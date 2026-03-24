ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 12:35
24.03.2026 11:39

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Κεραυνοί» Σταϊνμάιερ – Λάθος του Ισραήλ ο πόλεμος με το Ιράν

24.03.2026 11:39
Σφοδρή κριτική στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και στο Ισραήλ για τον πόλεμο με το Ιράκ άσκησε ο πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, σε μια εντυπωσιακή παρέμβαση, δεδομένης της απόλυτης υποστήριξης που παρέχει στο Ισραήλ το Βερολίνο.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ο Σοσιαλδημοκράτης πολιτικός σημείωσε ότι ήταν λάθος του Τραμπ η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η επιλογή του να επιτεθεί στην ασιατική χώρα. Παράλληλα, ο Σταϊνμάιερ περιέγραψε την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν ως «ξεκάθαρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ο πόλεμος με το Ιράν, συνέχισε ο Γερμανός πρόεδρος, είναι ένα «πολιτικά καταστροφικό λάθος», ένας πόλεμος που δεν ήταν απαραίτητος και που μπορούσε να αποφευχθεί, και σε ευρύτερο επίπεδο, υποστήριξε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να «απελευθερωθεί» από την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ, όσον αφορά στην άμυνα και την τεχνολογία.

Ταυτόχρονα, τάχθηκε υπέρ της ανάπτυξης στρατηγικών δεσμών της Ευρώπης με ανερχόμενες δυνάμεις, όπως η Βραζιλία, η Νότια Αφρική (η οποία προσέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο, κατηγορώντας το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα) και η Τουρκία.

ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 12:33
pierrakakis 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Αναδρομικά από 15 Μαρτίου η επιδότηση 15% στα λιπάσματα»

26-03-24_0006__DPN8598
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής» (photos)

giorgostsagarakis
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Αθώος» δηλώνει ο γκαλερίστας – «Θα πείσουμε την ανακρίτρια ότι αδίκως κρατείται» λέει ο Δημητρακόπουλος

1 / 3