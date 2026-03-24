ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 12:37
24.03.2026 11:56

Βραζιλία: Οκτώ συλλήψεις για ακραία βίαια επίθεση σε καπιμπάρα (video)

24.03.2026 11:56
Η αστυνομία στο Ρίο ντε Τζανέιρο συνέλαβε οκτώ άτομα για τον βάναυσο ξυλοδαρμό ενός καπιμπάρα.

Το ανοιχτόχρωμο καφέ καπιμπάρα (Hydrochoerus hydrochaeris), που μοιάζει με γιγάντιο ινδικό χοιρίδιο, παρατηρείται συχνά να περιφέρεται στη βραζιλιάνικη μεγαλούπολη, ιδιαίτερα κοντά σε ρυάκια και λιμνοθάλασσες.

Σε ένα περιστατικό που καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας πριν από τα ξημερώματα του Σαββάτου, μια ομάδα επιτιθέμενων χτύπησε το καπιμπάρα με ξύλα και σιδερένιες ράβδους στη γειτονιά Ilha do Governador.

«Πρόκειται για ένα βάναυσο έγκλημα που σοκάρει την κοινωνία», δήλωσε ο Φελίπε Σαντόρο, ο αστυνομικός διευθυντής που είναι υπεύθυνος για την έρευνα, σύμφωνα με την εφημερίδα O Globo.

«Είναι μια πράξη ακραίας σκληρότητας απέναντι σε ένα πλάσμα που δεν αποτελούσε την παραμικρή απειλή… κι όμως δέχτηκε σκόπιμη επίθεση», πρόσθεσε ο αστυνομικός διευθυντής.

Οι δράστες, ανάμεσα στους οποίους και δύο ανήλικοι, ταυτοποιήθηκαν από το υλικό των καμερών ασφαλείας και συνελήφθησαν το Σάββατο, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, αναφέρει το Guardian.

Το καπιμπάρα, βάρους 65 κιλών, μεταφέρθηκε για περίθαλψη στο Κέντρο Φροντίδας Άγριας Ζωής (CRAS) του ιδιωτικού Πανεπιστημίου Estacio, στο νοτιοδυτικό Ρίο.

Ο Τζέφερσον Πίρες, κτηνίατρος και επικεφαλής του CRAS, δήλωσε στο AFP:

«Περιθάλπουμε την άγρια ζωή του Ρίο εδώ και 22 χρόνια, όμως δεν έχω ξαναδεί ποτέ καπιμπάρα να έχει υποστεί τόσο ακραία επιθετικότητα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αν και η κατάσταση του ζώου παρουσιάζει βελτίωση, εξακολουθεί να υποφέρει από κρανιοεγκεφαλική κάκωση, οίδημα με εσωτερική αιμορραγία γύρω από το αριστερό μάτι και πολλαπλά τραύματα στην πλάτη.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Κεραυνοί» Σταϊνμάιερ – Λάθος του Ισραήλ ο πόλεμος με το Ιράν

Κιμ Γιονγκ Ουν: H Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης

Αλμπανέζε – ΟΗΕ: Το Ισραήλ βασανίζει συστηματικά τους Παλαιστίνιους με την «άδεια» της διεθνούς κοινότητας

ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 12:36
pierrakakis 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Αναδρομικά από 15 Μαρτίου η επιδότηση 15% στα λιπάσματα»

26-03-24_0006__DPN8598
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής» (photos)

papastratos-aspropyrgos
BUSINESS

Ο Γιώργος Μαργώνης αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος Ευρώπης της Philip Morris International με ευθύνη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

1 / 3