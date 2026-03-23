ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 14:22
Tο Ποντίκι Web

23.03.2026 13:26

Πάσχα στον «Ελληνικό Κόσμο» – Πασχαλινό Camp για παιδιά από 5-12 ετών

23.03.2026 13:26
Το Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» προσκαλεί τους μικρούς του φίλους σε ένα ξεχωριστό εξαήμερο πασχαλινό camp δημιουργίας, γνώσης και παιχνιδιού, ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών.

Η εναλλακτική πασχαλινή κατασκήνωση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να περάσουν δημιουργικά τις ημέρες των διακοπών του Πάσχα μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα πολυθεματικών δραστηριοτήτων, που συνδυάζει τη γνώση με τη διασκέδαση. Μέσα από παιχνίδια, δημιουργικές κατασκευές, ομαδικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν, να συνεργαστούν και να ανακαλύψουν νέους τρόπους μάθησης και ψυχαγωγίας.

Το πρόγραμμα συμπληρώνεται με εντυπωσιακές διαδραστικές προβολές και ταινίες στη «Θόλο», το Θέατρο Εικονικής Πραγματικότητας, με εκθέσεις, καθώς και με επιλεγμένες δραστηριότητες από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Τμήματος Μουσειοπαιδαγωγών του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Πασχαλινές εμπειρίες γεμάτες δράση…
Το φετινό πασχαλινό πρόγραμμα φέρνει τα παιδιά σε επαφή με την παράδοση,
την τέχνη, την εξερεύνηση και το παιχνίδι.

Μεγάλη Δευτέρα 6/4
Γνωριμία με τα πασχαλινά έθιμα του τόπου μας και
δημιουργία παραδοσιακών πασχαλινών κουλουριών

Μεγάλη Τρίτη 7/4
Επίσκεψη στην έκθεση «Φρίντα Κάλο-Beyond the Icon» και
κατασκευή πασχαλινής λαμπάδας

Μεγάλη Τετάρτη 8/4
Δημιουργικές κατασκευές και παιχνίδια με πασχαλινά αυγά
και ένα διασκεδαστικό «κυνήγι» αυγών

Μετά το Πάσχα, μυστήρια αναζητούν λύση…

Τετάρτη 15/4
Παιχνίδια και δράσεις με στόχο την αναζήτηση του
«χαμένου προβάτου» από τη φάρμα

Πέμπτη 16/4
Προκλήσεις και γρίφοι μας περιμένουν στην έκθεση «Υπάρχει σε όλα λύση;
Ταξίδι στον Κόσμο των αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών»

Παρασκευή 17/4
Ταξίδι στην Προϊστορική εποχή για να λύσουμε μυστήρια του παρελθόντος

Ημερήσιο πρόγραμμα:

09:00 – 09:30 Άφιξη στον «Ελληνικό Κόσμο»

09:30 – 10:30 Ομαδικές δημιουργικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες

10:30 – 11:00 Διάλειμμα φαγητού

11:00 – 13:30 Ομαδικές δημιουργικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες

13:30 – 14:00 Διάλειμμα φαγητού

14:00 – 15:00 Προβολή στη «Θόλο»

15:00- 15:30 Αναχώρηση

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 14:22
ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Στον εισαγγελέα οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή, βρέθηκε μαχαίρι κοντά στον τόπο του εγκλήματος

ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΑΣΥ: Αλλαγές στα δρομολόγια των ΜΜΜ λόγω της παρέλασης στην Αθήνα – Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Δημήτρης Μαραμής στο Μέγαρο – «Ακούω τη μουσική της γλώσσας»

