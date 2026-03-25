Μέση Ανατολή: Πάνω από 4.500 οι νεκροί από την έναρξη του πολέμου – Ποιες χώρες πληρώνουν το τίμημα

Σχεδόν 4.500 άνθρωποι έχουν πεθάνει επισήμως από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επίθεση Αμερικανών και Ισραηλινών στο Ιράν.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το Ιράν και ο Λίβανος έχουν πληρώσει το μεγαλύτερο τίμημα σε απώλειες ανθρώπινων ζωών, με την πλειοψηφία των νεκτών να είναι απλοί πολίτες.

Πιο συγκεκριμένα:

Ιράν: Έχουν χαθεί 3.291 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 1.455 πολίτες.

Λίβανος: Μετράει 1.072 νεκρούς, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ήταν πολίτες.

Ιράκ: Η Βαγδάτη έχει ανακοινώσει τουλάχιστον 81 θανάτους, οι περισσότεροι μέλη της οργάνωσης Hashed al-Shaabi.

Ισραήλ: Το Τελ Αβίβ έχει αναφέρει τον θάνατο 18 ανθρώπων, κυρίως από πυραυλικές επιθέσεις. Άλλοι δύο Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί σε επιχειρήσεις που συνδέονται με το Ιράν.

ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον έχει ανακοινώσει τον θάνατο 13 μελών του αμερικανικού στρατού.

Κατάρ: Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από πτώση στρατιωτικού ελικοπτέρου

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Ανακοίνωσαν μέχρι τώρα εννιά θανάτους, ανάμεσά τους και τρεις στρατιωτικοί.

Κουβέιτ: Έχει ανακοινώσει τον θάνατο έξι ανθρώπων

Συρία: Τέσσερις νεκροί

Δυτική Όχθη: Τέσσερις νεκροί

Μπαχρέιν: Δύο νεκροί

Ομάν: Δύο νεκροί

Σαουδική Αραβία: Δύο νεκροί

