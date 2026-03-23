Πετρέλαιο: Στα 114,09 δολάρια το Brent μετά το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, με το Brent να φτάνει τα 114,09 δολάρια το βαρέλι.

Η νέα άνοδος καταγράφεται στον απόηχο του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, αλλά και των απειλών της Τεχεράνης για αντίποινα, εξέλιξη που εντείνει τις ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία.

Την ίδια στιγμή, το West Texas Intermediate έχει ξεπεράσει το όριο των 100 δολαρίων, επιβεβαιώνοντας την πίεση που ασκείται συνολικά στην αγορά ενέργειας.

Σημειώνεται ότι το Brent, που αποτελεί το βασικό παγκόσμιο σημείο αναφοράς, έχει καταγράψει άνοδο άνω του 50% από τα τέλη Φεβρουαρίου, μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Διαβάστε επίσης:

