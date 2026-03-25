ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 19:24
25.03.2026 17:45

Μέση Ανατολή: Πάνω από 4.500 οι νεκροί από την έναρξη του πολέμου – Ποιες χώρες πληρώνουν το τίμημα

25.03.2026 17:45
Σχεδόν 4.500 άνθρωποι έχουν πεθάνει επισήμως από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επίθεση Αμερικανών και Ισραηλινών στο Ιράν.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το Ιράν και ο Λίβανος έχουν πληρώσει το μεγαλύτερο τίμημα σε απώλειες ανθρώπινων ζωών, με την πλειοψηφία των νεκτών να είναι απλοί πολίτες.

Πιο συγκεκριμένα: 

Ιράν: Έχουν χαθεί 3.291 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 1.455 πολίτες.

Λίβανος: Μετράει 1.072 νεκρούς, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ήταν πολίτες.

Ιράκ: Η Βαγδάτη έχει ανακοινώσει τουλάχιστον 81 θανάτους, οι περισσότεροι μέλη της οργάνωσης Hashed al-Shaabi.

Ισραήλ: Το Τελ Αβίβ έχει αναφέρει τον θάνατο 18 ανθρώπων, κυρίως από πυραυλικές επιθέσεις. Άλλοι δύο Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί σε επιχειρήσεις που συνδέονται με το Ιράν.

ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον έχει ανακοινώσει τον θάνατο 13 μελών του αμερικανικού στρατού.

Κατάρ: Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από πτώση στρατιωτικού ελικοπτέρου

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Ανακοίνωσαν μέχρι τώρα εννιά θανάτους, ανάμεσά τους και τρεις στρατιωτικοί.

Κουβέιτ: Έχει ανακοινώσει τον θάνατο έξι ανθρώπων

Συρία: Τέσσερις νεκροί

Δυτική Όχθη: Τέσσερις νεκροί

Μπαχρέιν: Δύο νεκροί

Ομάν: Δύο νεκροί

Σαουδική Αραβία: Δύο νεκροί

ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 19:24
prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 26 Μαρτίου

pasok_synedrio_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Σκληρές διαβουλεύσεις για την απόφαση κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ – Δεν καλύπτει Δούκα η αρχική διατύπωση της Χαριλάου

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άνδρας μπήκε σε σπίτια και απειλούσε με μαχαίρι δύο γυναίκες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο Ηράκλειο

1 / 3