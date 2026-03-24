Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Κεραυνοί» Σταϊνμάιερ – Λάθος του Ισραήλ ο πόλεμος με το Ιράν

Σφοδρή κριτική στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και στο Ισραήλ για τον πόλεμο με το Ιράκ άσκησε ο πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, σε μια εντυπωσιακή παρέμβαση, δεδομένης της απόλυτης υποστήριξης που παρέχει στο Ισραήλ το Βερολίνο.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ο Σοσιαλδημοκράτης πολιτικός σημείωσε ότι ήταν λάθος του Τραμπ η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η επιλογή του να επιτεθεί στην ασιατική χώρα. Παράλληλα, ο Σταϊνμάιερ περιέγραψε την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν ως «ξεκάθαρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ο πόλεμος με το Ιράν, συνέχισε ο Γερμανός πρόεδρος, είναι ένα «πολιτικά καταστροφικό λάθος», ένας πόλεμος που δεν ήταν απαραίτητος και που μπορούσε να αποφευχθεί, και σε ευρύτερο επίπεδο, υποστήριξε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να «απελευθερωθεί» από την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ, όσον αφορά στην άμυνα και την τεχνολογία.

Ταυτόχρονα, τάχθηκε υπέρ της ανάπτυξης στρατηγικών δεσμών της Ευρώπης με ανερχόμενες δυνάμεις, όπως η Βραζιλία, η Νότια Αφρική (η οποία προσέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο, κατηγορώντας το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα) και η Τουρκία.

Κιμ Γιονγκ Ουν: H Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης

Αλμπανέζε – ΟΗΕ: Το Ισραήλ βασανίζει συστηματικά τους Παλαιστίνιους με την «άδεια» της διεθνούς κοινότητας

Περού: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε φρικτό τροχαίο (videos)