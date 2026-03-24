ΕΛΣ: Πρόσκληση συμμετοχής στον Κύκλο Εργαστηρίων Μουσικού Θεάτρου

Η Εθνική Λυρική Σκηνή προσκαλεί νέους/νέες που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο της επαγγελματικής τους πορείας και δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:

μουσική σύνθεση

σκηνοθεσία

σκηνογραφία και ενδυματολογία

σχεδιασμό φωτισμών





να συμμετέχουν στον Κύκλο Εργαστηρίων Μουσικού Θεάτρου που θα πραγματοποιηθεί κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2026 – 2027 της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ.

Κεντρικός άξονας της δράσης είναι η υποστήριξη της νέας καλλιτεχνικής δημιουργίας και η συμβολή στη διαμόρφωση μελλοντικού ρεπερτορίου μουσικού θεάτρου μέσα από τη δημιουργία νέων και πρωτότυπων σκηνικών έργων.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν ένα νέο σκηνικό έργο με την καθοδήγηση καταξιωμένων μεντόρων, να συνεργαστούν με λυρικούς τραγουδιστές και επαγγελματικό μουσικό σύνολο, να εργαστούν σε πραγματικές συνθήκες ολοκληρωμένης καλλιτεχνικής παραγωγής και να παρουσιάσουν το έργο τους στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ.

Δημιουργική ομάδα μεντόρων:

Γιάννης Αγγελάκης, μουσική σύνθεση

Παύλος Αντωνιάδης, μουσική εκτέλεση & μουσική τεχνολογία

Θέμελης Γλυνάτσης, σκηνοθεσία

Νίκη Ψυχογιού, σκηνογραφία & ενδυματολογία

Χριστίνα Θανάσουλα, σχεδιασμός φωτισμών

Στις εισηγήσεις, τα εργαστήρια και τις τελικές παραστάσεις θα συμμετέχουν:

— οι λυρικοί τραγουδιστές Χρύσα Μαλιαμάνη (υψίφωνος) και Χρήστος Κεχρής (τενόρος)

— ο μαέστρος Νίκος Βασιλείου

— το μουσικό σύνολο Ergon Ensemble

Έναρξη: Σεπτέμβριος 2026

Συχνότητα εργαστηρίων: 2 ημέρες / ανά μήνα

Ολοκλήρωση συναντήσεων: Ιούνιος 2027

Τελικές παραστάσεις: Ιούλιος 2027

Τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 30Μαρτίου 2026 στις 13.00.

Κατόπιν εξέτασης των φακέλων μια βραχεία λίστα υποψηφίων θα κληθεί σε συνέντευξη τον Μάιο 2026.

Η τελική επιλογή θα ανακοινωθεί μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται στο Πρωτόκολλο της ΕΛΣ (ΚΠΙΣΝ – Συγγρού 364, 17674 Καλλιθέα, όροφος 5Α), Δευτέρα-Παρασκευή, από 08.00 μέχρι 14.30, ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected]

Διευκρινίσεις / Πληροφορίες: [email protected]

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης και το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της ΕΛΣ: www.nationalopera.gr