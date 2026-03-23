«ΞΑΝΑ» του Φ. Παπούλια σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κανέλλου – Συνεχίζουν οι παραστάσεις και μετά το Πάσχα

Η παράσταση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ”

«ΞΑΝΑ»

Εμπνευσμένο από αφηγήσεις του Μάκη Παπούλια και το βιβλίο του: «Πόσο η φόρα ήταν μεγάλη»

Σκηνοθεσία Δημήτρης Κανέλλος

Θεατρική διασκευή, ερμηνεία Δημήτρης Μωρόγιαννης

Συνεχίζουν οι παραστάσεις και μετά το Πάσχα

κάθεΤετάρτη στις 21:00, στο Bar theatre: 41 Street Cafe – The Art Concept (Πλ. Υμηττού) εκτός από Τετάρτη 25 Μαρτίου και Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου

Η παράσταση «Ξανά» γεννήθηκε από αληθινές αφηγήσεις και το βιβλίο του Μάκη Παπούλια, και γίνεται ένα θεατρικό ταξίδι ανάμεσα στο ρεαλιστικό και το ποιητικό. Είναι μια παράσταση για το πείσμα, τη μνήμη, και τη στιγμή που λες “είμαι ακόμα εδώ”.

Ένα έργο για τη μνήμη, τη φόρα και την επαναφορά. Για εκείνες τις στιγμές που νομίζεις πως όλα τελείωσαν — κι όμως κάτι σε τραβάει ξανά στη ζωή, στη σκηνή, στο βλέμμα του άλλου. Για την βαθιά συνειδητοποίηση ότι η αγάπη για τον άνθρωπο είναι ο μόνος δρόμος και ότι η ζωή είναι ένα συνεχές και ασταμάτητο παιχνίδι.

Συντελεστές

Διασκευή θεατρικού μονολόγου : Δημήτρης Μωρόγιαννης

Σκηνοθεσία : Δημήτρης Κανέλλος

Ερμηνεία: Δημήτρης Μωρόγιαννης

Πρωτότυπη μουσική : Δημήτρης Παπαγεωργίου

Ενδυματολόγος : Ευαγγελία Πανωλιάσκου

Φωτογραφίες : Τάσος Κολάνης

Video: Στέφανος Κοσμίδης/ΟΡΚΗ

Παραγωγή: 41Street Cafe-The Art Concept

Έγραψαν για την παράσταση:

Ο Δημήτρης Μωρόγιαννης κατάφερε να συνθέσει ένα σύγγραμμα, όπου μέσα περιγράφει τη ζωή του συγγραφέα, αλλά και τις ζωές των άλλων, εξιστορώντας τη δράση του φοιτητικού κινήματος, αναφορές στον εμφύλιο και την πάλη κατά της χούντας. Η ασυμβίβαστη ζωή του Μάκη Παπούλια, οι τεράστιες δυσκολίες, οι ολιγάριθμες νίκες και οι επώδυνες ήττες από το ανελέητο status quo της εποχής εκείνης, δείχνουν την αξία του αγώνα, με σθένος ψυχής και πίστη στα ιδανικά που δεν πρέπει να προδοθούν. Με τη συμπαγή και χειροποίητη σκηνοθεσία του Δημήτρη Κανέλλου, ο πρωταγωνιστής Δημήτρης Μωρογιάννης ταυτισμένος με το ρόλο, οδηγεί το κοινό σε σελίδες ευαίσθητες της ελληνικής ιστορίας μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

Ζωή Τόλη – enetpress.gr

Ο Δημήτρης Μωρόγιαννης, συγκλονιστικός παρότι μόνος επί σκηνής, παραδίδει μια ερμηνεία ψυχής. Με λιτότητα, εσωτερικό ρυθμό και βαθιά συναισθηματική ακρίβεια, μας παρασύρει στο ταξίδι ενός ανθρώπου που δεν συμβιβάστηκε ποτέ. Ο λόγος κυλά σαν προσωπική εξομολόγηση, χωρίς ρητορικές εξάρσεις, αφήνοντας χώρο στη σιωπή, στη μνήμη, στη φόρα της ζωής που επιστρέφει ξανά και ξανά. Η στιγμή της αναφοράς στον φίλο του, τον Ανδρέα, φορτίζει την παράσταση με μια αυθεντική συγκίνηση που περνά ατόφια στο κοινό, κάνοντάς μας να κλάψουμε μαζί του.

