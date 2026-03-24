ELLA RESORTS: Δάνειο 710 εκατ. ευρώ από Πειραιώς για επενδύσεις, εξαγορές και διεθνή επέκταση

Σε ισχυρή χρηματοδοτική «ένεση» προχώρησε η ELLA RESORTS, εξασφαλίζοντας ομολογιακό δάνειο ύψους 710 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς, με στόχο την επιτάχυνση του επενδυτικού της σχεδίου και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στον κλάδο της φιλοξενίας.

Η συμφωνία, σύμφωνα με την εταιρεία, αποτελεί σαφή ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη στρατηγική της, η οποία περιλαμβάνει εκτεταμένες επενδύσεις στον ελληνικό τουρισμό. Οι κινήσεις αυτές, όπως επισημαίνεται, στοχεύουν όχι μόνο στην ανάπτυξη της ίδιας της εταιρείας, αλλά και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Η χρηματοδότηση θα αξιοποιηθεί σε τρεις βασικούς άξονες: την ολοκλήρωση υφιστάμενων αναπτυξιακών έργων, την απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων και την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού. Παράλληλα, δίνει στην εταιρεία την απαραίτητη ρευστότητα για την υλοποίηση του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της.

Η ELLA RESORTS «τρέχει» ήδη ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα με ορίζοντα το 2029, επιδιώκοντας να ενισχύσει το αποτύπωμά της τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μεσόγειο. Σήμερα διαθέτει οκτώ ξενοδοχειακές μονάδες σε Ρόδο, Κέρκυρα, Κρήτη και Αθήνα, με συνολική δυναμικότητα περίπου 3.000 δωματίων.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκεται η σημαντική επέκταση του χαρτοφυλακίου, με στόχο τα 6.000 δωμάτια στην ελληνική αγορά και τα 10.000 σε επίπεδο Μεσογείου. Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αγορές όπως η Ιταλία και η Ισπανία, που αποτελούν βασικούς πυλώνες του επενδυτικού της πλάνου.

Όπως δήλωσε ο CEO της εταιρείας, Κωνσταντίνος Σιδερής, η συγκεκριμένη χρηματοδότηση ενισχύει την κεφαλαιακή ευελιξία της ELLA RESORTS, επιτρέποντας την ταχύτερη υλοποίηση των επενδύσεων και την ενδυνάμωση της θέσης της στον κλάδο. Παράλληλα, η συμφωνία συμβάλλει στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων, δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες για τη μελλοντική ανάπτυξη.

Με την κίνηση αυτή, η ELLA RESORTS επιχειρεί να ισχυροποιήσει τη θέση της στην ευρύτερη τουριστική αγορά της Μεσογείου, επενδύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και σε ένα πιο διευρυμένο και ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο.

Διαβάστε επίσης:

Qualco, Brayton Global και Engineering International Belgium στηρίζουν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Υπηρεσίας Εκδόσεων της ΕΕ

Υπογραφή MoU μεταξύ METLEN και Naval Group για projects υποβρυχίων και φρεγατών για τις διεθνείς αγορές

AKTOR: Ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ με νέες εξαγορές ύψους 23,5 εκατ. ευρώ