search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 08:27
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.03.2026 07:24

Πυρκαγιά σε ρωσικό λιμάνι κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία μετά από επιδρομή drones (videos)

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο ρωσικό λιμάνι Πρίμορσκ έπειτα από επιδρομή drones στην περιφέρεια Λένινγκραντ, κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (23/3).

«Πάνω από 50 drones» καταστράφηκαν τη νύχτα στους αιθέρες της περιφέρειας Λένινγκραντ (βορειοδυτικά), ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Ντραζντένκα λίγο πριν από τις 04:30.

«Δεξαμενή καυσίμων υπέστη ζημιά στο λιμάνι Πρίμορσκ», με αποτέλεσμα να προκληθεί «πυρκαγιά», ενημέρωνε λίγο πριν από τις 04:00, προσθέτοντας πως προσωπικό στο λιμάνι απομακρύνθηκε εσπευσμένα.

Το λιμάνι αυτό στη Βαλτική Θάλασσα βρίσκεται ανάμεσα στα σύνορα με τη Φινλανδία και τη μεγαλούπολη της Αγίας Πετρούπολης.

Έχουν καταγραφτεί ουκρανικές επιθέσεις στην περιφέρεια, που πάντως βρίσκεται πολύ μακριά από τα μέτωπα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3