Η δραματουργική επεξεργασία και η σκηνοθετική ματιά αντιμετωπίζουν το υλικό με σεβασμό και ευθύνη. Το προσωπικό βίωμα μετατρέπεται σε συλλογική μνήμη, ενώ οι αναφορές στους αγώνες, στις απώλειες και στις διαψεύσεις μιας ολόκληρης εποχής λειτουργούν όχι ως ιστορική καταγραφή, αλλά ως ζωντανή παρακαταθήκη. Η αγάπη για τον άνθρωπο αναδεικνύεται ως κεντρικός άξονας, όχι ως σύνθημα, αλλά ως βιωμένη στάση ζωής.

Openmind

Ο Γιάννης Γαβρίλης γράφει στην προσωπική του σελίδα Facebook:

Με έντονο το αίσθημα της συγκίνησης και με τη μνήμη σε εγρήγορση να επαναφέρει καθοριστικές στιγμές της νεανικότητας μου, τότε που σημαδιακά γεγονότα με οδηγούσαν στην απόφαση ποιόν δρόμο να ακολουθήσω όντας πολιτικό ον.

Στο Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης ” ΑΝΤΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ” άφησα να με παρασύρει και να προσ-καλέσει τις μνήμες η θεατρική διασκευή και η ερμηνεία του Δημήτρη Μωρόγιαννη και σκηνοθεσία του Δημήτρη Κανέλλου, που δημιούργησαν ένα ενεργιακό θεατρικό σύμπαν με τον τίτλο ” ΞΑΝΑ”, εμπνευσμένο από αφηγήσεις του Μάκη Παπούλια και το βιβλίο του: «Πόσο η φόρα ήταν μεγάλη».

Σημείωμα του Δημήτρη Μωρόγιαννη

«Ένιωσα ότι δεν κρατούσα μια απλή μαρτυρία, αλλά την καρδιά ενός ανθρώπου που κουβαλάει μέσα του ολόκληρη την Ελλάδα»

Σημείωμα του σκηνοθέτη

«Ξανά», ένας μονόλογος που μιλά για έναν άνθρωπο που δεν συμβιβάστηκε ποτέ. Από τη γέννηση του μέχρι σήμερα, ο ήρωας πορεύτηκε μέσα από δυσκολίες, αντιφάσεις, μικρές νίκες, και μεγάλες απώλειες. Η ζωή του είναι μια συνεχής απόπειρα να σταθεί όρθιος απέναντι σε ό,τι τον ξεπερνά, να φτιάξει χώρο εκεί όπου δεν υπήρχε, να επιμείνει πως η αλλαγή δεν έρχεται από τους άλλους – έρχεται από εμάς.

Δημήτρης Κανέλλος

Λίγα λόγια για το βιβλίο του Μάκη Παπούλια

«Το βιβλίο «Πόσο η φορά ήταν μεγάλη» είναι μια αυτοβιογραφία του συγγραφέα που περιγράφει τη ζωή του, τις ζωές άλλων μέσα από το φοιτητικό κίνημα και από αγώνες κατά της χούντας και του εμφυλίου.

Μιλά για μια κρίσιμη περίοδο που «διαμόρφωσε το πολιτικό σκηνικό της εποχής, το ήθος και τις πεποιθήσεις, μέσα από τη δοκιμασία της πράξης και της κριτικής εξέτασης και επανεξέτασης συνταρακτικών γεγονότων, εσωτερικών και εξωτερικών. Ανέτρεψαν βεβαιότητες. Φώτισαν καινούργιες διαδρομές. Επέβαλαν άλλες αποφάσεις και προσανατολισμούς». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η περίοδος αυτή έκλεισε με την κατάρρευση της χούντας. Όσο για την μεταπολίτευση, παρά τα τεράστια λάθη, επέμεινε, ότι το ισοζύγιο είναι θετικό. Άνθρωποι άσημοι (πόρνες, μικροέμποροι, ταξιτζήδες, δοσατζήδες, παλαιστές, ταβερνιάρηδες κ.α), και άλλοι που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους στον συγγραφέα αλλά και στην πορεία της χώρας.

