για τα Τέμπη

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα από σήμερα στη δίκη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ωστόσο, η πολυαναμενόμενη δίκη ξεκινάει σε κλίμα έντονης αμφισβήτησης και καχυποψίας από την πλευρά πολλών συγγενών.

Αμφιβολίες για την επάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας, επιφυλάξεις και καταγγελίες για ελλιπή στοιχεία και φόβος ότι η δικαιοσύνη δεν θα σταθεί στο ύψος της.

Προφανώς θα έχει σημασία πώς θα κινηθεί και τι θα πει η Μαρία Καρυστιανού, αλλά όχι μόνο.

Η κρίση σε ΝΕΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ προπομπός εξελίξεων με Τσίπρα

Δεν ξέρω αν τρέχουν εκεί στην αριστερά λόγω των σεναρίων περί πρόωρων εκλογών, αλλά τρέχουν!

Και τρέχουν για να τα φτιάξουν… αλλιώς, καθώς έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν βγάζουν πουθενά.

Και τρέχουν για ένα ακόμα λόγο: Φαίνεται πως από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες ότι… τρέχει κι αυτός, ήτοι θα κάνει την κίνησή του μέχρι τον Ιούνιο.

Έτσι εξηγείται η σύγκρουση στον ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτική των συμμαχιών.

Έτσι εξηγείται και η δρομολογημένη (για αύριο Τρίτη φαίνεται) παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την προεδρία της Νέας Αριστεράς. Κίνηση που είναι προκαταρκτική μίας διάσπασης ακριβώς επί του διλήμματος «ναι ή όχι με τον Τσίπρα και άλλες δυνάμεις».

Μετά το Πάσχα θα έχουμε νέο σκηνικό στο χώρο…

Στροφή του Αλέξη στην… Ιεραρχία

Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως συνεχίζει τις παρουσιάσεις της ΙΘΑΚΗΣ, προετοιμάζοντας το έδαφος για το νέο κόμμα.

Και εκείνο που μου έκανε εντύπωση με την εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη, είναι η συμμετοχή του τοπικού Μητροπολίτη, Άνθιμου, ως ομιλητή!

Θυμήθηκα πως όταν βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος Αλέξης για το βιβλίο του, συνάντηση κατ’ ιδίαν τον εκεί Μητροπολίτη, Θεόφιλο.

Αυτό δεν είναι περιοδεία, αλλά… λιτανεία για το βιβλίο.

Το στοίχημα του συνεδρίου

Τελική ευθεία και για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, που αρχίζει την Παρασκευή.

Το μεγάλο στοίχημα θα είναι κατά τα φαινόμενα εάν θα τραβήξει την προσοχή για τις πολιτικές του προτάσεις και θέσεις ή για τους μηχανισμούς και τα πρόσωπα.

Βλέπετε το θέμα δεν είναι να αυξηθούν οι… «δελφίνοι», ή να επιβεβαιωθούν οι μηχανισμοί, αλλά να αναδειχθεί το ΠΑΣΟΚ ως εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης – με έμφαση και στο «εναλλακτικός» (και όχι συμπληρωματικός της ΝΔ) και στη «διακυβέρνηση».

Ανακοινώνεται επιδότηση στην αντλία για το diesel

Η κατακόρυφη άνοδος στην τιμή των καυσίμων, και κυρίως του diesel κίνησης που έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 50 λεπτά το λίτρο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχει αρχίσει να προκαλεί έντονο προβληματισμό στο κυβερνητικό επιτελείο.

Κι αυτό γιατί, πέρα από την άμεση επιβάρυνση για χιλιάδες οδηγούς που χρησιμοποιούν πετρελαιοκίνητα οχήματα, στο οικονομικό επιτελείο βλέπουν να διαμορφώνεται ένας νέος κύκλος ανατιμήσεων στην αγορά. Το αυξημένο κόστος μεταφοράς προϊόντων, σε συνδυασμό με τις πιέσεις στο κόστος παραγωγής, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα νέο κύμα αυξήσεων σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Το ενδεχόμενο αυτό επαναφέρει στο προσκήνιο τον φόβο αναζωπύρωσης των πληθωριστικών πιέσεων, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση επιδιώκει σταθεροποίηση των τιμών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο τραπέζι βρίσκεται η επαναφορά επιδότησης στην αντλία, προκειμένου να ανακοπεί μέρος της επιβάρυνσης για τους καταναλωτές. Οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν αποκλείεται να ανακοινωθούν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα.

Διαβάστε επίσης:

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΚΥΣΕΑ στη «σκιά» του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Δούκας: Στόχος να νικήσουμε στις εκλογές, όχι να βολευτούμε με τη δεύτερη θέση

«Η σιωπή είναι συνενοχή»: Ανοιχτή επιστολή Ανδρουλάκη σε αξιωματούχους – θύματα του Predator για προσφυγή στη δικαιοσύνη