Ειρηνικός Ωκεανός: Σεισμός 7,6 Ρίχτερ ταρακούνησε την Τόνγκα

Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στα νησιά Τόνγκα, στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, την Τρίτη σε βάθος περίπου 237 χλμ. (148 μίλια).

M7.6 earthquake strikes Tonga: No tsunami threat. A 7.6 magnitude quake hit at 23:38 PM CHST on Mar 24, 2026, at 18.9°S 175.0°W (147 mi depth), Tonga. https://t.co/pdmu6CFtF2 confirms: No action required, no impacts expected. #sismo pic.twitter.com/SOPJ336fMd March 24, 2026

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στη θάλασσα, 153 χλμ. (95 μίλια) δυτικά της Νεϊάφου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης στο νησιωτικό έθνος.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές.

