search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 17:57
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.03.2026 16:45

Το COSMOTE HISTORY τιμά την επέτειο της 25ης Μαρτίου

23.03.2026 16:45
1

Το COSMOTE HISTORY τιμά την επέτειο της 25ης Μαρτίου με ένα ολοήμερο αφιέρωμα που περιλαμβάνει ντοκιμαντέρ, με θέμα την Ελληνική Επανάσταση. Από τις 09.00 το πρωί έως αργά το βράδυ της Τετάρτης 25 Μαρτίου, οι συνδρομητές του καναλιού θα κάνουν ένα ταξίδι στην ιστορία και θα γνωρίσουν τους πρωταγωνιστές και τους αφανείς ήρωες που διαμόρφωσαν την ιστορία του έθνους.

Μέσα από το επετειακό αφιέρωμα του COSMOTE HISTORY, oι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επεισόδια εμβληματικών σειρών παραγωγής και συμπαραγωγής COSMOTE TV, όπως: «Ένδοξα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού: Βρίκιον Άρης», «Η φωνή των αγαλμάτων: Κολοκοτρώνης – Καραϊσκάκης – Μακρυγιάννης», «Τα όπλα του Αγώνα: Πολεμικά εργοστάσια: Μπαρουτόμυλοι & πολεμοφόδια», «Στρατηγική: Από τον Δούρειο Ίππο στην τεχνητή νοημοσύνη: Επανάσταση», καθώς και το επετειακό επεισόδιο «Η επανάσταση στη Μακεδονία και το Άγιο Όρος» της δημοφιλούς εκπομπής «Μηχανή του Χρόνου» με τον Χρίστο Βασιλόπουλο.

Το πρόγραμμα του καναλιού περιλαμβάνει, επίσης, σε Α’ προβολή την ταινία «Το ολοκαύτωμα της Νάουσας», που εστιάζει στα δραματικά γεγονότα του 1822 στη Μακεδονία, καθώς και το «Ρήγας Φεραίος-Βελεστινλής», ένα αφιέρωμα στη ζωή και τη δράση του κορυφαίου στοχαστή και πρόδρομου της Ελληνικής Επανάστασης.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα του αφιερώματος του COSMOTE HISTORY για την 25η Μαρτίου:

9.00Η γέννηση του έθνους-κράτους Ε9: Ο δρόμος για την Επανάσταση
10.00Οι δρόμοι της ελευθερίας Ε6-Η ελληνική κοινότητα της Οδησσού
11.00Ένδοξα Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού Ε2: Βρίκιον Άρης
12.00Σπέτσες ’21 – Στο σταυροδρόμι της ιστορίας
13.15Ζευγάρια που έγραψαν ιστορία Ε9-Μαντώ Μαυρογένους και Δημήτριος Υψηλάντης
14.05Χαίρε ω χαίρε ελευθερία Ε5-Κλέφτες & Αρματολοί: Η μαγιά της λευτεριά
15.00Συνελεύσεις και συντάγματα του αγώνα Ε2-Οι πρώτες επαναστατικές συνελεύσεις
16.00Τα όπλα του αγώνα Ε4-Πολεμικά εργοστάσια: Μπαρουτόμυλοι & πολεμοφόδια
16.50Η μάχη της Αράχωβας
17.20Μηχανή του Χρόνου Κ6 Ε2-Η επανάσταση στη Μακεδονία και το Άγιο Όρος
18.10Μέχρι τελευταίας αναπνοής E1
19.00Η φωνή των αγαλμάτων E4: Κολοκοτρώνης – Καραϊσκάκης – Μακρυγιάννης
20.00Στρατηγική: Από τον Δούρειο Ίππο στην τεχνητή νοημοσύνη Ε8: Επανάσταση
21.00Το ολοκαύτωμα της Νάουσας
22.00Ρήγας Φεραίος-Βελεστινλής
23.00H Επανάσταση του 1821 στο Συρράκο
google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 17:56
Kalamaria
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε το δεύτερο πρόσωπο που ήταν παρών στη δολοφονία του Κλεομένη 

livanos
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός υπουργός ζητά την προσάρτηση του νοτίου Λιβάνου και νέα σύνορα στον ποταμό Λιτάνι

pigadi-diavolou
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Τι είναι το «Πηγάδι του Διαβόλου» όπου έχει εγκλωβιστεί ο 34χρονος δύτης (Videos)

1 / 3