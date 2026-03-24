ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 22:18
Το παιχνίδι ξεκινά εκτός παρκέ στο Allwyn Final 4 Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών – Αθλήτριες του ΠΑΟ και του Πρωτέα Βούλας σε ένα απολαυστικό teammate challenge ενόψει του πρώτου ημιτελικού

Η καρδιά του γυναικείου μπάσκετ χτυπά στην Καβάλα, από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου, με το Allwyn Final 4 να καθηλώνει τους φιλάθλους στο Κλειστό Γυμναστήριο Ελευθερούπολης (ΔΑΚ).

Παναθηναϊκός Α.Ο., Πρωτέας Βούλας, Αθηναϊκός και Παναθλητικός Συκεών συνθέτουν την τελική τετράδα που θα διεκδικήσει το Κύπελλο σε ένα τριήμερο γεμάτο συναρπαστικές αναμετρήσεις και αγωνιστική ένταση.

Λίγο πριν βρεθούν στο παρκέ για τον πρώτο ημιτελικό, οι αθλήτριες του Παναθηναϊκού Α.Ο. και του Πρωτέα Βούλας παίρνουν μέρος σε ένα teammate challenge από την Allwyn, Επίσημο Χορηγό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και Χορηγό Ονοματοδοσίας της διοργάνωσης.

Οι Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου και Ιωάννα Κριμίλη από τον Παναθηναϊκό Α.Ο., καθώς και οι Ολυμπία Σακελλαρίου και Εμμέλεια Κουκουζέλη του Πρωτέα Βούλας, συμμετέχουν σε ένα διαφορετικό “buzzer beater”, απαντούν σε μπασκετικές ερωτήσεις – και όχι μόνο, μοιράζονται αυθόρμητες στιγμές και δίνουν το σύνθημα για ένα Final 4 που οι φίλαθλοι αξίζει να ζήσουν από κοντά.

Δείτε το βίντεο:

Το πρόγραμμα των αγώνων 

Το Allwyn Final 4 επιφυλάσσειμπασκετική δράση, έντονες συγκινήσεις, καθώς και πολλές εκπλήξεις και δώρα για τους φιλάθλους που θα βρεθούν στις εξέδρες του ΔΑΚ Ελευθερούπολης.

Η αυλαία ανοίγει την Παρασκευή 27 Μαρτίου, στις 16:30, με τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα στον Πρωτέα Βούλας και τον Παναθηναϊκό Α.Ο. Την ίδια ημέρα, στις 19:30, θα διεξαχθεί και ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Αθηναϊκού και Παναθλητικού Συκεών. Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 29 Μαρτίου, στις 17:45.

