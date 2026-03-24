Μετά το sold out, νέα ημερομηνία για την Κατερίνα Βρανά στο VOX με την παράσταση «Χάρηκα!» – Μία βραδιά ξεκαρδιστικού stand-up comedy το Σάββατο 4 Απριλίου

Η Κατερίνα Βρανά έρχεται στο VOX με την παράσταση «Χάρηκα!» – Μία βραδιά ξεκαρδιστικού stand-up comedy – Νέα ημερομηνία Σάββατο 4 Απριλίου 2026

Λόγω της τεράστιας ανταπόκρισης του κοινού και του sold out της πρώτης ημερομηνίας, η Κατερίνα Βρανά επιστρέφει με μια επιπλέον παράσταση στις 4 Απριλίου.

VOX, Σάββατο 4 Απριλίου, στις 21.00 με την παράσταση «Χάρηκα!»

Με το γνωστό καυστικό της χιούμορ, τον αφοπλιστικό αυτοσαρκασμό και την ακαταμάχητη ειλικρίνειά της, η Κατερίνα Βρανά συστήνεται ξανά στο κοινό – με τον δικό της, μοναδικό τρόπο.

Για όσους δεν την έχετε γνωρίσει ακόμη είναι η ιδανική ευκαιρία, να τη δείτε από κοντά. Και για όσους την ξέρετε ήδη, να μάθετε τα νέα της – γιατί, όπως λέει και η ίδια, έχουν συμβεί «καναδυό πραγματάκια» τελευταία.

Στην παράσταση «Χάρηκα!» μοιράζεται ιστορίες από την καθημερινότητά της, σκέψεις, απρόοπτα της ζωής και παρασκηνιακά… πίτσι-πίτσι, δημιουργώντας μια βραδιά γεμάτη γέλιο και αληθινή επαφή με το κοινό.

Μια παράσταση που λειτουργεί σαν μικρή όαση χαράς κόντρα στις εποχές που ζούμε. Ένα γέμισμα μπαταρίας; Ένα κύμα θετικής ενέργειας; Σίγουρα όλα αυτά και πολλά ακόμη.

Μία βραδιά.

Μία Κατερίνα.

Χιλιάδες γέλια.

Πληροφορίες παράστασης

Πού: VOX, Ιερά Οδός 16, 10435 Τηλ: 21 0347 5900 Για κρατήσεις

Πότε: Σάββατο 4 Απριλίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Ώρα προσέλευσης: 20:00

Εισιτήρια: από 12€

Προπώληση: more.com