Δήμος Αθηναίων: Το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας ξεκινά την Παρασκευή – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επισκέπτες

Το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας (Athens International Literature Festival – AILF) ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή 27 Μαρτίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, καλώντας το κοινό σε μια πολυήμερη γιορτή λέξεων, ιδεών και διεθνούς διαλόγου. Με έντονο ενδιαφέρον ήδη από την προπώληση, το φεστιβάλ αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο αριθμό επισκεπτών, οι οποίοι καλούνται να γνωρίζουν ορισμένες βασικές πληροφορίες για την καλύτερη εμπειρία τους.



Καινοτόμο σύστημα απευθείας διερμηνείας



Όλες οι συζητήσεις του φεστιβάλ θα συνοδεύονται από απευθείας διερμηνεία, διαθέσιμη μέσω QR code στους χώρους διεξαγωγής. Οι επισκέπτες, σκανάροντας το QR code με το κινητό τους τηλέφωνο, θα μπορούν να συνδεθούν σε ψηφιακή πλατφόρμα και να επιλέξουν τη γλώσσα που επιθυμούν (ελληνικά, αγγλικά). Επίσης θα παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.



Σημαντικό:

· Απαραίτητη είναι η χρήση κινητού τηλεφώνου με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

· Οι επισκέπτες θα πρέπει να έχουν μαζί τα προσωπικά τους ακουστικά, καθώς δεν θα διατίθενται προς πώληση ή δανεισμό στον χώρο του φεστιβάλ.



Είσοδος στις συζητήσεις & διαθεσιμότητα θέσεων



Η προπώληση των εισιτηρίων εξαντλήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που επιβεβαιώνει το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού. Για όσους δεν εξασφάλισαν θέση:



· Περιορισμένος αριθμός δελτίων εισόδου θα διατίθεται καθημερινά στο registration desk, 2 ώρες πριν από κάθε εκδήλωση, με σειρά προτεραιότητας.



· Οι κάτοχοι εισιτηρίων καλούνται να προσέρχονται τουλάχιστον 20 λεπτά πριν την έναρξη – διαφορετικά η θέση τους ενδέχεται να αποδεσμευτεί.



Εναλλακτικοί τρόποι παρακολούθησης



Το φεστιβάλ έχει μεριμνήσει ώστε κανείς να μη μείνει εκτός εμπειρίας:

· Οι συζητήσεις θα προβάλλονται ζωντανά σε LED οθόνες στην Αυλή του Αμφιθεάτρου και στο INNOVATHENS, χωρίς να απαιτείται κράτηση.

· Το κοινό μπορεί να απολαύσει το πρόγραμμα σε ανοιχτό χώρο, σε ένα πιο χαλαρό περιβάλλον.



Παράλληλες δράσεις & εμπειρία φεστιβάλ



Το κύριο πρόγραμμα συζητήσεων πλαισιώνει ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων με ελεύθερη είσοδο και σειρά προτεραιότητας:



· Υπογραφές βιβλίων

· Περιήγηση στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και στην πόλη

· Προβολές

· Εγκαταστάσεις ψηφιακής τέχνης

· Dj sets και πάρτι



Τα βιβλία των συμμετεχόντων δημιουργών που κυκλοφορούν στα ελληνικά θα διατίθενται καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ στο Πωλητήριο (Shop) της Τεχνόπολης καθώς και στο book café που θα φιλοξενηθεί στον χώρο του INNOVATHENS. Στα ίδια σημεία οι επισκέπτες θα μπορούν να προμηθευτούν το επίσημο merchandise του φεστιβάλ, κρατώντας μαζί τους ένα μικρό ενθύμιο από την πρώτη διοργάνωση του φεστιβάλ. Το AILF δεν είναι μόνο οι κεντρικές συζητήσεις, είναι μια συνολική εμπειρία που απλώνεται σε όλο τον χώρο και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε επισκέπτη να συμμετάσχει ενεργά, ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα θέσεων στις αίθουσες.



Σας περιμένουμε από την Παρασκευή στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας!



Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα δράσεων στο ailf.gr