Ο Σωτήρης Πέτρουλας (ο Μάκης Παπούλιας ήταν μαζί του όταν σκοτώθηκε στα Ιουλιανά), ο Μπάμπης Λυκούδης (αδελφός του Σπύρου Λυκούδη), ο Αντρέας Λεντάκης, ο Νικηφόρος Μανδηλαράς, ο Σπύρος Βεντουράτος, ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, αλλά και άλλοι πολλοί, ηγέτες της Αριστεράς, καλλιτέχνες, «σύντροφοι»…»

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια.

“ΞΑΝΑ “

Δεν είναι η αρχή.

Είναι το σημείο που ξανασηκώνεσαι.

Όταν ο αέρας έχει κοπεί – κι όμως, κάτι μέσα σου παίρνει φόρα.

Και λες: μία ακόμη φορά!!

Γιατί κάθε τέλος είναι μια αρχή. Και αν κάτι δεν μας βγει… το φτιάχνουμε ξανά

Γιατί η ζωή… πάντα βρίσκει τρόπο να λέει… ξανά.

Πληροφορίες:

Έναρξη: 26/11/2025 και κάθε Τετάρτη (μέχρι και 28/1/2026)

Τιμή εισιτηρίου : 10 ευρώ (χωρίς ποτό), 15 ευρώ (με ποτό), διάρκεια 65'

Απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση: 6980041009

Διεύθυνση : Ανδρέα Λεντάκη 41- Υμηττός . Πλατεία Υμηττού

Βιογραφικό Σημείωμα – Μάκης Παπούλιας

Ο Φιλοποίμην (Μάκης) Παπούλιας (γεν. στο χωριό Ψάρι Τρικολώνων Γορτυνίας το 1942) είναι σήμερα επιχειρηματίας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας εισαγωγής δώρων και ειδών χαρτοπωλείου “Κ. Φ. Παπούλιας Α.Ε.” Είναι επίσης πρόεδρος του Συλλόγου Ψαραίων και της εταιρείας αγροτουριστικής κατεύθυνσης “Αρκαδιανή” στο Ψάρι της Γορτυνίας. Απόφοιτος της Μέσης Εμπορικής Σχολής Εμποροϋπαλλήλων Αθηνών, από το 1961 κ.ε. σπούδασε οικονομικά στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 συμμετείχε ενεργά, από διάφορες θέσεις σε φοιτητικά συμβούλια και ενώσεις, στους αγώνες του 1–1-4 και του 15% για την παιδεία ως στέλεχος της σπουδαστικής οργάνωσης της ΕΔΑ. Για το λόγο αυτό το 1966 κρατήθηκε επί δίμηνο στις Φυλακές Αβέρωφ για συμμετοχή του σε συγκέντρωση της ΕΦΕΕ και, με απόφαση της Συγκλήτου, αποβλήθηκε για δύο χρόνια από την ΑΣΟΕΕ, στρατεύθηκε αναγκαστικά και με την απόλυσή του, το 1969, συνελήφθη και εξορίστηκε στο στρατόπεδο Λακκί της Λέρου. Στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης ασχολήθηκε με την τοπική αυτοδιοίκηση και δραστηριοποιήθηκε στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, όπου διαμένει, εκδίδοντας επί πενταετία την τοπική εφημερίδα Ελεύθερη Γνώμη.2. Ο Σπύρος Βεντουράτος γεννήθηκε το 1942 στους Αγίους Αναργύρους Αττικής. Μετά την αποφοίτησή του από μέση εμπορική σχολή (Νυκτερινό Αλυκάκου), εποχή κατά την οποία εργαζόταν παράλληλα ως εμποροϋπάλληλος, σπούδασε οικονομικά στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 εργάσθηκε σε εταιρείες πληροφορικής και από το 1983 είναι επιχειρηματίας, συνιδιοκτήτης της πληροφορικής “Συστήματα ΕΠΕ»

Βιογραφικό σημείωμα Δημήτρη Μωρόγιαννη

Ο Δημήτρης Μωρόγιαννης είναι ηθοποιός. Έχει συμμετάσχει σε κινηματογραφικές παραγωγές και πλήθος θεατρικών παραστάσεων, ερμηνεύοντας έργα του William Shakespeare, της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ, Γιασμίν Ρεζά, Πίντερ και Δημήτρη Σιατόπουλου. Έχει συνεργαστεί με σκηνοθέτες όπως ο John Madden (Captain Corelli’s Mandolin), Δημήτρη Κανέλλο, Ράια Μουζενίδου, Δημήτρη Έλλη , Κώστα Κινή κ.α.