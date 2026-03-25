ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 11:33
25.03.2026 10:15

Φρίκη στην Κένυα: Βρέθηκαν 32 πτώματα σε ομαδικό τάφο, τα 25 ανήκουν σε νήπια

Στην εκταφή 32 πτωμάτων από έναν ομαδικό τάφο στην πόλη Κερίτσο της νοτιοδυτικής Κένυας προχώρησαν χθες Τρίτη οι τοπικές αρχές.

Η αστυνομία είχε ενημερωθεί το Σάββατο σχετικά με τη μαζική ταφή 14 πτωμάτων από αγνώστους σε νεκροταφείο της περιοχής, όπως μεταδίδουν κενυατικά μέσα ενημέρωσης.

Στον ομαδικό τάφο βρέθηκαν λείψανα «επτά ενηλίκων και 25 νηπίων», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο ιατροδικαστής Ρίτσαρντ Ντζορόγκε. Τα πτώματα, ορισμένα από τα οποία ήταν διαμελισμένα, είχαν τοποθετηθεί μέσα σε σακούλες, εξήγησε. Μερικά πιθανολογείται ότι προέρχονται από νεκροτομεία, συμπλήρωσε.

Τα ανθρώπινα λείψανα μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας προκειμένου να καθοριστούν τα αίτια θανάτου για κάθε περίπτωση.

«Η σφαγή του δάσους της Σακαχόλα»

Το 2023 είχε σοκάρει την κοινή γνώμη η ανακάλυψη εκατοντάδων πτωμάτων στο δάσος της Σακαχόλα, κοντά στη Μομπάσα. Τα περισσότερα θύματα πέθαναν από την πείνα, αφού ακολούθησαν το κήρυγμα του επικεφαλής μιας αίρεσης ο οποίος τους προέτρεψε να νηστέψουν μέχρι θανάτου για «να συναντήσουν τον Ιησού» προτού να έρθει το τέλος του κόσμου, το οποίο είχε προβλέψει ότι θα συνέβαινε τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς.

Η υπόθεση έγινε γνωστή ως «η σφαγή του δάσους της Σακαχόλα», μια από τις χειρότερες τραγωδίες στον κόσμο που αφορούσαν αίρεση.

